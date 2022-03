O altă faţă a războiului. Efortul supraomenesc al voluntarilor români la graniţa de nord. „E tot mai frig”

În judeţul Botoşani societatea civilă s-a mobilizat exemplar în cazul crizei refugiaţilor, cauzată de războiul din Ucraina. Miile de ucraineni care au fugit din calea invaziei ruseşti au fost cazaţi, hrăniţi şi ajutaţi de oameni simpli, veniţi în vămi pentru a da o mână de ajutor. Mii de ucraineni, care tranzitează Republica Moldova, ajung în judeţul Botoşani prin vama de la Stânca-Costeşti.

Aici, de zece zile sunt întâmpinaţi de un grup de voluntari inimoşi ai Asociaţiei „Grup Civic” din Botoşani, care stau zi şi noapte în frig, în ploaie, pentru a da o mână de ajutor. Mai mult decât atât, o parte ajung să ducă ajutoare pentru ucraineni prin Republica Moldova şi preiau familiile cu copii care vin din zonele de conflict. Voluntarii de la Stânca sunt epuizaţi, dar continuă să ofere mâncare şi ajutor refugiaţilor.

Zece zile de război pentru voluntarii botoşăneni

A trecut mai bine de o săptămână de când voluntarii Asociaţiei ”Grup Civic” au plecat în ajutorul refugiaţilor. Din momentul în care ucrainenii care fugeau din calea războiului au luat cu asalt vama de la Siret, Daniel Câşlariu, preşedintele asociaţiei, a adunat prieteni, voluntari şi a plecat imediat în vamă. În două zile de stat au fost strânse şi oferite sute de pachete ucrainenilor care intrau în ţară. Imediat ce alte valuri de refugiaţi au început să tranziteze Republica Moldova, mai ales din zonele grav afectate de bombardamente precum Harkov sau Mariupol, voluntarii de la „Grup Civic” s-au împărţit în trei echipe. O parte au rămas să dea o mână de ajutor la Siret, iar restul au plecat către Rădăuţi-Prut şi Stânca-Costeşti.

Voluntarii au împărţit mii de pachete FOTO Daniel Câşlariu /Facebook

Au strâns mii de pachete cu ajutoare, inclusiv hrană pentru refugiaţii care luau cu asalt vămile. Pentru voluntari au fost efectiv, zile de război. Nopţi albe în frig, ploaie şi mai nou ninsoare. Unii dintre ei nu s-au mişcat din vamă şi câte 48 de ore. Deşi, după primele 5 zile de stat în vămi, se aflau la capătul puterilor, aceştia au rămas până astăzi, continuând să ajute. Spune că nu pot uita chipurile celor care fug din calea războiului şi aia îi ajută să reziste.

” Noi suntem şi acum în Vama Stânca şi preconizăm că vom face noapte albă aici, împreuna cu voluntarii noştri, pentru a împarţi pachete celor care au nevoie.Totul este sumbru ! Sentimentele sunt greu de descris in cuvinte. Nici nu cred că există cuvinte atât de puternice care să poată descrie măcar pe jumătate ceea ce trăiesc oamenii care roiesc în jurul nostru. Nu ii putem lasă pe fraţii noştri singuri în frica aceasta. Nu le putem schimba soarta, dar măcar le putem aduce o alinare prin a le arăta că nu sunt singuri!”, a precizat Daniel Câşlariu.

„48 de ore am ajutat fără pauză oamenii ce trec graniţa”

În fiecare zi, Asociaţia ”Grup Civic” face rost, din donaţii, de 400 de sandwich-uri pe care le oferă refugiaţilor care trec prin Vama de la Stânca. Acestora li se adaugă sute de pachete. Datorită traficului intens de refugiaţi, de pe data 1 martie, voluntarii aociaţiei s-au concentrat mult pe Vama de la Stânca- Costeşti. Pe 1 martie, voluntarii ofereau deja de două zile, fără oprire, ajutoare ucrainenilor, în mare parte femei cu copii. „Sunt 48 de ore în care am ajutat fără pauză oamenii ce trec graniţa pe la vama Stânca Costeşti. Voluntarii depun o muncă grea de neimaginat şi în condiţii grele. Este din ce în ce mai frig, iar ucrainenii vin în valuri din ce in ce mai mari. Zi şi noapte suntem alături de aceştia şi ii aşteptăm cu pachete cu mâncare caldă, cartele, pături, lucruri pentru igienă, scutece, pentru că sunt extrem de mulţi copii şi foarte multe mame care au plecat doar cu hainele de pe ele”, preciza, pe 1 martie, Daniel Câşlariu.

Voluntarii au împărţit apă, pături, hrană, scutece FOTO Daniel Câşlariu/Facebook

În fiecare zi, lucrurile au stat la fel pentru voluntari, rulându-se pe cât posibil, la „posturile” lor de la vamă, pentru a rezista fizic şi psihic. În plus, Daniel Câşlariu a făcut zilnic curse în Republica Moldova cu ajutoare pentru ucraineni, dar şi pentru a aduce femeile cu copii, refugiate, care porneau pe jos, prin Republica Moldova, către graniţa românească. „ Suntem 24/24 la Vama Stânca-Costeşti! Avem disperată nevoie de voluntari! Am trecut vama în Republica Moldova pentru a duce donaţii şi dincolo de spaţiul nostru teritorial, dar şi pentru a prelua un caz sanitar sensibil. Am preluat o mamă cu un băieţel bolnav de cancer ce trebuia să ajungă de urgenţă la un spital de specialitate din Bucureşti.”, precizează Daniel Câşlariu, într-o postare pe Facebook.

FOTO Daniel Câşlariu/Facebook

Pe zi ce trece, odată cu creşterea numărului de refugiaţi, mărturiile de la vamă sunt cutremurătoare. Sunt prea puţini voluntari în faţa numărului prea mare de ucraineni care trec vama şi care au nevoie urgentă de ajutor, mai ales că sunt persoane care au fugit din calea bombardamentelor doar cu hainele de pe ei. „În ziua 9 de la izbucnirea războiului în ţara noastră vecină, Asociaţia ,,Grup Civic Botoşani” reuşeşte să reziste la Vama Stânca-Costeşti! Şi astăzi am trecut vama în Republica Moldova, dar şi pentru a transporta cetăţeni ucraineni ce ne-au cerut disperaţi ajutorul! Copilaşi bolnavi şi înfriguraţi, bătrâni cu probleme şi mame cu nou-născuţi în braţe, toţi au avut nevoie de ajutorul nostru pentru a trece frontiera! Repetăm apelul nostru! Este disperată nevoie alături de noi de voluntari mai ales pe timp de noapte între orele 2:00-6:00. Din cauza tranzitului ridicat de oameni şi vremea friguroasă trebuie să avem grijă de integritatea fizică a tuturor şi să lucrăm pe schimburi! ”, a precizat ieri Daniel Câşlariu.

