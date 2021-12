Şcoala de tractorişti din nordul Moldovei unde copiii de ţăran învaţă pe rupte pentru un job bine plătit

Comuna Vlăsineşti este o zonă exclusiv agrară, situată la peste 40 de kilometri de municipiul Botoşani. În anul 2015, aici a fost înfiinţată o şcoală profesională, cu un singur profil, acela de mecanizator agricol, altfel spus, o şcoală de tractorişti, singura din judeţ pentru pregătirea exclusivă a mecanicilor şi conducătorilor de utilaje agricole.

Dacă la început reprezentanţii şcolii au mers din poartă-n poartă să adune şcolari, acum se organizează concurs de admitere, pentru că sunt prea mulţi candidaţi pentru locurile existente. Succesul acestei şcoli se datorează mai ales faptului că oferă o meserie foarte căutată şi bine plătită pe piaţa muncii, copiilor din familii nevoiaşe care trăiesc în satele din nordul judeţului. „Pentru mulţi este o şansă nesperată de a-şi câştiga pâinea”, spune Radu Andronache, unul dintre profesorii şcolii de tractorişti de la Vlăsineşti.

Locul unde copiii învaţă pentru a-şi câştiga existenţa

Şcoala Profesională „Gheorghe Burac” s-a înfiinţat acum şase ani tocmai pentru a răspunde nevoilor sociale şi profesionale presante, în satele din nordul României: sărăciei şi lipsei locurilor de muncă, dar şi lipsei mari de profesionişti în domeniul mecanizării agricole. „Şcoala cu acest profil de mecanic agricol a fost înfiinţată aici tocmai fiindcă este o meserie căutată. Sunt foarte multe firme de profil în zonă care au nevoie de oameni calificaţi. Pe de altă parte, erau mulţi elevi care renunţaseră să mai continue studiile din motive financiare. Abandonau pur şi simplu fiindcă nu aveau cu ce să-şi plătească internatul, traiul la un liceu în oraş. Era o şansă, mai ales pentru cei din familiile nevoiaşe, să aibă o calificare căutată pe piaţa muncii şi să-şi câştige existenţa”, spune Lidia Macsiniuc, directorul Şcolii Profesionale din Vlăsineşti.

Tractorul pe care lucrează Robert FOTO Robert Bilibău

Şcoala are, la acest moment, trei clase, pe trei niveluri, a IX-a, a X-a şi a XI-a, cu 80 de elevi. Pe lângă clădirea principală unde învaţă noţiunile teoretice, şcoala de tractorişti de la Vlăsineşti are şi un atelier pentru practică mecanică. În prezent, au fost accesate fonduri europene şi se construieşte un atelier de mecanică agricolă la ultimele standarde. Practica agricolă, în brazdă, toţi elevii o parcurg cu utilaje de ultimă generaţie. „Agenţii economici parteneri au utilaje foarte moderne”, spune Lidia Macsiniuc.

Bursă şi şansa unui loc de muncă bine plătit

Elevii fac şi ore teoretice FOTO Cosmin Zamfirache Fiecare elev care urmează cursurile Şcolii Profesionale de la Vlăsineşti primeşte o bursă lunară de 200 de lei. Pe lângă bursă, elevii beneficiază de şcolarizare gratuită pentru obţinerea permisului de conducere categoria B. dar şi Tr. ( n.red. tractor). Totodată, cei care sunt silitori, mai ales în practica agricolă, sunt remarcaţi imediat de către fermieri şi sunt angajaţi imediat după terminarea studiilor, pe salarii fabuloase pentru mediul rural. „Sunt foşti elevi cu care m-am întâlnit şi îmi spuneau că lucrează la o firmă mare din judeţ şi ajung la un salariu de 4.000 de lei, pe lună. Este extraordinar, mai ales pentru sat, acolo unde veniturile sunt foarte mici”, spune directoarea şcolii.

La rândul lor, profesorii de specialitate spun că de când s-a auzit de aceste avantaje, vin tineri din comune îndepărtate numai pentru a se califica ca tractorist şi poate pentru a fi remarcaţi de vreun mare fermier. În plus, cei care ajung la Vlăsineşti învaţă pe brânci. „Din 1990 în regiunea Săveni nu s-au mai şcolarizat elevi în această calificare. Este la mare căutare. Iar aceşti copii se acomodează foarte bine, sunt pricepuţi, înţeleg noile tehnologii. Sunt dedicaţi efectiv acestei meserii”, spune profesorul Marcel Smântână.

„Eu vreau să muncesc, să-mi câştig pâinea”

Unul dintre cei mai silitori elevi ai şcolii de tractorişti de la Vlăsineşti este Robert Bilibău. Şi-a dorit mult să ajungă tractorist, cum a fost şi bunicul său. În plus, doreşte să-şi câştige pâinea, aşa că la 18 ani a fost deja angajat ca tractorist şi mecanic, part-time, la o fermă din judeţ. În fiecare zi, străbate 14 kilometri numai pentru a învăţa totul despre tractoare. „Este o şcoală bună fiindcă-mi dă o meserie. Eu asta vreau, să muncesc, să-mi câştig pâinea. În plus, bunicul meu a făcut această meserie şi am decis să o practic şi eu”, mărturiseşte Robert.

