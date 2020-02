VIDEO Tibi Uşeriu, despre concurentul care l-a învins în ultramaratonul arctic: „Îi bun elveţianul, da' ne revedem!“

„Nici nu nu se compară cu ultramaratoul 6633 Arctic Ultra. Am crezut că le-am văzut pe toate dincolo, da nu. O fost experienţă care nu se compară cu nimica din toate punctele de vedere”, a mărturisit Tibi Uşeriu.



El a precizat că la ultimul control care i l-au făcut medicii canadieni, rezultatele sunt bune: „Am două degerături, da mici. Ai-a făcut toate investigaţiile, inimă, tot. Îs perfect, pot să o iau pe jos înapoi spre White Horse”. Fratele lui, Alin Uşeriu i-a spus, în glumă, să cheme pe elveţianul care a terminat pe locul I la o întrecere: „Îi bun elveţianu, da ne revedem.”



Uşeriu a mai spus că pentru el cursa a fost specială din toate punctele de vedere: „M-o distrus. N-am mai putut mânca proteina aia, vomitam de la ea. Apoi mi-am luat nişte mâncare numai de control şi boală, adică să făcea mai rea. Emoţional m-am făcut praf, praf şi pulbere.. Praf îs”, a mai spus el şi a izbucnit într-un acces de tuse. „Până acum m-am abţinut să nu mă audă (medicii de la punctele de control-nr), că cine ştii ce-mi făceau cu tusea asta”, a spus Tibi şi apoi convorbirea s-a terminat.

Tibi Uşeriu a trecut linia de finiş a ultramaratonului Yukon Arctic joi, 6 februarie în jurul orei locale 12.00 (22.00 - ora României), după 7 zile şi circa 2 ore de la startul competiţiei. Uşeriu s-a clasat pe locul 2 şi a fost unul dintre cei doi concurenţi care au terminat anul acesta cursa, dintre cei 21 care au pornit la start. Competiţia a fost câştigată de elveţianul Fabian Imfeld, care a terminat cursa la ora locală 5.15.

„A fost un efort colosal, imposibil de descris în cuvinte”



Pe pagina de Facebook Tăşuleasa Social a apărut următorul mesaj la circa o oră după ce Tibi a terminat cursa:

„După 170 ore şi 500 kilometri parcurşi, Tibi ajunge la finalul Yukon Arctic Ultra pe locul doi.

Acum un an era scos din cursă după numai 24 ore, cu degetele de la picioare degerate.

A fost un an foarte greu pentru Tibi. Rănile de după degerături se vindecă foarte lent, pielea nouă care se formează este extrem de sensibilă, aşa că participarea la Yukon Arctic Ultra 2020 a fost pentru el un test extrem de important.



A fost o ediţie extrem de dificilă : 21 au plecat în cursă şi numai 2 au ajuns la final.



Cum cursa de sănii trase de câini nu a pornit din Whitehorse în acest an, traseul nu a mai fost bătătorit, aşa că poteca a fost acoperită de zăpadă proaspătă, făcând înaintarea mult mai dificilă. Temperaturile au scăzut treptat şi s-a ajuns la -39 grade. Aşa se face că în final numai doi au reuşit să ajungă la final.

Scopul principal a fost să ajungă la final. Avea nevoie de reuşita asta după incidentul de anul trecut. Avea nevoie de un nou punct de referinţă. Avea nevoie să afle dacă se mai poate baza pe picioarele lui.

A plecat timid, neîncrezător, dar a terminat cu zâmbetul pe buze şi cu îndredere în el. Exact ce işi dorea de la această cursă.

A fost un efort colosal, imposibil de descris în cuvinte. Poate işi va face el timp la un moment dat să ne povestească.

Tibi are un vis tare frumos, acela că într-o bună zi vom putea alerga pe Via Transilvanica.

S-a dus acolo ca să-şi facă visul cunoscut. A şi făcut un filmare în timpul concursului, film pe care noi l-am postat pe pagina noastră.



Vă anunţăm cu mare bucurie că au fost 160 donatori şi că s-au strâns 10215 lei, aşa că am mai făcut câţiva paşi către capătul acestui drum, lucru pentru care vă mulţumim din toată inima.

Frumoasa siglă din antet este făcută de către Ciprian Anton. Însumează perfect tot ce am trăit şi simţit noi toţi, în ultima săptămână.

Oameni dragi, oameni frumoşi, aşteptăm cu drag să fim iar împreună”.



Tibi Uşeriu la finişul ultramaratonului din Canada FOTO Facebook/ Montane Yukon Arctic Ultra



Înainte de plecarea în cursă, Uşeriu a transmis un mesaj emoţionant:

„Un lucru îmi stă în gât ca un os de peşte şi anume “Lucrul început şi nedus la capăt”. Uneori în acest „nedus la capăt” apare fiindcă eşecul şi-a vârât coada în poveste. Ca mine, la Yukon Arctic de anul trecut când am îngheţat, fără măcar să-mi dau seama.

Drept urmare, am fost scos automat din cursa pe care îmi propusesem să o duc la capăt. Şi am fost trimis la spital. M-am simţit cam ridicol, recunosc. Am venit acasă cu coada între picioare. Supărat pe mine, pe lume. Mi-a trecut, dar n-am uitat.

Ce e de fapt un eşec? Un profesor dur, care adoră să-ţi dea lecţii usturătoare, pe care le ţii minte toată viaţa. Un eşec nu e un capăt de drum. E parte dintr-un proces de învăţare. Dacă eşecul te încurcă în drumul tău spre glorie, poate că e timpul să înveţi ceva, să te smereşti mai mult. Mereu îmi repet asta când o dau de gard.

Am venit aici la Yukon Arctic din nou. Sunt aproape de start, dar cu gândul la finiş. Va fi greu. Plec însă cu speranţa să duc la bun sfârşit ce am început. Am în minte o listă lungă de oameni dragi, susţinători, suporteri. Am în minte Via Transilvanica , poate cel mai frumos proiect în derulare în care suntem implicaţi noi toţi, cei de la Tăşuleasa” - a spus Uşeriu pe 31 ianuarie 2020, la plecarea în teribilul maraton care se desfăşoară în nordul extrem al Canadei.

După peste 7 zile de chin, a reuşit. A dus până la sfârşit lucrul început anul trecut. Şi nu oricum, ci pe locul II, fiind şi singurul sportiv care a terminat ultramaratonul după primul clasat.



Doar doi sportivi au terminat cursa

Condiţiile extrem de dure ale competiţiei din nordul extrem al Canadei au făcut ca 19 dintre cei 21 de atleţi care au pornit în cursa de 300 de mile să renunţe pe traseu.

În ziua a 7-a de concurs, organizatorii i-au mai monitorizat doar pe elveţianul Fabian Imfeld şi pe românul Tiberiu Uşeriu.

Elveţianul, care a avut încă din a 2-a zi de concurs un avans constant, de 35-40 de kilometri, faţă de român, a reuşit să treacă linia de sosire pe 6 februarie, în punctul numit Pelly Crossing, după 6 zile, 18 ore şi aproximativ 50 de minute, în jurul orei locale 5.15 AM (15.15 - ora României). Imfeld a parcurs în total 305,1 mile, echivalentul a 490 de kilometri.

În momentul terminării cursei de către Imfeld, românul Uşeriu mai avea în jur de 15 mile până la linia de finiş. În Pelly Crossing, temperatura resimţită se situează în jurul valorii de -20 de grade Celsius.

Ultima actualizare privind starea lui Tibi Uşeriu, care a acuzat probleme stomacale încă de la debutul cursei, a fost postată pe pagina de Facebook Tăşuleasa Social pe data de 5 februarie, în jurul orei 22.00.

Fabian Imfeld, la linia de finiş FOTO Facebook/ Montane Yukon Arctic Ultra

Iată, mai jos, cum a sunat mesajul lui Tiberiu Uşeriu în momentul în care mai avea de parcurs aproximativ 100 de kilometri până la finiş.

Probleme cu stomacul. Dureri de degete. Nu a avut rachete

Încă de la startul cursei, Tibi a avut probleme cu stomacul.



„Sunt pe avarii cu stomacul asta. Am băut acum un pic de Cola şi încerc să-mi revin cu stomacu ăsta, că n-am forţă ca să pot să trag un pic mai tare. Efectiv nu mai pot să mânânc nimica”, i-a spus Tibi Uşeriu fratelui său - Alin - în cea de-a treia zi a Yukon Arctic Ultra, una dintre cele mai dure curse din lume, care a început joi în Canada. Tibi a observat că îi lipsesc rachetele (palete ovale aplicate pe talpa încălţămintei pentru a nu se afunda în zăpadă) care l-ar fi ajutat să avanseze mai repede în anumite zone:„Merge foarte bine, are rachete la el, unde zăpada e mare îşi ia rachetele. Eu intru până la genunchi în zăpadă.Dar mă descurc, e ok, e în program. Văd eu pe parcurs, numai să-mi revin cu stomacul că nu pot să mânânc nimic”.



După 290 de kilometri, problemele cu stomacul au rămas: „Am dormit vreo 3 ore şi după aia mi-am luat nişte mâncare să-mi schimb porţia. Cum am avut probleme cu stomacu n-am putut să mânânc ce aveam io. Am fost la un magazin de aici şi mi-am luat altceva de mâncare. Nişte suc de portocale ca să pot să-mi revin cu stomacul şi îs OK. Umflat un picuţa, da no, oboseala asta îmi face treaba. În rest, aştept să nu mai fie aşa frig, mă, că zice că de mâine n-ar mai fi aşa frig. Îi crâncen”, a explicat Tibi într-un alt telefon.

Tibi nu a scăpat de problemele la degete, anul trecut, la Yukon Arctic acestea fiind motivul pentru care a trebuit să renunţe. Cu mari eforturi ale medicilor a reuşit să-şi păstreze degetele degerate.

„Degetele aste mă omoară, mă, am avut treabă cu ele. Trebuie să am numa grijă la ele, atâta-s de sensibile. Numa un pic dacă n-am grijă, deja-i gata. Deja încep să mă doară aşa de rău. Deci îi ceva... Am o degerătură micuţă, dar nu îi aşa gravă, dar trebuie să am grijă de ea. Le degetu mare”, a mai spus sportivul.

Cursa de 490 de kilometri prin sălbăticie

Yukon Arctic Ultra este o cursă de 490km, cu startul în Whitehorse şi finiş în Pelly Crossing, iar concurenţii au la dispoziţie 8 zile pentru a ajunge la final.



La început de ianuarie erau -47 grade, acum o săptămână erau -39 grade, iar la start au fost -10 grade Celsius. Încălzirea bruscă a venit cu ninsori mari, râurile au ieşit din matcă, apa trecând peste gheaţă, inundând potecile.



Concurenţii trag după ei o sanie în care îşi pun toate cele necesare : haine, mâncare, apă, sac de dormit si cort sau bivuac. De obicei sania ajunge la vreo 20-30 kilograme.



Traseul este integral prin sălbăticie. Teoretic poteca este bătătorită, dar ninsoarea a adus zăpadă proaspătă iar în multe locuri poteca a fost inundată.

A alergat pentru Via Transilvanica

Tibi a alergat pentru Via Transilvanica la Yukon Arctic Ultra, un proiect al Asociaţiei Tăşuleasa Social.

„Tăşuleasa Social şi-a propus să amenajeze un drum care va porni de la Putna, unde se odihneşte Ştefan cel Mare, va străbate Transilvania şi toate bogăţiile culturale ale acesteia şi va ajunge până la Drobeta Turnu-Severin - unde a intrat pentru prima dată în ţară Regele Carol”, se arată pe siteul Asociaţiei.

„Ne-au inspirat potecile de pelerinaj din Spania şi cele de anduranţă din Statele Unite sau India, am văzut că astfel de drumuri au influenţat culturi, au format comunităţi şi au contribuit la dezvoltarea zonelor pe care le străbăteau.



Via Transilvanica este un drum curajos fiindcă ne face să redescoperim repere şi să vorbim despre cine suntem noi cu adevărat, de la firul de iarbă de la malul Dunării până la crestele munţilor.

Via Transilvanica este identitate. Pentru că ne oferă şansa să ne cunoaştem mai bine istoria şi astfel să ne inţelegem mai bine pe noi - ca naţie.



Traseul pe care îl vom amenaja are 950 de km, de la Putna până la Drobeta Turnu Severin, iar din experienţa noastră de drumeţi, acesta se poate parcurge în mai multe săptămâni în totalitate sau parţial în câteva zile, după puterea şi dorinţa călătorului. Infrastructura Via Transilvanica va furniza date despre posibilităţi de cazare si masă, dar şi informaţii istorice şi culturale ale diferitelor zone geografice.



Drumul urmează să fie marcat cu elemente de identificare specifice, din materiale durabile, care să permită buna orientare a călătorului pe parcurs. Vom căuta să prezentăm cele mai corecte informaţii despre gradul de dificultate al traseului.



Fiind vorba de amenajarea unui drum extins, aceasta se va face în mai multe etape, o primă porţiune fiind prevăzută pentru 2018 - primii 100 km: pe raza judeţului Bistriţa-Năsăud.

Vă invităm să cunoaşteţi la pas frumuseţea acestor locuri!”, susţin reprezentanţii Tăşuleasa Social.

Cine a câştigat ultramaratonul arctic din Canada. În cursă au mai rămas doar Tibi Uşeriu şi elveţianul Fabian Imfeld

Citeşte şi

Tibi Uşeriu la Yukon Arctic: are probleme cu stomacul, degetele îl dor îngrozitor şi e crâncen de frig. Reacţia atletului: „Vezi-ţi de treabă, că e OK!“

VIDEO Probleme grave pentru Tibi Uşeriu la Yukon Arctic Ultra: „Efectiv nu mai pot să mânănc nimic“

Tibi Uşeriu pleacă iar în Yukon Arctic Ultra, cea mai dură cursă din lume. Anul trecut a fost salvat cu elicopterul: „Am o treabă de rezolvat. De încheiat o afacere“