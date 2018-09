VIDEO La şcoală ca-n Evul Mediu într-un oraş reşedinţă de judeţ: apa curge din bidon, iar elevii merg la toaletă în curte

Slătiniţa este un cartier al Bistriţei de mai bine de un deceniu şi jumătate. Zona situată la mai puţin de 10 kilometri de centrul municipiului Bistriţa este parcă din altă lume.

Singura utilitate a locuitorilor din Slătiniţa este curentul. Oamenii nu au apă, canalizare sau gaz. Unii săteni au lăsat Spania sau Italia pentru a se întoarce acasă şi a-şi ridica o casă în Slătiniţa. Nu mică le-a fost mirarea când au constatat că nu au condiţii nici cât într-un sat uitat de lume din ţările adoptive.

Asfaltul ajunge doar până în centrul cartierului, restul străzilor fiind pline de praf. Deşi a fost asfaltat în urmă cu doar câţiva ani, pe unele porţiuni, drumul este denivelat sau este afectat de mici alunecări de teren.

Nici Şcoala Primară „Dimitrie Cojocaru” din Slătiniţa nu are condiţii mai bune, deşi reuneşte 45 de copii, cu vârste cuprinse între 3 şi 9 ani. 28 dintre ei frecventează grădiniţa, iar 17 şcoala primară.

Restul elevilor din sat sunt înscrişi la Şcoala Generală nr. 4 din Bistriţa, asta după ce părinţii nu au mai fost de acord să-şi lase copiii să frecventeze o şcoală şi o grădiniţă fără apă, canalizare şi cu toaleta în curte.

Cei mici sunt duşi de femeia de serviciu la toaleta din curte FOTO: Bianca Gavrilă Sara

Întreaga activitate a şcolii este concentrată în două clase: una pentru copiii de grădiniţă, iar alta pentru şcolari. Pe holul şcolii este o chiuvetă, unde însă nu curge apă. Un bidon improvizat din metal, cu un robinet, ajută copiii să se spele pe mâini după ce folosesc toaleta sau înainte să mănânce.

„Am venit din Spania acasă, după ce am muncit în construcţii la solarii. Am făcut aici o casă şi am dat şi copilul la grădiniţă. Dar ce îi aici e sub orice critică. Nu am întâlnit aşa ceva în Spania. Ştiam acum câţiva ani că sunt probleme, dar m-am gândit că au fost rezolvate între timp”, spune Macedon, unul dintre părinţii care a ales să îşi dea copilul la grădiniţă în Slătiniţa, tocmai pentru a-l scuti de drumul de aproape 10 kilometri până în centrul oraşului.

Copiii se spală pe mâini cu ajutorul unui bidon din metal FOTO: Bianca Gavrilă Sara

Toaleta e de pe vremea bunicilor

Deşi este vorba despre o unitate de învăţământ nu s-a găsit nicio soluţie pentru a asigura măcar apa copiilor şi nici toalete decente. Mai mult, toaleta e de pe vremea bunicilor, aceasta fiind vopsită şi igienizată la începutul fiecărui an şcolar.

O toaletă este dedicată învăţătoarei, educatoarei şi femeii de serviciu, iar restul revine celor mici, fiind făcute pe măsura lor. Din toalete lipseşte hârtia igienică, iar de lângă chiuveta cu bidon de apă lipseşte săpunul.

Cu toate acestea, inspectorul şcolar general, Camelia Tabără susţine că nu a fost înregistrată nicio îmbolnăvire acolo, iar dascălii sunt atenţi să îi instruiască pe cei mici să respecte normele de igienă. Aceasta este singura şcoală din municipiul Bistriţa, care are aceste condiţii.

„Avem 93 de clădiri în care funcţionează unităţi de învăţământ care nu sunt autorizate, dintre acestea 41 nu sunt autorizate din acest motiv (n.r. nu au apă şi canalizare). La nivelul comunităţii respective nu este apă-canal şi atunci bineînţeles că tot ce înseamnă grupuri sanitare sunt în curte. Singura soluţie este finalizarea investiţiei pe care o are Aquabis (n.r. compania de apă-canal din Bistriţa-Năsăud) cu apă-canal în toate comunele. Se va rezolva problema în 2020-2022”, a explicat Camelia Tabără, inspector şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud.

Pe de altă parte, delegatul sătesc Maftei Pop, spune că este deja reprezentantul comunităţii de mai bine de 12 ani şi a cerut în Consiliul Local an de an să asigure condiţii minime locuitorilor din Slătiniţa, mai ales că taxele şi impozitele locale plătite de oameni nu diferă de cele achitate de locuitorii altor cartiere ale oraşului.

„Sunt consilier de mai bine de 12 ani, de când reprezint Slătiniţa în şedinţele de Consiliu Local al municipiului Bistriţa. An de an am cerut consilierilor să facă ceva să aducă apa şi canalizarea şi în Slătiniţa. Am înţeles că sunt tergiversări din cauza licitaţiilor, care tot sunt contestate. Sper ca anul viitor să înceapă lucrările pentru a aduce apa. E pericol pentru copilaşii ăia şi nu e conform, cum trebuie”, spune Maftei Pop.

Vă mai recomandăm: