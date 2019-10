Firma de apartament cu un singur angajat care a câştigat în doar 10 luni contracte de milioane de lei cu statul

În luna august, Primăria comunei Şendriceni, judeţul Botoşani, a primit de la Guvern suma de 5.5 milioane de lei, pentru reabilitarea a opt kilometri de drum comunal. Mai precis, pentru drumurile din satele Horlăceni, dar şi şoseaua de legătură între Şendriceni şi comuna vecină, Dersca. În urma licitaţiei organizate de Primărie pentru desemnarea unui constructor, câştigătoare a fost desemnată compania ”Antrepriza Construcţii Edilitare SRL”.

Această firmă a vrut să asfalteze drumurile din comuna Şendriceni cu un singur angajat declarat. Culmea, aceeaşi firmă, înfiinţată recent, şi cu maximum doi angajaţi pe toată perioada existenţei sale, are numerose contracte cu statul, numai de la începutul acestui an reuşind să câştige contracte în valoare de peste opt milioane de lei.

Firmă abonată la contracte de milioane cu statul

Antrepriza Construcţii Edilitare SRL, cu sediul în Capitală, este o firmă cu lipici la contractele cu statul, în ultimii ani. Cel puţin aşa reiese din datele oficiale privind achiziţiile şi contractele publice. Antrepriza a avut contracte în multe judeţe ale ţării, majoritatea din sud. Astfel, numai în oraşul Novaci, judeţul Gorj, a avut două contracte. Unul dintre acestea, semnat pe 7 septembrie 2018, a presupus reabilitarea Şcolii şi Grădiniţei numărul 2 din localitate. Al doilea contract, tot cu Primăria Novaci, a fost semnat pe 12 noiembrie, acelaşi an, culmea, pentru reabilitarea şi extinderea aceluiaşi obiectiv. Ambele contracte au o valoare de peste 7 milioane de lei.

În acelaşi an, Antrepriza Construcţii Edilitare SRL a încheiat alte două contracte cu instituţii ale statului. În comuna Bârzava, judeţul Arad, Antrepriza a încheiat, pe 26 noiembrie, un contract de aproximativ 1.5 milioane de lei pentru reabilitarea şi extinderea sediului Primăriei. Chiar la finalul anului, firma bucureşteană a mai prins un contract cu statul. Pe 7 decembrie, în comuna Brebeni, judeţul Olt, a semnat pe 475.000 de lei pentru modernizarea unei grădiniţe. Pe scurt, numai în 2018 a avut contracte cu statul în valoare de aproape 9 milioane de lei.

Anul 2019 s-a dovedit şi mai prolific pentru firma bucureşteană. Încă din luna ianuarie a prins deja primul contract cu statul, mai precis în 14 ianuarie când a încheiat un contract cu Primăria Ucea, judeţul Braşov, pentru modernizarea drumului comunal şi a reţelei stradale din satul Corbi. Valorea acestui contract a depăşit 4 milioane de lei.

Firma bucureşteană s-a reîntors în luna martie 2019, la Novaci, acolo unde a semnat un contract de construire a unei noi săli de sport pe strada Râca. A urmat apoi un contract de modernizare a drumurilor în comuna Vlădeni, judeţul Dâmboviţa, în valoare de peste 4 milioane de lei. Chiar la începutul verii lui 2019, Antrepriza Construcţii Edilitare SRL a mai încheiat două contracte cu primării din ţară, pe diverse lucrări. În iunie, a semnat la Hoghiz, judeţul Braşov, un contract de 1.6 milioane de lei pentru construirea unei grădiniţe. În comuna constănţeană Târguşor a primit un alt contract, de această dată pentru reabilitarea sistemului de alimentare cu apă. A fost şi cel mai consistent contract, în valoare de 13.3 milioane de lei. În numai 10 luni, firma bucureşteană a obţinut 9 contracte cu statul în valoare de zeci de milioane de lei.

Firmă de apartament cu un singur angajat

Interesant este faptul că toate aceste contracte au fost încheiate de o firmă care are un singur angajat. Aşa cum reiese şi din datele Ministerului de Finanţe, societatea Antrepriza Construcţii Edilitare SRL, cu sediul în Bucureşti, a fost înfiiţată de numai 4 ani, în anul 2015 şi are doar un singur asociat. Se numeşte Cristian Stănescu şi are 31 de ani. În anul 2018, cifra de afaceri a firmei a fost de 394.671 lei, iar profitul net de 233.090 lei. Firma al cărei sediu este într-un apartament din sectorul 6 al Capitalei nu figurează cu datorii la stat.

Reporterii „Adevărul“ au încercat să contacteze firma pentru un punct de vedere, pe numărul afişat pentru a vedea cum reuşesc, cu un singur angajat, să onoreze toate aceste conctracte cu statul, însă la acesta nu a răspuns nimeni.

„Drumul este foarte important pentru comuna noastră“

Ultimul contract încheiat de firma Antrepriza Construcţii Edilitare SRL a fost cel cu Primăria Şendriceni, din judeţul Botoşani, pentru reabilitarea celor opt kilometri de drum. Autorităţile din Şendriceni au aşteptat însă în zadar ca firma să se apuce de lucru, întrucât nu s-a mai prezentat la începerea lucrărilor.

Edilii spun că au reziliat contractul şi sunt nemulţumiţi că trebuie să o ia de la capăt. ”Noi i-am aşteptat să vină să înceapă lucrările. Nu s-au mai prezentat şi atunci am reziliat conctractul. Acum trebuie să reluăm licitaţia să găsim alt constructor. Drumul este foarte important pentru comuna noastră. Asta este”, spune Dănuţu Prozoreanu, viceprimarul comunei Şendriceni.

