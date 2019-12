Ţăranul din nordul României care ţine o avere în poiată. Cele mai ieftine găini pe care le creşte costă minimum 100 de euro

Benone Şuleapă are 45 de ani şi locuieşte în satul Talpa, judeţul Botoşani, aproape de graniţa României cu Ucraina. Ca mulţi oameni din partea locului, trăieşte de o viaţă din agricultură şi din creşterea animalelor. Acum aproape şapte ani, viaţa lui Benone Şuleapă a fost schimbată radical de o pasiune inedită în acest colţ de ţară: găinile de rasă.

„Am fost cu nişte prieteni la un târg agro-zoo în ţară şi am văzut o găină de rasă. A fost dragoste la prima vedere, dacă se poate spune. M-am trezit că puneam întrebări peste întrebări şi mă tot învârteam pe acolo. La noi aici, găinile sunt din astea obişnuite, contează să facă ouă, să aibă lumea ce mânca. Dar eu de atunci numai asta am visat, găini şi cocoşi de rasă“, spune Benone Şuleapă. Din momentul acela, botoşăneanul de la Talpa a cheltuit o avere pe găini de rasă. Le creşte, le înmulţeşte, învaţă în permanenţă despre ele. Mai mult decât atât, între timp, a devenit şi un „găinar campion“.

O artă învăţată în timp

Cocoş Conchichina FOTO Benone Şuleapă





„Îmi doream aşa de mult încât, aşa, după o anumită vârstă, când oamenii se liniştesc, eu m-am apucat de învăţat. Am cerut sfaturi, am citit cărţi, am învăţat rasele, ce hrană au nevoie. Tot ce trebuie. Abia atunci pot spune că am început să cresc găini de rasă. Până atunci, a fost risipă“, spune Benone Şuleapă.