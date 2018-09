Interlopul Dasaev a fost arestat. Înregistrările arată că a participat la înjunghierea celor doi baschetbalişti americani la un club din Brăila

Brăileanul Gabriel Daniel Husein (41 de ani), zis Dasaev, interlopul suspectat că în noaptea de 15 spre 16 septembrie a înjunghiat doi baschetbalişti americani pe terasa „Music Pub” din centrul oraşului, a primit mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile din partea judecătorilor de la Tribunalul Brăila (pentru că a avut o zi de reţinere, scăzută din cele 30 de arestare pe care ar fi trebuit să le primească).

El este acuzat de comiterea infracţiunilor de „tentativă de omor calificat”, „port şi folosire fără drept de obiecte periculoase” şi „tulburarea ordinii şi liniştii publice”. Decizia poate fi atacată, însă Husein a fost deja dus în arestul IPJ.

La luarea deciziei de arestare au contribuit major două lucruri: cazierul foarte bogat al brăileanului, dar şi faptul că pe imaginile preluate pe camerele de supraveghere se vede destul de clar, din câte spun procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, că Gabriel Daniel Husein a fost implicat cât se poate de activ în bătaia generală din clubul „Music Pub”.

„În cauză se efectuează cercetări pentru infracţiunea de tentativă de omor calificat, asupra a două persoane, port şi folosire de obiecte periculoase şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. În data de 15/16 septembrie, un bărbat aflat în clubul Music Pub din Brăila a purtat asupra sa un cuţit cu care a şi lovit două victime. Unul dintre tineri a suferit leziuni care îi pun viaţa în pericol, acesta necesitând pentru vindecare 40-45 zile de îngrijiri medicale. Acesta a fost transportat la Bucureşti. Cealaltă persoană a suferit leziuni mai uşoare, necesitând pentru vindecare 25- 30 de zile de îngrijirii medicale”, a declarat procurorul Mircea Ciutac.

În acest moment, medicii spun că starea victimelor este stabilă. Joseph McClain (26 de ani) este în continuare internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila, iar celălalt, Darrel Bowie (24 de ani), se află la Spitalul Floreasca din Bucureşti, unde a suferit alte două intervenţii chirugicale în afara celor două pe care le-a avut la Brăila.

Sportivii se vor recupera în circa două-trei luni, însă în cazul lui Bowie este posibil ca sportul de performanţă să devină un vis, având în vedere că a fost rănit la plămâni. De altfel, situaţia este incertă în privinţa capacităţii de a participa la Liga Naţională de Baschet a întregii echipe a ACS Cuza Sport Brăila, deoarece sportivii (mai ales ceilalţi trei americani, neimplicaţi în scandal) sunt îngroziţi şi vor să plece în altă parte.

Agresorul Gabriel Daniel Husein a susţinut atât în faţa procurorilor, cât şi în faţa judecătorilor că este nevinovat şi că a fost dat în presă ca fiind dat în urmărire generală deşi el se afla acasă şi nu l-a căutat niciun om al legii în legătură cu acuzaţiile ce i s-au adus.

„M-am dus la Poliţie şi m-am predat după ce am văzut la televizor că sunt căutat. Eu nu am avut niciun cuţit. Sunt, de fapt, tot o victimă. Am fost bătut pe acea terasă. Am primit 200-300 de lovituri degeaba, pentru că voiam să merg la baie, iar ei blocaseră accesul. Parcă erau drogaţi. Eu nu beau, nu fumez, nu iau droguri. Eram pe terasă cu nepoata mea”, a declarat cel numit Dasaev.

Arestarea lui Gabriel Daniel Husein nu înseamnă încheierea anchetei, dat fiind că oamenii legii vizează alte cel puţin zece persoane implicate în violenţele de pe terasa „Music Pub”. „Sunt mai multe persoane implicate în atac, dar e o singură persoană care a folosit cuţitul. Sunt circa 10 persoane, imaginile sunt clare. Ceilalţi sunt căutaţi, se fac cercetări pentru identificarea tuturor persoanelor implicate”, a declarat procurorul Mircea Ciutac.

În cea ce priveşte cauzele de la care a izbucnit scandalul, surse din zona anchetei au precizat că sunt luate în calcul trei ipoteze: conflict rasist, disputa pentru o prostituată şi neînţelegeri legate de bani (posibile împrumuturi neachitate către cămătari). Ultimele două supoziţii sunt contestate vehement de Mircea Totolici, managerul clubului unde sunt legitimaţi cei doi sportivi înjunghiaţi, în vreme ce Dasaev neagă că la mijloc ar fi fost dispute de ordin rasial.

