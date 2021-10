Primarul Bacăului a rămas fără permis de conducere. „Unii vor încerca să transforme acest caz în unul politic”

Viteza la volan l-a lăsat pe primarul municipiului Bacău pieton pentru o perioadă.

Edilul Lucian Stanciu Viziteu a recunoscut acest lucru într-o postare pe pagina personală de Facebook.

"Da, am rămas temporar fără permis de conducere. Şi astazi am fost la examen pentru a-l recupera Pentru prima dată de când am permis de conducere, în urmă cu aproximativ o lună, am fost oprit pe E85 pentru depăşirea vitezei. Am rămas deci pieton, ca orice cetăţean român care încalcă legislaţia rutieră. De atunci merg pe jos, cu transportul public sau în maşină alături de prieteni sau colegii de muncă. După ce am rămas fără permis, m-am înscris, aşa cum cere legea, în vederea susţinerii examenului. Prin urmare, astăzi ca orice om ajuns în această situaţie, m-am prezentat la sediul IPJ Bacău pentru a susţine examenul. Nu am fost singur, ci alături de alţi băcăuani aflaţi în aceeaşi situaţie ca şi mine. Am vrut să aflaţi asta de la mine, pentru că sigur unii vor încerca să transforme acest caz în unul politic. Şi nu este. Povestea e mult mai simplă: am greşit, am plătit pentru asta, mi-am învăţat lecţia şi mergem mai departe.În rest, multă sănătate la toată lumea!", a scris Viziteu pe Facebook.