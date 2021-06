Poveştile dramatice ale elevilor de la ţară, care fac sacrificii să înveţe. "Am vrut să renunţ la şcoală"

În judeţul Botoşani sunt peste o mie de elevi care fac naveta. Numai la Liceul „Alexandru Vlahuţă” din Şendriceni, sunt 800 de navetişti. Dintre aceştia jumătate, vin de la distanţe de minim 20 de kilometri.

Toţi sunt copii de la ţară care vor să înveţe o meserie şi să-şi găsească un rost în viaţă. Vin la Şendriceni cu microbuze, autobuze, din toate colţurile judeţului. Totul s-a schimbat în momentul în care statul român nu a mai decontat naveta acestor elevi şi practic i-a obligat să vină la şcoală pe banii părinţilor.

Situaţia este tragică fiindcă majoritatea familiilor din mediul rural nu-şi permit să plătească transportul copiilor la şcoală. Pentru un singur elev se poate ajunge şi la 600-800 de lei pe lună doar naveta. Pe lângă haine, mâncare sau rechizite. Deja zeci de elevi din Botoşani au renunţat la şcoală fiindcă efectiv nu-şi mai permit să plătească transportul.

„Aşteaptă ori ajutorul social, ori să plece să-şi rupă spinarea pe undeva”, spune un sătean din zona Vorniceni.

„Am vrut să renunţ, părinţii mei nu au venituri”

Andreea este elevă în clasa a X-a la Liceul din Şendriceni. Este de loc din satul Griviţa, comuna Cordăreni şi în fiecare zi trebuie să străbată peste 40 de kilometri dus şi întors pentru a învăţa carte şi a face un liceu. Distanţa nu era o problemă, şi nici trezitul cu noaptea în cap, atâta timp cât avea transportul asigurat. După ce nu a mai fost decontată naveta, Andreea s-a văzut în situaţia în care nu mai avea cu ce să ajungă la şcoală. Visul ei este să ajungă ceva în viaţă, să aibă o meserie. Dar îi este tot mai greu.

„Am vrut să renunţ, dar eu am un vis să ajung şi eu cineva în viaţă. Fiecare are nevoie de un job, să pot trăi din ceva. Vin din Cordăreni, satul Griviţa. Cu autocarul nu-mi permit, vin cu un microbuz. Părinţii mei nu lucrează, doar din alocaţia mea mă întreţin. Avem nevoie de educaţie şi vreau să merg la şcoală. Dar aşa îmi este greu tare”, spune adolescenta.

Andreea este elevă în clasa a X-a la Liceul din Şendriceni

În aceeaşi situaţie este şi Elena, elevă tot în clasa a X-a. Ba chiar Elena are şi mai mulţi kilometri de străbătut între şcoală şi casă. Mai precis 54 de kilometri. Doar tatăl lucrează, iar pe transport plăteşte peste 400 de lei pe lună.

„Eu sunt din Havârna şi fac 27 de kilometri până la şcoală. Vin cu microbuzul şi plătesc ori la zi, ori la săptămână. Pe lună plătesc şi 450 de lei, iar eu am o alocaţie de numai 120 de lei. Lucrează doar tata. Au fost situaţii când nu am venit la şcoală fiindcă nu am avut bani să vin cu microbuzul”, mărturiseşte Elena.