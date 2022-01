Noi imagini cu podul suspendat de la Brăila, Golden Gate-ul de peste Dunăre. Se lucrează la drumurile de acces VIDEO

Podul suspendat peste Dunăre de la Brăila va fi cea mai înaltă construcţie din România şi cea mai scumpă lucrarea de infrastructură realizată în ultimii 30 de ani. Obiectul este realizat în proprţie de peste 60 la sută.





Construcţia face legătura între judeţele Brăila şi Tulcea. Podul va avea, la final, doi kilometri lungime şi o înălţime de aproape 200 de metri.





„Lucrări executate miercuri pe şantierul Podului Suspendat de la Brăila: profilare strat de fundaţie din balast bretele 1, 2, 3, 4, recepţie strat de fundaţie din piatră spartă, asterene strat anticapilar sol 7, săpătură sol 6 drum de legătură Măcin, compactare cablu principal cu presă hidraulică, cofrare cuzineţi - Viaduct de acces, armare elevaţie zid de sprijin, montaj scări de acces pilon Jijila, montare elemente prefabricate podet tip D3, armare şi cofrare pereţi staţie de taxare”, a anunţat CNAIR, pe Facebook.





Podul suspendat peste Dunăre va avea o lungime de 1.974 de metri, dintre care 1.120 de metri reprezintă deschiderea centrală, la care se adaugă două deschideri laterale de 489 de metri pe malul dinspre Brăila şi 364 de metri pe malul tulcean.





Drumul principal Brăila-Jijila are o lungime de 19,095 kilometri, cu patru giratorii şi un nod rutier. Până la km 7+940 va avea două benzi de circulaţie pe fiecare sens, iar de acolo - câte una pe sens. Drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin are o lungime de 4,328 kilometri şi are o bandă de circulaţie pe fiecare sens, cu două intersecţii.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Irinel Scrioşteanu, anunţa la finalul lunii decembrie că la podul suspendat de peste Dunăre se montează tablierul viaductului spre Brăila, iar stadiul lucrărilor a ajuns la 60%.

„Este ultimul pod peste Dunăre înainte de vărsarea în Marea Neagră, cel mai mare din România şi al treilea din Europa, ca dimensiune”, preciza secretarul de stat.

Investiţia presupune amenajarea a 23 kilometri, dintre care 17 kilometri vor fi pe teritoriul judeţului Tulcea. Deasupra Dunării va fi podul suspendat în lungime 1,9 kilometri. Podul va avea trei deschideri: o deschidere principală (1120 m) şi două deschideri laterale de 489,65 m pe malul Brăila şi de 364,65 m pe malul Tulcea. De o parte şi de alta sunt prevăzute două viaducte de acces în lungime de câte 110 m fiecare.

„Drumul principal va avea două benzi pe sens şi va lega judeţul Brăila de judeţul Tulcea, iar drumul de legătură spre Măcin va avea o bandă pe sens, în lungime de 4,3 km. În rest, vor fi realizate intersecţii giratorii, 33 de poduri, podeţe, pasaje şi o staţie de taxare”, a explicat reprezentantul Ministerului Transporturilor.

Pilonii au 192 metri înălţime totală de la partea superioară a fundaţiei şi sunt localizaţi în aproprierea malurilor. Fiecare pilon este prevăzut cu scări şi lift, accesul fiind permis din benzile de întreţinere localizate pe ambele părţi ale tablierului. La pilonul Brăila sunt 72 piloţi de 40 metri lungime, iar la pilonul Tulcea sunt 72 piloţi de 38 metri lungime.

În cadrul Master Planului General de Transport, podul figurează ca parte a Drumului Expres Buzău – Brăila – Tulcea – Constanţa, drum planificat a se realiza în perioada 2020–2030, care va conecta Nordul Munteniei şi Sudul Moldovei de Nordul Dobrogei, unde se află Delta Dunării.





Sursa foto: Radu Aramă

Deasupra Dunării va fi o porţiune de doi kilometri de pod. În rest vor fi viaducte, drumuri de legătură, intersecţii giratorii, plus 33 de poduri, podeţe şi pasaje. Pe malul Tulcei va exista şi o staţie automată de taxare.

Licitaţia pentru realizarea podului suspendat peste Dunăre a fost câştigată, în ianuarie 2018, de asocierea a două firme - una din Italia şi cealaltă din Japonia, iar contractul prevede ca lucrarea să se finalizeze în 2023, în condiţiile în care 18 luni sunt alocate pentru proiectare, iar 36 de luni pentru execuţie.

Investiţia se ridică la aproximativ 363 de milioane de euro, din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Vă recomandăm şi:

Operaţiune complexă la Podul peste Dunăre. Japonezii vor monta cablurile principale pe o distanţă de 2 kilometri