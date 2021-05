Cazul straniu al copilului de 11 ani luat cu forţa din grija străbunicului care-l creşte de la 7 luni. A evadat din două centre de plasament pentru a reveni acasă

În luna ianuarie 2021, un copil de 11 ani din Râşnov era luat din faţa blocului de poliţişti şi dus la un centru al Protecţiei Copilului Braşov. Potrivit străbunicului care îl creşte pe micuţ, acesta era luat în repetate rânduri de o vecină care avea mai mulţi copii şi îl ţinea câteva zile până îi dădea drumul.





Bătrânul a făcut plângere la poliţie, dar, în loc să fie luată la întrebări femeia, Protecţia Copilului a decis să îl interneze într-un centru pe băieţel. Modul în care a fost luat acesta nu a fost, însă, cel mai fericit.

În urmă cu numai câteva zile, copilul a fugit din centrul în care era internat şi, după o aventură ca-n filme, după ce a călătorit pe jos, pe lângă calea ferată şi a schimbat două autobuze, a ajuns la străbunicul lui de la Râşnov.





Obosit, speriat şi înfometat, copilul a sunat la uşă şi i-a cerut străbunicului să închidă repede uşa după el, „să nu îl prindă careva”, după cum a transmis străbunicul micuţului.

Avocatul Poporului: „procedură nelegală”

Străbunicul îl creşte pe băieţel de când avea 7 luni, iar acum micuţul are 11 ani. În urmă cu aproape patru luni, poliţiştii l-au ridicat din faţa blocului şi l-au dus la un centru al Protecţiei Copilului, fără să existe un mandat preşedinţial, aşa cum spune legea, în condiţiile în care tutorele nu şi-a dat acordul.





Străbunica micuţului a făcut un atac cerebral, de supărare că i l-au luat pe cel pe care îl iubea ca pe ochii din cap.





Cei de la DGASPC au susţinut că acţiunea a fost legală, însă Avocatul Poporului a transmis că legea a fost încălcată şi i-a cerut directoarei Julieta Gârbacea să îi informeze pe toţi angajaţii în legătură cu prevederile legale în momentul luării unui copil din familie.

Cu toate acestea, copilul a rămas în centru. O perioadă, băieţelul a stat la un centru din Codlea, după care a fost mutat la un centru privat din Rotbav. Băieţelul a vrut să fugă încă de când era la Codlea, dar nu a putut.





„Mi-a spus că l-au bătut şi la Codlea, şi la Rotbav. La Codlea l-a bătut o educatoare, iar la Rotbav l-au bătut copiii. A vrut să fugă încă de când era la Codlea, dar nu a putut, pentru că acolo gardul e înalt, sunt paznici, sunt gratii şi nu a avut cum. A plecat de la Rotbav, a mers pe lângă calea ferată până la Feldioara, de acolo a luat un autobuz până la Braşov şi un alt autobuz până la Râşnov. Pe la 10 şi jumătate seara a sunat la interfon. Era speriat, flămând, murdar, cu nişte blugi rupţi şi mi-a zis să închid repede uşa după el, să nu vină careva să-l ducă înapoi. I-am dat de mâncare şi l-am îmbăiat înainte să doarmă. Era într-o spaimă extraordinară şi era plecat de la ora 13:00 de la Rotbav. Putea să-l calce vreun mărfar, erau ciobani pe acolo, puteau să-l sfâşie câinii”, a povestit străbunicul copilului.

Dacă ar fi avut telefonul asupra lui, viaţa nu i-ar fi fost pusă în pericol, deoarece putea vorbi cu străbunicul şi acesta l-ar fi sfătuit ce să facă şi ar fi mers după el. „I-au luat telefonul imediat ce a ajuns la Rotbav. Mi-a zis că i l-a luat un domn şi a zis că e al unei doamne. Dar era telefonul lui, că eu i-am dat telefon, să pot să vorbesc cu el”, a mai spus bătrânul.

Ridicat ca un mare traficant de droguri sau arme

Străbunicul copilului spune că a fost o adevărată desfăşurare de forţe ca micuţul să fie luat de lângă cei pe care îi iubeşte. „Mi-au venit aici, la uşă, cu mandat de percheziţie. M-au întrebat unde e copilul şi le-am spus că e în casă. Mi-au luat copilul şi m-am dus la poliţie. Au fost vreo 9 sau 10 inşi, poliţişti, aici. Toată lumea s-a mirat când i-a văzut în faţa blocului. M-au făcut de râs, pur şi simplu! Parcă am comis un omor, eu sau copilul acesta”, povesteşte bătrânul.

A cerut copilul în învoire şi are plângere penală

Cazul a fost făcut public de Asociaţia pentru Siguranţă Urbană şi Mediere Braşov, care s-a implicat şi se implică în continuare pentru ca interesul superior al copilului să fie cel care triumfă.

„În cazul acestui copil noi am sesizat instituţia Avocatul Poporului, care, în urma unei anchete efectuate, a constatat că toată această procedură de preluare a copilului în regim de urgenţă şi introducerea lui în orfelinat a fost una nelegală. Mai departe, copilul a fost internat într-un centru de la Codlea, apoi la Rotbav, de unde a fugit şi a mers pe lângă calea ferată până la Feldioara şi a avut o adevărată aventură până a ajuns la Râşnov. Noi am informat Protecţia Copilului iar bunicul a solicitat DGASPC să-l învoiască pe băieţel şi să-l lase acasă până la definitivarea procesului care se află pe rol la Curtea de Apel. Protecţia Copilului nu a răspuns în niciun sens, am înţeles că s-a deschis un proces penal pentru „lipsire de libertate în mod ilegal”. Sâmbătă dimineaţa, poliţiştii s-au deplasat, în baza mandatului de percheziţie, la adresa bunicului şi au ridicat copilul, după ce acesta a fost audiat, în prezenţa unui avocat”, a spus Ionel Spătaru, preşedintele ASUM Braşov.

Avocatul copilului i-a transmis preşedintelui ASUM că declaraţiile minorului au sunat exact pe dos faţă de cele făcute cât timp s-a aflat în centru, când spunea că îi place acolo şi nu vrea acasă.

„În cadrul audierilor, copilul a declarat că a fugit din centrul de plasament din cauza faptului că a fost victima unor abuzuri fizice. Copilul a declarat că a fost bătut de un educator la Codlea, că nu se simte în siguranţă, îi este teamă şi vrea să locuiască acasă, cu tatăl lui, aşa cum îi spune bunicului. Poliţiştii l-au preluat şi l-au dus la Rotbav, de unde, luni dimineaţa, a fugit din nou. Bunicul ne-a sunat, noi am sesizat DGASPC, IPJ Braşov şi Poliţia Feldioara. Problema este simplă: dacă acest copil nu se simte bine în acest mediu, de ce ţinem cu dinţii să-l întoarcem într-un loc în care el se teme să fie şi susţine că a fost şi victima unor abuzuri fizice? Unde este interesul superior al copilului? Să-l smulgi de lângă cel care a crescut timp de 11 ani? Dacă pe drumul de la Rotbav până la Râşnov se întâmpla o tragedie? Cine răspunde de toate acestea?”, a mai transmis preşedintele ASUM.

Răspunsul Protecţiei Copilului, în funcţie de cine întreabă

Am cerut DGASPC Braşov să ne spună cum este posibil ca minorul să acuze că a fost bătut de o educatoare. „Vă informăm că minorul la care faceţi referire are stabilită, de către instanţa de judecată, măsură de protecţie, plasament, la un centru privat licenţiat. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a sesizat organele de poliţie în vederea cercetării tuturor aspectelor semnalate de către străbunic”, a scris purtătorul de cuvânt al DGASPC Braşov.

Copilul, însă, a spus că a fost bătut de educatoare în centrul de la Codlea, aflat în subordinea DGASPC, şi nu la Rotbav, unde funcţionează centrul privat. Mai ciudat este că, la aceeaşi întrebare, ASUM a primit un alt răspuns.





„Referitor la adresa dumneavoastră, înregistrată la DGASPC Braşov cu numărul 35136/14.05.2021, prin care ne aduceţi în vedere o petiţie formulată de D.A., cu privire la situaţia minorului P. I-M., vă comunicăm faptul că vom efectua verificări pentru clarificarea celor semnalate şi vom analiza solicitarea înaintată”, a răspuns DGASPC Braşov.

După ce a fost preluat de armata de poliţişti şi dus la centrul din Rotbav, copilul a fugit din nou de aici, luni dimineaţa, iar acum se află acasă. ASUM a informat DGASPC, IPJ Braşov şi Poliţia Feldioara despre faptul că minorul se află acasă la străbunici, pentru ca forţele de ordine să nu mai fie nevoite să îl caute. În scurt timp, Curtea de Apel Braşov va trebui să ia o decizie definitivă în privinţa viitorului domiciliu al băieţelului.

