Sumă record pentru un loc de parcare. Cât plăteşte un şofer pe an

În municipiul Botoşani, locurile de parcare sunt deja o raritate. Numărul tot mai mare de autoturisme, sistematizarea din perioada comunistă a cartierelor dar şi lipsa parcărilor subterane sau supraterane sunt doar câteva dintre cauze. Pentru a face faţă realităţilor traficului dar şi a solicitărilor din partea locatarilor, pe cele mai circulate artere, una dintre benzile de circulaţie a fost sacrificată şi transformată în locuri de parcare.

În plus, fiecare colţişor liber din cartiere a fost marcat şi transformat în loc de parcare. Evident, locurile de parcare din cartiere sunt concesionate de Primărie, locatarilor în urma unor licitaţii organizate. La începutul lunii octombrie, Primăria Botoşani a organizat o nouă licitaţie pentru ocuparea locurilor de parcare.

Preţul de pornire, pe an, este de 172 de lei. Nevoia cruntă de locuri de parcare a urcat preţurile la cote incredibile. Astfel, s-a ajuns pe Aleea I. Frunzetti, o zonă cu puţin spaţiu liber, ca un loc de parcare să coste 7500 de lei pe an. Din cauza penuriei de locuri de parcare, un botoşănean care locuieşte în zonă a fost deacord să plătească uriaşa sumă pentru a-şi parca maşina un an, pe acel loc. Locul de parcare pentru care se plăteşte 7500 de lei pe an, este de fapt o bucată asfaltată, marcartă cu două linii de vopsea albă. În alte zone, în cadrul aceleaşi licitaţii s-au licitat locuri de parcare şi cu 3000 de lei, pe an.



