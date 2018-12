VIDEO Lecţia de generozitate a nemţilor: cum îi învaţă pe zeci de copii români să dăruiască. Vin cu TIR-urile 1.400 km, până în România

Au parcurs 1.400 de kilometri din Germania până în România, pentru a face o bucurie cu o cutie, după cum explică voluntarii Asociaţiei Tăşuleasa Social. Este vorba despre nemţii asociaţiei Die Johanniter Unfall Hilfe, care de 16 ani sunt parteneri cu Tăşuleasa Social şi, la o zi după Crăciun, cutreieră satele din Transilvania şi Moldova pentru a oferi un pachet de 15 kilograme.

Pentru a ajunge în 28 decembrie la copiii din România, cei 70 de voluntari nemţi au renunţat la jumătate de Crăciunul petrecut alături de cei dragi. Mulţi dintre ei au pornit în 26 decembrie noaptea pentru a ajunge şi cel mai probabil nu vor avea ocazia să petreacă nici noaptea dintre ani alături de familie, fiind tot pe drumuri.

„Mulţi dintre ei pleacă în 26 foarte devreme, unii chiar la 1:00 dimineaţa, ca să se întâlnească într-un punct din Germania, de unde ei se pornesc în formă de stea către toate ţările enumerate. Unii dintre ei s-ar putea să nu ajungă de Revelion acasă şi unii dintre ei fac treaba aceasta de 16 ani”, precizează Alin Uşeriu, administratorul Asociaţiei Tăşuleasa Social, partenerul nemţilor din România.

Produsele şi alimentele din pachet costă în jur de 150 de lei şi sunt compuse din produse de igienă, dulciuri, alimente şi jucării. Acestea sunt realizate în mare parte după o listă standard, pentru a se evita ca unele pachete să fie mai sărace sau mai bogate decât altele.

„Am avut parte de un drum lung, am parcurs 1.400 de kilometri până aici. Cu noi avem în jur de 70 de voluntari, 28 de camioane şi câteva maşini mici. Venim din Bavaria şi avem multe firme cu care colaborăm, ne «împrumută» atât camioanele, cât şi şoferii şi fac posibilă venirea noastră an de an la Bistriţa”, spune Lorand Szüszner - manager regional Die Johanniter Unfall-Hilfe.

Alin Uşeriu: „Pentru noi este o verificare. Am învăţat ceva de la germani?”

Cadourile ajung în mediul rural şi sunt distribuite prin intermediul şcolilor. Dacă la început această acţiune era văzuta ca fiind una socială, în timp cei care au primit cadouri au realizat că e mai mult decât atât.

În primul rând acestea ajung la copii indiferent de condiţia materială, în al doilea rând cei mici sunt „datori” cu o faptă bună, mai exact cu participarea la o acţiune de voluntariat. Acesta a fost şi primul mesaj transmis de voluntarii Tăşuleasa Social înainte să împartă cadourile.

„Întâi trebuie să-i învăţăm pe copiii noştri să primească şi pe urmă să le cerem ceva. Din punctul meu de vedere aceasta a fost greşeala atunci când am primit noi educaţia timpurie. Nouă tot timpul ni s-a cerut şi ajungând maturi am uitat să dăruim. Tocmai asta cred că trebuie să fie misiunea principală a Camionului de Crăciun. Pentru noi este şi o verificare. Am învăţat ceva? Putem să facem şi noi cum fac germanii? Suntem în Uniunea Europeană? Putem şi noi să fim generoşi după ce se termină sărbătorile?”, spune Alin Uşeriu, de la Tăşuleasa Social.

Izabela Egyd, din localitatea Cetate, are deja câţiva ani de când primeşte pachete pentru cei trei copilaşi ai săi. Lecţia transmisă de Tăşuleasa Social este regulă în familia sa. Pe lângă faptul că încearcă să îi ajute pe cei mai nenorocoşi decât ea, Izabela şi-a îndemnat an de an copiii să dea înapoi şi să participe la acţiunile de voluntariat.

„Şi noi, la rândul nostru, dăruim haine altora care nu au. Noi, cum avem trei copii, ce rămâne de la ei dăruim la alţii, să se bucure şi alţii. Pachetele sunt o mare bucurie a copiilor. Noi la rândul nostru reciclăm, plantăm brazi. Copiii învaţă să dăruiască, învaţă că mai sunt şi alţii care au nevoie, învaţă că trebuie să ajutăm, să fim mai darnici, din ceea ce au să dăruiască şi la alţii”, spune Izabela Egyd.

Vă mai recomandăm: