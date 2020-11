VIDEO Dialoguri virtuale cu personaje din anticul Apulum în Cetatea Alba Iulia. Cum sunt întâmpinaţi turiştii de soldaţii romani

„Ave Hospes! Eu sunt Împăratul Caracalla, iubit de soldaţi şi temut de duşmani! Mă bucur să văd că sunt la fel de popular aici şi după aproape 2.000 de ani“. Este doar unul dintre mesajele virtuale cu care sunt întâmpinaţi vizitatorii Muzeului Principia, Interacţiunile virtuale sunt posibile printr-un sistem de realitate augmentată (AR), primul de acest fel realizat şi pus în funcţiune la Alba Iulia.

Punerea în practică a iniţiativei Primăriei Alba Iulia este posibilă prin proiectul „Personaje antice în dialoguri virtuale cu vizitatorii Muzeului Principia“, cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN).

Soluţia smart ne va permite să exploatăm, într-un mod interactiv, zestrea romană a oraşului Alba Iulia, dar şi să facem „saltul“ din Antichitate în era tehnologiilor smart şi invers. Dialogurile virtuale cu personaje care au activat în anticul Apulum (n.a. denumirea latină a oraşului Alba Iulia) se derulează sub forma unor secvenţe video ce sunt proiectate pe un display interactiv montat pe unul dintre pereţii de sticlă exteriori ai muzeului roman Principia. Responsabilă de dirijarea dialogurilor virtuale este o aplicaţie dedicată.





Mesajele virtuale ne ajută să intrăm în atmosfera anticului Apulum, dar şi să reconstituim aspecte civile şi militare legate de: vizita împăratului Marcus Aurelius Severus Antoninus, supranumit Caracalla; ridicarea zidului de piatră al castrului de la Apulum; promovarea în funcţii civile şi militare; paza castrului; munca în atelierele de ceramică şi cărămidă; luptele de gladiatori; viaţa unor campioni la lupte individuale, precum Caius Iulius Iustus, un fel de Spartacus al Legiunii a 13-a Gemina şi un foarte bun mentor pentru tinerii recruţi etc. Secvenţele video se declanşează de îndată ce este detectată prezenţa vizitatorilor la câţiva metri de peretele de sticlă al muzeului, pe care este montat display-ul interactiv.

În total, sunt 115 secvenţe video: de interacţiune şi stand by. În prima categorie intră cele în care personajele dialoghează în trei registre vizuale. Cele de stand by rulează pe ecran până în momentul detectării prezenţei vizitatorilor. Programul de funcţionare al sistemului AR va fi personalizat, în funcţie de anotimp. In sezonul rece, spre exemplu, secvenţele video vor rula în intervalul orar: 08.00-22.00.

„Consider că iniţiativa Primăriei Municipiului Alba Iulia de a aduce impresionanta zestre romană a oraşului Alba Iulia în lumea digitală este necesară într-o vreme în care turismul cultural a căpătat dimensiuni dintre cele mai nebănuite. Este cu atât mai binevenită cu cât turiştii care ajung în oraşul cu cea mai mare cetate din România, Cetatea Alba Iulia, caută experienţe care aduc trecutul şi cultura mai aproape de ei. Implementarea acestui proiect a fost motivată de ambele situaţii. Prin sistemul pus în funcţiune la muzeul Principia, Alba Iulia dovedeşte că are un dialog tot mai activ al prezentului cu trecutul, dar şi cu viitorul“, apreciază Gabriel Pleşa, primarul Municipiului Alba Iulia.

În realizarea secvenţelor video au fost implicaţi reenactori din Garda Apulum, trupa ce reconstituie atmosfera anticului Apulum. Amintim câteva dintre elementele infrastructurii sistemului de realitate augmentată: proiector laser special, aplicaţie software dedicată, controler procesare, camera video, display interactiv, dispozitive de detecţie etc.

Suma nerambursabilă atrasă de Primăria Alba Iulia prin proiectul „Personaje antice în dialoguri virtuale cu vizitatorii Muzeului Principia“, cofinantat de Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN), este de 85.000 lei, iar valoarea totală a proiectului este de 125.000 lei.

Amplasat în Piaţa Cetăţii, muzeul Principia este locul în care este valorificată turistic o parte din clădirea Principiei castrului roman de la Apulum. Aici şi-a avut sediul comandamentul Legiunii a XIII-a Gemina, singura legiune care a staţionat pe teritoriul Daciei pe toată perioada ocupaţiei romane. Muzeul este unul dintre locurile în care localnicii şi turiştii pot afla povestea castrului ridicat de romani la Apulum. Anul trecut, a fost vizitat de aproape 13.000 de persoane.