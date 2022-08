Bătrânii dintr-un sat din Maramureş, lăsaţi fără pensii. Poştăriţa şi-a însuşit banii

Pensionarii din Onceşti au rămas fără banii de pensii după ce o angajată a Poştei Române, cea care avea sarcina de a distribui banii de pensii alocaţii sau ajutoare sociale la domiciliu, şi-a însuşit 258.000 de lei. Femeia de 48 de ani este din localitate şi cunoscuţii spun că nu ştiu ce s-a întâmplat cu ea. „Nu vorbeşte nimic”, spune primarul comunei, Matei Godja. Acesta mai arată că o parte din prejudiciu a fost deja recuperat. „Au venit deja două zile la rând şi au dat banii. Cred că mai sunt de primit ceva pe luna asta”, mai arată el. „Conform contractului dintre Casa de Pensii şi Poşta Română, ei trebuie să achite prejudiciul, apoi e răfuiala lor cu cel care a creat prejudiciul”, mai arată el.

Pe de altă parte, sătenii spun că femeia este credincioasă şi că nu ar fi putut fae aşa ceva. Însă localnicii mai şoptesc pe la colţuri că femeia ar avea un fiu care ar fi putut face gestul nesăbuit. „Am auzit că ar pierde bani la păcănele. Dar nu vreau să spun mai multe că nu ştie nimeni ce-i acolo. Ea nu spune nimic”, spune unul dintre localnici.

Poliţia s-a autosesizat în acest caz şi a început cercetările. „Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Maramureş, s-au autosesizat cu privire la săvârşirea infracţiunii de delapidare prevăzută şi pedepsită de art. 295 Cod Penal.

În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat faptul că o femeie de 48 de ani din Onceşti, şi-ar fi însuşit în cursul anului 2022 sume de bani reprezentând pensii şi alocaţii de la mai multe persoane de pe raza comunei Onceşti”, arată IPJ Maramureş.

Poşta Română va face plângere penală

De asemena, Poşta Română arată că a început o cercetare internă şi a achitat pensiile celor prejudiciaţi.

„Aşa cum am comunicat în cursul zile de sâmbătă, avem o agentă care ne-a prejudiciat cu 258.000 lei. Prima reclamaţie am primit-o pe 22 iulie, moment în care am început cercetările interne. Între timp, noi am achitat clienţilor noştri toate pensiile şi alocaţiile, urmând se ne recuperăm prejudiciul de la doamna”, arată Claudia Bibire, purtătorul de cuvânr al Poştei Române.

„În acest moment cercetarea este încă în curs, motiv pentru care nu va putem transmite mai multe informaţii, însă, în momentul în care această se va finaliza, vom face şi o plângere penală”, a mai menţionat ea.

„De menţionat, de asemenea, că până la încheierea cercetării, doamna nu mai distribuie pensii, alocaţii”, mai spune ea.

Astfel, distribuia drepturilor sociale pentru luna în curs a fost preluată de angajaţii de la Sighetu Marmaţiei.

