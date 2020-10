Norocul de a-ţi întâlni idolii: cum a adus Voltaj în lumina reflectoarelor o tânără din Bacău

Dansul şi gimnastica au fost primele talente pe care şi le-a descoperit Laura Ţoc (24 de ani). Mai târziu, a venit şi pasiunea pentru muzică, cântând pe zeci de scene din ţară. Născută în Bacău, a absolvit Şcoala Populară de Arte, specializarea canto-muzică uşoară, şi Colegiul Naţional „Ferdinand I“, însă şi-a continuat studiile superioare la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, pentru că spune că mereu a fost interesată de oameni şi de poveştile lor de viaţă.

GALERIE FOTO

Şi-a luat masterul în Devianţă Socială şi Criminalitate şi mărturiseşte că a atras-o studiul comportamentului infractorilor şi a încercat să descopere resorturile atitudinilor deviante. „Am fost în mai multe penitenciare din România, unde am înţeles cu ce se mănâncă în adevăratul sens al cuvântului ceea ce urma eu să fac. Am întâlnit poveşti, situaţii, oameni care m-au marcat pentru tot restul vieţii“, spune Laura. Şi-a dorit dintotdeauna să devină psiholog, să îi asculte pe cei din jurul ei şi să îi ajute, dar şi-a dat seama destul de repede că nu va putea să facă asta pentru că este o persoană mult prea sensibilă.

„Mi-am dat seama, în urma stagiilor de practică, că nu sunt făcută pentru asta. Empatizam foarte mult cu problemele lor, mă încărcam de stări proaste, de problemele celor din jur şi de sentimente pe care nu le puteam gestiona. Mă consumam şi plângeam foarte mult. Iar atunci am decis să revin la prima mea dragoste: la muzică!“, povesteşte tânăra.

„Nu ştiam dacă visez sau Dumnezeu chiar face minuni“

„Eram un ghemotoc de fetiţă, cu o rochiţă roşie, cu buline, iar piesa pe care am cântat-o la o serbare era despre mama“, îşi aminteşte Laura despre prima sa reprezentaţie muzicală. Peste ani, s-a mutat la Bucureşti pentru a-şi duce visul la un alt nivel. Şansa ei a fost trupa pe care a admirat-o încă din copilărie şi ale cărei piese le fredona la petreceri. „În copilărie îmi plăcea foarte mult de băieţii de la Voltaj, erau printre preferaţii mei. La orice petrecere mergeam, cântam «Ca la 20 de ani», era o întreagă nebunie şi distracţie. Mereu mă uitam la ei când aveau concerte, mă minunam câţi oameni veneau să-i asculte şi-mi spuneam: «Doamne, cum ar fi într-o zi să-i văd? Să le spun că sunt o fană de-a lor, să facem o poză?», îşi aminteşte Laura.

FOTO arhiva personală

Şi-a văzut împlinit visul de a împărţi scena cu membrii trupei Voltaj. După ce a aflat că aceştia au deschis o şcoală de canto, a susţinut o audiţie şi a fost admisă la Voltaj Academy. Talentul său i-a determinat pe membrii trupei să o ia într-un turneu-maraton susţinut în 24 de oraşe din România. Pentru tânăra solistă a fost o experienţă de vis, pe care nu o va uita niciodată.

„Vestea că voi merge cu ei în turneu a venit ca o bombă pentru mine. Nu ştiam dacă visez sau Dumnezeu chiar face minuni. Am făcut o cruce mare, i-am mulţumit pentru tot ce mi-a dat să trăiesc. La fiecare concert aveam un program de deschidere de câteva piese. Tremuram din cap până-n picioare, de multe ori uitam şi versurile când vedeam câţi oameni erau în faţa mea, deşi mai cântasem în faţa oamenilor. Să cânţi în faţa a sute de oameni, asta este ceva ce nu pot explica. Experienţa asta mi-a schimbat viaţa! Şi nu exagerez deloc. A fost o perioadă minunată, mă simt împlinită, mândră pentru tot ce am putut să fac. Pe plan profesional, am trecut la un alt nivel, am învăţat ce înseamnă să fii un artist complet şi cât de important e să le transmiţi oamenilor emoţie“, spune Laura.

„Îmi place genul ăsta de publicitate“

A scos deja primul ei single, „O scrisoare albă“, produs de DJ Reck, care se bucură de un real succes, având câteva zeci de mii de vizualizări pe YouTube. Este o piesă despre o dragoste neîmplinită, o iubire neîmpărtăşită, aşa cum se întâmplă cu multe poveşti de dragoste din zilele noastre. Laura a venit cu povestea şi mesajul piesei, iar producţia muzicală şi versurile au fost realizate de DJ Reck. „Nu am nicio piesă compusă de mine cap-coadă. În general, vin cu idei în legătură cu versurile şi, de cele mai multe ori, las oamenii talentaţi şi pricepuţi în a scrie şi a compune să-şi facă treaba“, spune solista. În prezent, colaborează cu nume cunoscute de pe scena pop românească, precum Poe, Ralflo şi Maximilian, alături de care a scos mai multe piese.

FOTO arhiva personală

Este adesea invitată la emisiuni de televiziune şi a susţinut numeroase concerte, dar consideră că celebritatea nu a schimbat-o câtuşi de puţin. „Nu m-a schimbat în niciun fel. Sunt acelaşi om simplu şi modest. Este adevărat că notorietatea creşte, oamenii încep să te cunoască şi treci cumva în lumina reflectoarelor, pe micile ecrane. Consider că orice tânăr care visează la o carieră, indiferent care ar fi aceea, ar vrea să ajungă pe sticlă, să fie văzut de o lume întreagă. Şi da, îmi place genul ăsta de publicitate.“

Lipsa banilor, un handicap în industria muzicală

Laura consideră că lipsa banilor este un handicap în industria muzicală românească şi tocmai de aceea mulţi tineri talentaţi nu reuşesc să devină cunoscuţi, iar ulterior renunţă la muzică.

FOTO arhiva personală

„Din păcate, trăim într-o ţară în care nu se mai promovează talentul nativ, curat, şi bunul gust, iar tinerii fără venituri nu sunt deloc susţinuţi. Am întâlnit multe cazuri în care nici familia nu-i susţinea, dar nici statul. Toţi au plecat de jos, toţi au făcut sacrificii şi au muncit. Este imposibil să ai talent, să munceşţi şi să nu ajungi undeva. Închideţi ochii şi imaginaţi-vă că sunteţi ceea ce aţi visat o viaţă întreagă, iar apoi în fiecare zi munciţi până ajungeţi să vă îndepliniţi visul. Este adevărat că în zilele noastre, în societatea noastră şi în industria muzicală, imposibilitatea financiară te trage în jos, dar eu cred că visul şi plăcerea de a face un lucru nu au nicio piedică. Are mama o vorbă, pe care mi-o spune mai mereu: «Nu-ţi pierde încrederea, că o să vezi că o să fie bine!» Şi chiar aşa este! Credeţi în minuni, vă spun eu că există!“, este mesajul Laurei pentru tinerii talentaţi.

Vă mai recomandăm să citiţi şi:

Eleva care pictează, face modeling, cântă la pian şi predă copiilor informatică. „Învaţă programare jucându-se“