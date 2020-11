Limbajul vulgar al profesorei de Română, sancţionat de părinţi. Cum se apără dascălul

Reacţiile încep să apară după ce imaginile cu profesoara de Limba Română care explică unor elevi, în cadrul orelor online, intriga unui basm folosind un limbaj vulgar au devenit virale.

„Este relaţia de iubire, mă…! Este între o fată de domnitor, fata preşedintelui, se f**e cu unu care vinde baraboi în piaţă”, spune profesoara, spune Daniela Fulga, de la Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” Bistriţa.

Asociaţia părinţilor de la Colegiul Naţional ”Liviu Rebreanu” Bistriţa transmite că „apreciem ca fiind total neprofesionist şi lipsit de tact pedagogic modul în care doamna profesor se adresează clasei. Discursul doamnei Fulga, dincolo de tonalitate, totalmente neadecvată, conţine un vocabular vulgar şi nepotrivit pentru orice adult care se adresează unor copii/adolescenţi de a căror educaţie este responsabil şi cu atât mai puţin demn de un dascăl care predă limba şi literatura română.”

Părinţii adaugă că o „astfel de ieşire a unui profesor nu face decât să deterioreze grav relaţia de respect dintre elevi şi dascăli, respect pe care nu doar elevii îl datorează profesorului, ci şi profesorul trebuie să-l aibă faţă de elev.”

Profesoara în cauză a explicat pentru jurnaliştii Bistriţeanul.ro că „negreala se întinde peste această şcoală de prestigiu! Îmi pare rău că am prilejuit aruncarea unei pete negre peste un liceu centenar. (…) Că am creat un disconfort pentru toţi cei ce lucrează aici şi au venit aseară. (…) NEG aceste cuvinte care se insinuează că le-aş fi folosit. (…) Este vocea mea. Tonul este prea ridicat pentru context. Pe mine mă deranjează în această filmare tonul cu care vorbesc. Recunosc că tonul e prea ridicat. (…) Dar acolo m-am bâlbâit, nu am folosit cuvântul care se insinuează”, a explicat Daniela Fulga pentru jurnaliştii bistriteanul.ro

