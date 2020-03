Medic din Bacău, amendat pentru că făcea „teste COVID-19“ false, contra 50 de lei, cu un termometru digital

Criza coronavirusului duce la situaţii controversate. Spre exemplu, un medic de familie din comuna Tătărăşti, judeţul Bacău, s-a apucat să facă bani pe seama isteriei generate de epidemie după ce a început să-i taxeze pe săteni pentru scanarea cu un aparat de măsurare a temperaturii de la distanţă, despre care pacienţii au înţeles că ar depista coronavirusul.

De fapt, cu ajutorul acestui aparat de termoviziune, ce ţine loc de termometru, medicul Răzvan Mihai Oancea le identifică pacienţilor temperatura corpului ca să se convingă, în prima fază, dacă nu cumva ar avea febră.

Operaţiunea costă 50 de lei, la pachet cu efectuarea testelor funcţiei pulmonare. În cazul în care pacientul doreşte şi măsurarea glicemiei, mai scoate din buzunar 5 lei, iar pentru o electrocardiogramă, 30 de lei.

„Pe spirometru şi pe aparatul cu termoviziune am dat în jur de 5.000 de lei. Nu am avut bani, aşa că m-am împrumutat de la tata. Într-un fel, trebuie să îmi amortizez investiţia. Până acum avem trei cazuri de persoane care s-au autoizolat, iar azi noapte au mai venit încă opt din Italia. Este mai mult o acţiune de prevenire”, a declarat doctorul Oancea pentru Jurnal de Bacău.

Mica afacere pusă la cale de medic a ajuns şi la cunoştinţa Direcţiei de Sănătate Publică Bacău, care a făcut un control la cabinetul de familie al acestuia. În urma anchetei, doctorul a fost amendat cu 2.000 de lei şi i s-a pus în vedere să nu mai folosească termenul de „testare/depistare COVID-19”, deşi acesta a negat că ar fi folosit vreodată termenul respectiv.

De asemenea, i s-a interzis utilizarea aparatului pentru lipsa documentelor înregistrate şi avizate de Ministerul Sănătăţii. „Urmare a verificărilor efectuate la CMI Tătăraşti - punct de lucru Huruieşti, s-a aplicat sancţiune contravenţională în valoare de 2.000 lei şi s-a impus interzicerea utilizării aparatului «camera de termoviziune», deoarece pentru acesta nu s-a făcut dovada documentelor care să ateste încadrarea în categoria dispozitivelor medicale «înregistrare, avizare MS» şi a protocolului de utilizare a acestuia”, au transmis reprezentanţii DSP Bacău într-un comunicat de presă.

Concluziile celor de la DSP sunt contrazise însă de dr Oancea. „Este un aparat aprobat de Ministerul Sănătăţii care măsoară temperatura. Dacă pacientul are temperatură crescută, este un risc de o formă gripală. Conform Casei de Sănătate, medicul are voie să-şi ia termoscaner şi are voie să-şi pună un tarif”, a spus acesta pentru publicaţia citată.