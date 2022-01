Scandal violent între un medic şi bunica unui copil de 4 ani: „Criminalule! L-ai căsăpit!”

Pe un clip video care circulă pe reţelele de socializare se vede cum femeia întră în cabinet, filmează întreaga scenă şi refuză să închidă camera video a telefonului mobil, atunci când este rugată.

Pe un ton agresiv, aceasta îl face medic nesimţit, criminal şi îl acuză că a luat bani la cabinetul privat. Scandalul ar fi pornit de la o nemulţumire a femeii legată de o intervenţie la care a fost supus nepotul ei de patru ani.

Cearta a degenerat, iar medicul se enervează şi îi spune că este „proastă”. Femeia continuă să jignească cadrele medicale, spunând că „asistenta şefă se iubeşte cu medicul”.

După un lung şir de jigniri, medicul o împinge şi îi pune mâna în jurul gâtului „Cu cine ai impresia că vorbeşti”.

Femeia continuă: „Dacă-ţi dau una înghiţi pământul”. ( VIDEO

Pacientă: „L-ai căsăpit!”.

Medic: „Eu? Nu mergea în picioare, proasta dracului. L-am făcut bine, că altfel nu mergea”.

Pacientă: „Proastă mă faci, mă, tu mă faci proastă pe mine? Sunt mai deşteaptă ca tine. (.…) L-am dus la Bucureşti, în Constanţa, în Italia. Şi m-au întrebat ce criminal l-a căsăpit. Consultă copilul…nu ţipi şi mă faci proastă...”

Medic: „M-ai făcut criminal”.

Pacientă: „Asistenta şefă este amanta ta!”

Medic: „Cu cine ai impresia că vorbeşti…”

Pacientă: „Dacă îţi dau una înghiţi pământul...”

Medicul s-a ales cu dosar penal pentru purtare abuzivă

La faţa locului au fost chemaţi poliţiştii, care au deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă pe numele medicului. Femeia a fost amendată cu 2.500 de lei pentru că nu a purtat mască de protecţie şi a făcut scandal.

O anchetă a început şi conducerea Spitalului Judeţean Brăila, care critică atitudinea femeii faţă de cadrele medicale.

„Din ce am văzut pe imaginile filmate, mi-e destul de greu să îmi dau seama de context, dar tot ce pot să spun este că, de la început, atitudinea mamei mi s-a părut foarte agresivă şi fără niciun respect faţă de cadrele medicale. Şi doctorul pe care îl cunosc ca fiind foarte calm de obicei, cred că a avut un comportament mai greu de înţeles în anumite momente, dar datorate acestei stări de agresivitate continue. Nu consider că au fost încălcate drepturile pacientului, dar mi-e greu să mă pronunţ având în vedere că e un context mult mai larg şi nu am decât o frântură. Aşteptăm reacţia poliţiei”, a declarat Delia Râşnoveanu, managerul Spitalului Judeţean Brăila.

