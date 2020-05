Motivul revoltător pentru care pacienţi suspecţi de COVID-19 au aşteptat şi 16 ore în triajul de la Urgenţa din Botoşani

Au apărut noi bâlbâieli în cazul gestionării pandemiei de COVID-19 în judeţul Botoşani. S-a ajuns la situaţia în care suspecţii de COVID-19 să stea şi câte 16 ore în triajul de la Spitalul Judeţean ”Mavromati”. Şi asta fiindcă spitalele suport pentru COVID din municipiul Botoşani nu au fost pregătite pentru a primi pacienţi cu coronavirus.

Spitalul COVID-19 a ajuns la capacitate maximă

Spitalul Judeţean ”Mavromati” cea mai mare unitate spitalicească cu paturi din judeţul Botoşani, a fost transformat în spital COVID după ce unitatea sanitară a devenit un adevărat focar de coronavirus. Din cauza faptului că fiecare pacient COVID-19 stă singur în salon, capacitatea spitalului a ajuns la limită încă de marţi seara. Practic, nu mai putea fi internat niciun pacient suspect de coronavirus. Aşa s-a ajuns la situaţia în care suspecţii de COVID-19 au stat şi câte 16 ore în triajul de la Urgenţe.

„Necesită timp, fizic, nu este rea-voinţă“

Teoretic, pacienţii nu ar fi trebuit să stea ore în şir la Urgenţe. Şi asta fiindcă în municipiul Botoşani există două spitale suport COVID-19, şi anume Spitalul de Recuperare „Sfântul Gheorghe” şi Spitalul de Pneumoftiziologie. Culmea, acestea nu puteau să-i primească pe suspecţii de COVID-19 fiindcă nici până la ora aceasta nu erau pregătite pentru a face faţă din punct de vedere epidemiologic.

Directorii spitalelor în cauză spun că au fost nevoiţi să facă investiţii pentru ca spitalele să ofere siguranţă şi să nu devină, la rândul lor, focare de infecţie COVID-19. ”Au fost făcute duşuri cu circuit special. Am făcut instalaţia sanitară, fiindcă era înfundată. Am montat glasvante pentru angajaţii cre vor ieşi pentru dezinfectarea echipamentelor. Plus o ieşire în lateral a personalului din zona galbenă pentru a ieşi în zona verde. Toate acestea au necesitat însă timp.Necesită timp fizic, nu este rea-voinţă”, spune Daniel Buga, directorul Spitalului de Pneumoftiziologie.

Prefectura şi Direcţia de Sănătate Publică Botoşani au demarat însă o anchetă pentru a vedea cum s-a ajuns în această situaţie.

