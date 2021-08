Unde este „Marea Nordului”, paradisul sălbatic din Moldova care face concurenţă litoralului Mării Negre

În apropiere de Ştefăneşti, un oraş ruralizat situat la graniţa de nord a României, se află un adevărat litoral moldovenesc. Este vorba despre malurile lacului de acumulare de la Stânca-Costeşti, o adevărată mare a Nordului, întinsă pe mai bine de 59 de kilometri pătraţi.

Plajele lacului de acumulare care duc cu gândul la sălbăticia şi pitorescul celor de pe litoralul românesc de odinioară sunt luate cu asalt de mii de turişti veniţi din aproape toate judeţele din nordul Moldovei dar şi de basarabeni.





Liniştea, apa liniştită şi intrarea lină, plus preţurile mai mult decât decente la băuturi şi diferite produse alimentare, sunt doar câteva dintre atuurile pentru care plaja de la „Marea Nordului” devine o destinaţie de top, tot mai căutată.

Paradisul de la Stânca-Costeşti

Lacul de la Stânca Costeşti a luat naştere în anii 70, fiind parte a unui mega-proiect a epocii comuniste. Anual Prutul inunda toată lunca de la Botoşani la Galaţi producând pagube uriaşe. S-a luat decizia construirii unui baraj uriaş şi amenajarea unui lac de acumulare. Lacul se întinde pe o suprafaţă de peste 2.100 de hectare şi s-a constuit într-un habitat extraordinar pentru păsări, un soi de Delta Dunării din nord.

Tocmai de aceea, lacul de la Stânca-Costeşti este sit Natura 2000, considerat rezervaţie acvifaunistică de importanţă europeană.





Pe lângă paradisul ornitologic, uriaşul lac de acumulare a format plaje sălbatice, în apropiere de Ştefăneşti. Nisip fin, valuri, intrare lină în apă, ca o mare în miniatură. Costurile minime şi frumuseţea zonei a atras numeroşi turişti. La început din judeţul Botoşani şi din Republica Moldova, de lângă graniţă iar mai apoi odată ce vestea s-a dus, din toate judeţele din nordul Moldovei.

„80% dintre botoşăneni nu au bani de mare”

O bună parte din plajă este privată, aparţinând unor importanţi fermieri din zonă. Dar accesul celor care vor să se bucure de apă şi nisip nu a fost niciodată restricţionat. Din luna iunie, plajele de la Stânca-Costeşţi sunt efectiv luate cu asalt.





”Vin foarte mulţi oameni şi nu le putem interzice să facă baie în apă, să stea la plajă. Se simt bine”, spune Iulian Merticaru, proprietarul plajei. În primul rând, plaja este o binecuvântare pentru cei care nu au posibilităţi să ajungă la Marea Neagră.





”Vă spun eu, 80% dintre botoşăneni nu au bani de mare. Sau să mergi cu bani împrumutaţi să-i îmbogăţeşti acolo pe preţuri în bătaie de joc nu se merită. Aici este aproape şi gratuit. Doar cei pui la benzină şi să ai un pachet. Apă, soare şi linişte”, spune un botoşănean venit la plajă la Stânca.





Sunt care vin şi cu corturile pentru a se bucura de liniştea locului. „Pentru unii, câteva zile de linişte, petrecute aici, înseamnă de fapt tot concediul pe care şi-l permit pe un an întreg”, adaugă Merticaru.





Există şi o zonă cu umbreluţe FOTO Cosmin Zamfirache

Pe lângă cei care nu-şi permit o vacanţă la mare sunt deja destui turişti cu ştaif. Fie artişti care vor să regăsească sălbăticia naturii, fie oameni care efectiv îşi doresc ceva mai liniştit şi mai aproape de casă.





„ Am auzit că vin şi mulţi oameni grei pe aici. Este frumos. Eu aş avea bani să merg la mare. Am fost în fiecare an, dar acum prefer zona asta mai liniştită, mai aproape de casă. Şi evident mult mai ieftină”, precizează Daniela, o ieşeancă venită în premieră la Marea Nordului prin Ştefăneşti.





Din păcate, infrastructura turistică este ca şi inexistentă. La Ştefăneşti este amenajată şi o zonă cu umbrele de stuf şi o terasă. Şi cam atât.





Proprietarii plajei spun că ar fi vrut să dezvolte zona, construind facilităţi de cazare dar şi un restaurant. Deocamdată s-au împotmolit însă în hăţişul birocratic românesc, privind autorizările. În plus, fiind un sit natural protejat prin lege, cei care vin la Marea Nordului trebuie să respecte o serie de reguli pentru a nu fi amendaţi de autorităţi. În special este interzisă aruncarea gunoaielor şi producerea de zgomote puternice.

