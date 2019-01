Unde s-a născut omul modern. Teoriile privind originile sale şi „mama“ comună a tuturor oamenilor

Omul este cea mai complexă fiinţă de pe suprafaţa Pământului. Este capabilă să gândească şi să creeze aproape orice cu ajutorul raţiunii, ajungând în vârful lanţului trofic. Cu ajutorul ştiinţei, omul a reuşit să-şi îmbunătăţească viaţa şi să-şi explice majoritatea fenomenelor naturii. Mai puţin originea existenţei sale. Nici în momentul de faţă nu există un răspuns clar privind originea omului. Există însă numeroase teorii, unele inedite, privind apariţia omului pe Pământ.

Omul, creaţie a Divinităţii

Din cele mai vechi timpuri omul s-a gândit la originea speciei sale. Înaintea dezvoltării ştiinţei, mitologia a încercat să găsească răspunsuri privind apariţia omului. Aşa au apărut miturile creaţiei aproape în fiecare comunitate. Oamenii de pe tot mapamondul, pe diferite trepte ale civilizaţiei, au elaborat mituri ale creaţiei. S-au născut fie din ape, fie din pământ sau chiar din suflarea unui zeu. În orice caz aproape toate miturile au în plan central o divinitate supremă, creatoare şi obiectul creaţiei, omul. Creştinismul este cea mai răspândită religie pe glob şi la rândul său oferă o explicaţie privind originea omului. Este poate şi cea mai cunoscută. Dumnezeu l-a creat pe Adam, primul om, iar din coasta sa pe Eva, consoarta sa edenică.

”Şi a zis Dumnezeu: «Să facem om după chipul şi asemănarea Noastră, ca să stăpânească peştii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietăţile ce se târăsc pe pământ şi tot pământul!». Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie“, se arată în Biblie, în Vechiul Testament. Adam şi Eva au locuit în Paradis, dar păcatul originar, prin încălcarea interdicţiei divine i-a pogorât pe Pământ cu toate greutăţile sale. Aici, conform Sfintelor Scripturi, Adam şi Eva s-au înmulţit şi au populat Pământul, oamenii avându-i ca strămoşi comuni.

Originea omului, sub lupa ştiinţei

Mai bine de două milenii, teoria creaţionistă, a apariţiei omului ca acţiune a Divinităţii, a fost considerată singura explicaţie posibilă. Odată cu ”secolul luminilor”, adică în veacul al XVIII lea, dar şi pe fondul dezvoltării ştiinţifice începute în Renaştere, oamenii încep să se întrebe din nou, dar printr-o altă perspectivă, asupra originii omului. Dezvoltarea ştiinţei a dus la cunoştinţe anatomice importante, iar marile călătorii geografice au deschis noi orizonturi, fiind cunoscute noi populaţii, noi tărâmuri şi noi specii. Totodată arheologia empirică şi-a adus şi ea aportul. Abia în secolul al XIX lea, oamenii de ştiinţă au îndrăznit că spună răspicat că de fapt omul este o creaţie a evoluţiei şi nu a Divinităţii. Cel care a cristalizat teoria evoluţionistă a fost Charles Darwin, fiul unui bogat medic britanic. Având susţinere financiară şi avid de ştiinţă, acesta a călătorit în toate colţurile Pământului şi a cercetat şi descoperit noi specii.

Studiile sale asupra marilor primate l-a făcut să enunţe celebra teorie evoluţionistă. Mai precis, Darwin a elaborat o teorie ştiinţifică privind apariţia omului. Lucrarea sa de căpătâi, ”On the origins of species” (nr. Originea speciiilor), apărută în 1859, spune că omul nu este o creaţie supranaturală, ci rodul unei evoluţii îndelungate de-a lungul istoriei. Teoria lui Darwin arată că toate speciile au un strămoş comun, care s-a diversificat în timp şi a evoluat în funcţie de mediu, dar şi de provocările apărute, adaptându-se diferit. Totodată acesta a precizat că organismele fac faţă unei selecţii naturale care conservă sau acumulează avantajele genetice ale speciei, iar membrii inferiori se pierd în timp. Mai apoi în anul 1871, în lucrarea sa „Descent of man“, Darwin arată că „este cunoscut faptul că omul este construit pe baza aceluiaşi model ca şi celelalte mamifere“, adică a plecat de la forme inferioare de viaţă şi a evoluat din primate inferioare, adaptându-se mediului şi automat dezvoltându-şi inteligenţa şi noi abilităţi. Teoria lui Darwin a stat apoi la baza cercetărilor ulterioare. Astfel s-a ajuns la concluzia că omul face parte din familia primatelor.

Nu a evoluat din maimuţă, este o specie distinctă, dar se înrudeşte cu marile primate. Conform descoperirilor de până în prezent, omul s-ar fi născut acum 8 milioane de ani, într-un mediu tropical, cu calităţi de bun căţărător şi probabil în mare parte vegetarian. Adaptarea la mediu, mai apoi, l-a făcut să devină omnivor, iar cum argumentau o serie de oameni de ştiinţă, proteinele animale şi în general diversitatea alimentaţiei i-au dezvoltat creierul. Schimbările climatice l-au făcut pe om să se adapteze continuu, ajungând în marile savane şi transformându-se în fiinţă pur bipedă, inteligentă, făuritoare de unelte şi arme şi în cele din urmă de stăpân al naturii. „Oamenii sunt primate. Fizic şi genetic, similarităţile arată că speciile umane moderne, Homo Sapiens, au relaţii strânse cu un alt grup de primate, maimuţele mari. Oamenii şi maimuţele mari ale Africii precum cimpanzeii şi gorilele împart un strămoş comun ce a trăit între 8 şi 6 milioane de ani în urmă. Oamenii au evoluat prima dată în Africa şi mare parte a evoluţiei a avut loc pe acel continent. Fosilele primilor oameni care au trăit acum 6-2 milioane de ani în urmă s-au găsit în Africa“, precizează specialiştii de la Smithsonian National Museum of Natural History.

”Out of Africa” sau mai multe ”Eden-uri”

În momentul de faţă oamenii de ştiinţă acceptă în unanimitate faptul că oamenii sunt primate, că au evoluat de-a lungul timpului. Locul naşterii omului este însă disputat. Cele mai multe fosile de hominizi ca şi artefacte care demonstrează existenţa lor până acum 8 milioane de ani în urmă s-au găsit în Africa, în special în Kenia, Tanzania, Etiopia şi Africa de Sud, renumite fiind în special sit-urile din Valea Olduvai. Tocmai de aceea a fost avansată o teorie numită ”Out of Africa” (nr. Venind din Africa) care arată că omul a luat naştere pe continentul african acum 8 milioane de ani în urmă. De acolo, datorită schimbărilor climatice, dar şi a unor rute de migraţie, oamenii s-ar fi răspândit mai apoi pe tot globul în etape diferite. Această teorie a fost pentru prima dată propusă de Charles Darwin. Acesta s-a bazat pe existenţa cimpazeilor şi gorilelor în Africa, iar cu ajutorul anatomiei comparative a lui Huxley a arătat că omul modern şi primatele împart un strămoş comun.

De aceea s-a gândit că originea omului trebuie să fi fost în Africa. Conform studiului ”Human Dispersal Out of Africa: A Lasting Debate”, realizat de cercetătorii Saioa López, Lucy van Dorp şi Garrett Hellenthal, cercetările genetice ar da dreptate lui Darwin şi ipotezei sale. Adică oamenii s-ar fi născut în Africa. ”Acum, la 150 de ani de la teoria lui Darwin, genetica, cu tehnicile sale de secvenţionare a genomului dublat de o serie de descoperiri arheoligice, în mod substanţial confirmă originea africană a omului modern, scoţând în evidenţă o complexitate deosebită”, se arată în acest studiu.

Cu toate acestea există numeroase întrebări. Omul modern s-a născut în Africa sau doar hominizii care l-au precedat? Când a plecat omul din Africa către celelalte continente, când a avut loc aceea ”Out of Africa”? Sunt întrebări deocamdată fără răspunsuri clare, dar cu o mulţime de ipoteze. Există însă şi o teorie care contrazice orginea exclusiv africană a omului modern şi mai apoi migraţia acestuia pe celelalte continente. Este vorba despre teoria ”modelului multiregional” dezvoltată de antropologul Weidenreich în 1946. Acesta spune că omul s-a dezvoltat în diferite zone ale Terrei, aproape concomitent. Iar descoperirile din China sunt aduse în sprijinul acestei ipoteze. Este vorba despre rămăşiţe de câteva milioane de ani a unor hominizi descoperite în diferite situri din China, dar mai nou şi în sudul Europei.

”Mama” omului modern

Una dintre cele mai interesante teorii ale apariţiei omului modern este cea a ”Evei mitocondriale”. Mai precis este vorba despre o strămoaşă comună a omului modern, femeia din care descind genetic toţi homo sapiens, pe linie maternă. Este e ”Evă” recunoscută ştiinţific mergându-se pe premiza că ADN-ul mitocondrial este transmis de la mamă la făt, fără recombinare, astfel încât moleculele sale de la fiecare persoană sunt descendete ale ADN-ului mitocondrial al ”Evei” primordiale. Se spune că această strămoaşă a omului modern a trăit în Africa acum 200.000 de ani, exact în perioada în care homo sapiens se desprindea de ceilalţi hominizi. Se crede că urmaşii ”Evei mitocondriale”, oamenii moderni, au părăsit Africa acum 90.000 de ani în urmă, într-o mişcare de migraţie.

Pe scurt, în momentul de faţă cei mai mulţi oameni de ştiinţă susţin faptul că omul s-a născut în Africa, în marea familie a primatelor, a evoluat şi la un moment dat a migrat către celelalte continente. Cu toate acestea, originile speciei umane sunt departe de a fi cunoscute. ”Chiar dacă evoluţia, ca eveniment, este susţinută de multe elemente şi dovezi, o explicaţie completă şi satisfăcătoare a cauzelor şi mecanismelor acestui proces nu a fost descoperită încă”, precizează Fiorenzo Facchini în ”Man, Origin and Nature”.

Vă recomandăm să citiţi şi următoarele ştiri:

Fosile vechi de 7,2 milioane de ani, descoperite în Grecia, indică faptul că omul a apărut în Europa, şi nu în Africa

Cine au fost, cu adevărat, hominizii din Neanderthal care ne-au împrumutat din ADN. Ne-au învăţat meşteşuguri şi erau foarte puternici