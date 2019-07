Bacalaureat 2019 Botoşani. Mulţi elevi s-au ”lăudat” că abia au scris 10 rânduri la română

Astăzi, absolvenţii claselor a XII a au susţinut prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat, la limba şi literatura română. În judeţul Botoşani s-au înscris la Bacalaureat 2019, 2676 de candidaţi. Astăzi în sălile de examen au intrat însă 2593, adică un procent de 96.9% din totalul de înscrişi. Au lipsit de la prima probă 83 de candidaţi. Opiniile absolvenţilor despre subiecte şi Bacalaureat la fel şi abordarea acestuia sunt diferite de la un liceu la altul.

”Bac-ul este o sperietoare nejustificată”

În general elevilor liceelor de elită s-au declarat mulţumiţi de dificultatea subiectelor. Mai mult decât atât, o parte spun că profesorii şi părinţii îi sperie degeaba cu Bacalaureatul. ”Au fost subiecte foarte uşoare. Sincer nu mă aşteptam să fie atât de uşor. Toată lumea se stresează cu cel puţin un an înainte de examene dar eu cred că BAC-ul este o sperietoare nejustificată”, spune o absolventă a Colegiului Naţional ”AT Laurian”. Un alt candidat, de la acelaşi Colegiu spune că de multe ori tezele sau lucrările de control sunt mai grele decât Bacalaureatul. ”De multe ori erau teste la şcoală cu subiecte mai grele decât la Bacalaureat. Cel puţin asta este impresia acum după ce am dat proba. Este foarte ok. Subiecte uşoare”, spune tânărul. Cei mai mulţi candidaţi spun că reţeta succesului este pregătirea constantă la orele de curs.

”Mai mult de 10 rânduri n-am apucat”

La polul opus se află elevi care nu au scris nici măcar 10 rânduri pe foaia de examen. Spun că nu au picat pe subiect şi că poezia le-a dat mari bătăi de cap. Majoritatea au venit la examen cu maşina, inclusiv bolizi de lux, şi deşi au declarat că nu au prea ştiu să rezolve subiectele au fumat relaxaţi câte-o ţigară glumind cu ceilalţi candidaţi. ”Mai mult de 10 rânduri n-am apucat. Abia m-am trezit”, a mărturisit un absolvent unui fost coleg, în faţa Colegiului Tehnic ”Gheorghe Asachi”.

