VIDEO Până unde duce inconştienţa unor oameni: Deşi accesul pe un pod este închis circulaţiei, escaladează gardurile

Accesul pe pod a fost închis circulaţiei la data de 3 iunie, după ce a fost constatată existenţa unei fisuri în armătura de metal a construcţiei. Podul este pietonal şi este situat între cele rutiere de pe Republicii şi Decebal, în apropierea Spitalului Judeţean Baia Mare.

„Fisura are cam 50 centimetri şi este pe la mijlocul distanţei între maluri. Acel pod a fost construit pe o structură metalică, peste care s-a turnat un covor de asfalt. Până când vor veni experţi în domeniu, care să vadă exact despre ce este vorba, am decis să nu riscăm şi să închidem podul. Cu toate acestea, unii oameni continuă să treacă, în pofida avertizărilor noastre. Am avut colegi care au stat în zonă, însă nu putem să-i ţinem toată ziua acolo. Sperăm că lumea va înţelege că e un pericol să traverseze pe acolo, în clipa de faţă”, a declarat Dorin Coste, directorul general al Direcţiei de Acţiune Civică din cadrul Primăriei Baia Mare.

(Sursă Video: Facebook/Roly Roly)

Cu toate că avertismentele Poliţiei Locale au fost clare, băimărenii par să nu ţină cont de ele. Un exemplu în acest sens este cazul unei femei care a escaladat gardurile ce indică faptul că circulaţia este interzisă pe pod. Aceasta a fost filmată de către un trecător din zonă, iar imaginile au fost postate pe Facebook.

