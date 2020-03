Singurul cal campion mondial din istoria ecvestră a României. „Un învingător cu un caracter deosebit şi un suflet foarte bun“

Un astfel de exemplar a cucerit în toamna anului medalia de aur la Campionatul Mondial de Cai Tineri pentru Atelaje, organizat de Federaţia Ecvestră Internaţională, în localitatea Mezohegyes din Ungaria. Este singurul titlu de campion mondial cucerit vreodată de un cal din România.



Armăsarul Neapolitano XXXI-42 va împlini în această primăvară 6 ani. Povestea lui începe în Herghelia Beclean unde a rămas orfan la doar 9 zile, fiind crescut de îngrijitorii de acolo cu lapte praf, miere şi vitamine.



În luna februarie 2019, lipiţanul a fost ales să facă parte dintr-un lot lărgit al Romsilva, un lot de cai care să participe la diferite concursuri. „Prima dată când m-am uitat la el, am observat forma lui şi modul în care arată. Trebuie să fie un cal frumos în competiţii. Un cal frumos, atunci când intră într-un teren de dresaj, este apreciat de arbitrii chiar înainte de orice exerciţiu”, îşi aminteşte de prima lor întâlnire Roland Varga (36 de ani), driverul lui Neapolitano (conducătorul de atelaj), cei doi făcând echipa care a cucerit titlul mondial.

„Avea o scânteie în privire“



Frumuseţea nu a fost unicul motiv al alegerii armăsarului. „Avea ceva în privire”, spune Roland Varga, ceva care nu se poate descrie în cuvinte, ci doar se simte în relaţia lor. „Am văzut în ochii lui ceva interesant, o scânteie. Noi comunicăm mai mult prin gesturi, nu prin cuvinte. Se spune că ochii ajung până la suflet. Dacă te uiţi în ochii lui îi vezi sufletul cât este de curat, de lin. Îl poţi citi din ochi. Am zis atunci să-l testăm”. Iar testele privind sănătatea, starea fizică, picioarele şi altele le-a trecut cu brio.



„Scos afară am văzut că are mişcări interesante, curate, armonioase, fără greşeli de ritm. Am făcut pasul următor, l-am prins la trăsură şi tot aşa, l-am trecut prin mai multe verificări. La trăsură era şi mai interesant”, explică Roland Varga.



De atunci, Neapolitano face parte din lotul cailor de competiţie al Romsilva. Aceştia se antrenează zilnic într-un club din judeţul Bihor, fiind atenţi supravegheaţi de către conducătorul de atelaj, dar şi de către antrenorul lotului, Gergő Rákóczi.



Lipiţanul are un program de antrenament gândit pentru tot anul. De aceea nu este forţat să lucreze mai mult decât îi face lui plăcere. „Ţie ţi-ar face plăcere să lucrezi foarte mult într-o zi? Ai mai avea chef să lucrezi şi mâine? 40-60 de minute zilnic, de antrenamente, nu mai mult. Ştim că cel mai important concurs al lui este în luna septembrie 2020 - Campionatul Mondial de Cai Tineri unde va participa la secţiunea 6 ani. Încercăm de acum să-i construim planul de antrenament ca el să ajungă atunci în formă maximă. Este întotdeauna în formă, dar atunci trebuie să fie în formă maximă, să dea ce este mai bun din el”, spune Roland Varga.

Campion Mondial după 6 luni de antrenament



După ce a fost ales în lotul Romsilva, Neapolitano a demonstrat că în numai 6 luni poate deveni primul şi singurul campion mondial din istoria sporturilor ecvestre din România.



Cum s-a putut întâmpla acest lucru, ţinând cont că majoritatea cailor campioni au nevoie de ani de pregătire pentru astfel de performanţe? „Este un cal foarte puternic, un învingător, nu vrea să se lase. Are un caracter puternic şi are un suflet foarte bun. Nu este uşor să lucrezi cu el, dar dacă găseşti cheia sufletului lui, adică să ceri de la el atât cât trebuie şi cum trebuie, atunci imediat se comportă uşor şi vrea să lucreze cu tine”, mai spune conducătorul de atelaj.



Echipa Romsilva a participat anul trecut la Campionatul Mondial cu gândul să se califice în finală. Nu îşi închipuiau nicio secundă că lipiţanul de la Beclean îşi va depăşi concurenţii din ţări cu tradiţie în câştigarea acestor competiţii (Germania, Austria sau Olanda).



Au fost trei probe. Prima a constat într-o probă de dresaj combinat cu conuri, iar Neapolitano a câştigat-o. „Atunci arbitrii au spus că au văzut în teren un cal fericit, un cal vesel. Asta spune foarte mult despre stilul de lucru, de antrenament. Parcă avea exerciţiile la degetul mic”, povesteşte Roland Varga.



În concurs nimeni nu vorbeşte, iar arbitrii urmăresc foarte atent cum driverul comunică cu calul doar prin gesturi. Concursurile de acest tip sunt pline de eleganţă, de rafinament, de stil, totul luceşte şi străluceşte.



Proba finală a fost o combinaţie de conuri şi maraton printre obstacole mobile. Aici se puncta timpul, dar şi mersul elegant al calului.



Neapolitano este un cal căruia îi place să fie vedetă în concurs, mărturiseşte driverul său, chiar pare că „creşte cu 20 de centimetri” atunci când vine în faţa arbitrilor, iar pe caii din jur îi nechează, un mod de a le spune că el este „calul alfa din competiţie”.



Herghelia Beclean, 50 de ani de existenţă



„Rasa Lipiţan este cea mai veche rasă de cai din Europa, de unde şi credinţa că „cine atinge un lipiţan ia contact cu istoria”. Această rasă are peste 400 de ani de la intenţia de formare a sa. Numele i se trage de la localitatea în care s-a creat herghelia mamă - Lipizza (Slovenia), care în acea vreme era domeniul casei imperiale de Habsburg”, explică şeful Hergheliei Beclean, Ciprian Turculeţ.

RN Romsilva are 16 herghelii în toată ţara, de ele ocupându-se Direcţia de Creştere, Exploatare şi Ameliorare a Cabalinelor, un for înfiinţat în anul 2015, care este coordonat de directorul Gheorghe Dima. Rasa Lipiţan este crescută şi în Herghelia de la Sâmbăta de Jos, judeţul Braşov.



În Beclean, Herghelia a fost înfiinţată în anul 1970, iniţial ca depozit de armăsari de montă publică. Prima rasă crescută aici a fost Semigreul Românesc (cai folosiţi la muncă), apoi, din anul 1993 se creşte şi lipiţanul colorat cu roba neagră şi murgă, fiind singura herghelie din lume unde se creşte în mod sistematic această rasă.



„La Herghelia Beclean s-a lucrat mult pentru obţinerea unei varietăţi negre sau murg închis, prin selecţionarea indivizilor pigmentaţi şi folosirea la reproducţie a acestora. Astfel, în cei 27 de ani de când găzduim cai din rasa Lipiţani s-a reuşit omogenizarea efectivului pentru acest caracter şi consolidarea lui din punct de vedere genetic”, adaugă Ciprian Turculeţ, şeful hergheliei.

