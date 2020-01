Sătenii care le dau clasă orăşenilor la deszăpezire. Primăriile mici care şi-au cumpărat utilaje de sute de mii de euro

În Botoşani, iarna este aspră, iar lunile ianuarie, februarie şi uneori martie sunt un adevărat chin, mai ales în comunele din nordul judeţului. Aproape în fiecare an, aceste comunităţi rămân sinistrate în mijlocul troienelor, uneori fără curent electric şi niciun ajutor. Tocmai de aceea, mulţi primari au început să investească masiv în echipamente de top pentru deszăpezire. Aşa s-a ajuns la situaţia ca cinci comune să aibă utilaje mai performante decât cele de la Secţia de Drumuri Naţionale sau Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri.



„Era firesc să facem investiţii fiindcă nu putem sta pasivi şi să tot aşteptăm ajutor. Şi, pe deasupra, mai ajung şi foarte târziu. Ultima dată, am fost nevoiţi să intervenim noi, de la Primărie, cu oameni şi utilaje pe drum judeţean pentru a scoate 11 maşini înzăpezite. Abia seara au ajus cei de la Drumuri Judeţene. Am hotărât să ne ajutăm singuri, că nu se mai poate aşa”, spune Cătălin Rotundu, primarul din comuna Dângeni, unul dintre edilii care a investit în utilaje pentru deszăpezire.



Utilaje performante de sute de mii de euro



Investiţii serioase în utilaje pentru deszăpezire s-au făcut în comunele Pomârla, Dângeni, Vârful Câmpului şi în alte trei comune, cele mai mari investiţii fiind făcute în prima comună. Autorităţile locale din Pomârla au cumpărat deja un buldoexcavator, un tractor de mare putere articulat plus accesorii şi utilaje de mai mică capacitate, cheltuind, în total, pe utilaje, 300.000 de euro, bani proveniţi din fonduri europene. Edilul din Pomârla spune că a trebuit să investească masiv întrucât comuna este la graniţa de nord a judeţului, un loc unde se înzăpezeşte rapid.



„Noi, dacă pierdem legătura cu lumea, suntem terminaţi aici. Era o investiţie vitală. Nu putem aştepta să ne scoată alţii din zăpadă, la nesfârşit. Aşa că am făcut aceste achiziţii prin GAL Codrii Herţei”, spune Dumitru Chelaru, primarul din Pomârla.



Cel mai performant utilaj, un tractor uriaş, 4X4, articulat, a fost achiziţionat la sfârşitul lunii noiembrie. Acesta a fost dotat cu lamă cu tip greder din Ungaria şi o remorcă de 19 tone pentru încărcat zăpada. „Este un utilaj multifuncţional dotat cu lamă pentru deszăpezire şi retroexcavator, plus alte ataşamente. Am optat pentru acest utilaj care poate interveni pe orice drum şi în orice condiţii”, spune Dumitru Chelaru.



La Dângeni, s-au investit alte sute de mii de euro în echipamente pentru deszăpezire, tot prin fonduri europene. Este vorba despre un buldo-excavator şi despre tractoare performante dotate cu numeroase accesorii moderne, având în vedere că drumul Gulioaia-Dângeni, care leagă comuna de drumul naţional Botoşani-Săveni, se înzăpezeşte în fiecare iarnă.



La Vârful Câmpului, Primăria a achiziţionat prin fonduri europene un buldoexcavator de 75.000 de euro dotat cu lamă de tip rândunică pentru spargerea zăpezii, accesoriu cumpărat din bugetul local, dar şi un tractor performant.



„Unde intru eu cu utilajul, ei nu au nicio şansă”



Primarii spun că au utilaje mai performante decât cei de la Secţia de Drumuri Naţionale sau de la Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri. Edilul din Pomârla spune că drumarii nu au nicio şansă să intre prin troiene acolo unde fac faţă utilajele Primăriei.



„La ce utilaj am, care şerpuieşte prin zăpadă şi pe orice tip de teren, cu 4x4, nu fac faţă. Unde intru eu cu utilajul, ei nu au nicio şansă. Sunt camioane adaptate la deszăpezire ce au ei. Noi avem un utilaj care poate intra oriunde”, spune cu mândrie Dumitru Chelaru.



De altfel, cu utilajele comunale s-a intervenit pe multe drumuri judeţene, cum este şi cazul drumului judeţena Gulioaia - Dângeni, unde la sfârşitul lui decembrie au rămas înzăpezite 11 maşini, oamenii fiind scoşi de pompieri cu ajutorul utilajelor şi oamenilor din comuna Dângeni. „De obicei, ei trebuie să ne solicite ajutorul, dar nu puteam să lăsăm oamenii acolo. Am intrat imediat. De fapt, cam de fiecare dată intrăm şi pe drumuri judeţene să ajutăm. Doar nu o să-i aşteptăm pe ei”, mai spune Cătălin Rotundu.