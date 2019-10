Mere stricate şi cornuri fără termen de valabilitate, distribuite elevilor din Teleorman

Semnalul de alarmă a fost tras chiar de un părinte, Iulian Cristache, cel care este şi preşedintele Federaţiei Naţionale a Asociaţilor de Părinţi (FNAP). Acesta a fost prin mai multe şcoli din judeţul Teleorman unde a observat nereguli la alimentele pe care elevii le primesc prin celebrul program „cornul şi laptele”.



„Astea sunt unele dintre merele care se distribuie în şcolile din Teleorman. Săptămâna trecută am făcut un tur al câtorva şcoli şi am constatat că nu există termen de valabilitate la corn. Iaurtul este un fel de apă de ploaie, chiar dacă are numai 1.8% grăsime. Gustul nu era acru, doar unul anost. Adică... niciunul”, spune Iulian Cristache.



Părintele susţine că le-a adus la cunoştinţă celor de la Consiliul Judeţean şi Direcţia de Sănătate Publică situaţia. Dacă preşedintele CJ Teleorman spune că va verifica acest lucru, conducerea DSP susţine că nu are nicio sesizare scrisă.



„După intervenţia mea au apărut şi termenele de valabilitate la cornuri. Acum văd că se continuă aceasta bătaie de joc. Nu înţeleg de ce nu se refuză aceste produse neconforme! Chiar nu înţeleg!



De ce personalul care recepţionează marfa nu-şi respectă fişa postului? Să înţeleg că există ceva presiuni pentru acceptarea unor produse care nu sunt conforme?”, se întreabă preşedintele FNAP.

Pe aceeaşi temă:

Primarul care a umilit o fetiţă de 13 ani fiindcă a trântit uşa microbuzului şcolar: „Nu poţi să-i scazi nota la purtare, nu poţi s-o atingi nici cu o floare“

Elevă de clasa a VII-a, umilită de primarul comunei. „Vă daţi seama ce este în sufletul ei acum?“