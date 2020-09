Un candidat USR PLUS la o primărie de oraş are două condamnări penale pentru  violenţe. Ce spune Dacian Cioloş

Având cazierul curat, bărbatul s-a înscris în PLUS şi a fost promovat candidat la Primăria oraşului Câmpeni din Munţii Apuseni. Liderii partidului au aflat după rămânerea definitivă a candidaturilor despre trecutul candidatului lor şi nu au mai putut face nimic. Acum îl apără şi îl susţin pe motiv că nu are cazier, iar infracţiunile nu au legătura cu administraţia sau orice altă activitate publică.

Candidatul provine din partea PLUS. În Câmpeni, bătălia electorală se dă între primarul PSD Călin Andreş şi reprezentantul PNL Cristian Paşca. În perioada în care a săvârşit infracţiunile, Gigel Nicolae Haiduc era bodyguard la o discotecă din oraş.

Dosarele penale

În anul 1999, Gigel Nicolae Haiduc a lovit o persoană cu capul în gură şi cu pumnii. ”La un moment dat partea vătămată însoţită de martorul D.V. a încercat să intre în incintă fără a plăti bilet pe motivul că o caută pe o fată ce lucra aici. Deoarece inculpatul nu i-a permis să intre, între cei doi s-a produs o altercaţie. Inculpatul a lovit pe partea vătămată cu capul în gură, apoi, în timp ce partea vătămată încerca să îl tragă pe scări, a continuat să îl lovească cu pumnii”, se precizează în motivarea hotărârii Judecătoriei Câmpeni, din anul 2000. Victima a primit 11-12 zile îngrijiri medicale, iar inculpatul a fost condmanat la amendă penală în valoare de 1 milion de lei vechi.

Peste doi ani, Gigel Haiduc a recidivat. Împreună cu un alt inculpat, au lovit cu pumnii, picioarele şi un tac de biliard. ”(...) partea vătămată a spart din greşeală o sticlă de bere, pe care a plătit-o. Cei doi inculpaţi (D.I.N. şi Haiduc Nicolae Gigel) au venit la masa părţii vătămate, l-au luat de haine şi mâini şi l-au târât până la barul din incinta localului, inculpatul D.I.N. ţinând în mână un tac de biliard. La bar, timp de 4-5 minute, cei doi inculpaţi au lovit pe partea vătămată cu pumnii şi picioarele, iar inculpatul D.I.N. şi cu tacul, în tot acest timp victima fiind la podea, culcată”, se menţionează în hotărârea ce datează din anul 2003. Victima a necesitat 18 zile de îngrijiri medicale. Amenda a fost în acest caz de 10 milioane de lei vechi.

În ianuarie 2018, bărbatul a obţinut o hotărâre de rabilitare. Instanţa de judecată a constatat că a plătit amenzile penale şi, astfel, sunt îndeplinite condiţiile legale pentru a fi reabilitat. „Constatându-se că obligaţia de a achita amenzile penale s-au stins prin compensare aşa cum se atestă prin adresa organului fiscal, instanţa constată ca fiind îndeplinite condiţiile prevăzute la articolul 165 Cod Penal şi se va admite cererea formulată constatându-se că numitul Haiduc Nicolae Gigel este reabilitat de drept de sub efectele pedepselor amenzilor penale. Hotărârea rămasă definitivă se comunică cu IPJ Alba şi Serviciul Cazier Judiciar pentru operarea în evidenţ ele referitoare la condamnările penale”, se precizează în decizia instanţei de judecată.

Cioloş îl susţine în continuare

Reprezentanţii judeţeni şi naţionali ai PLUS îl susţin în continuare pe candidatul lor. ”Am aflat zilele trecute că acum aproape 20 de ani au existat două amenzi. Acestea nu mai apar în cazier. Noi am cerut tuturor candidatilor noştri un proces de verificare, inclusiv cazierele judiciare. Cazierul domnului Haiduc este alb. Respectăm principiile pentru care am intrat în politică”; a spus Mihail David, preşedintele PLUS Alba

Preşedintele PLUS Dacian Cioloş, prezent recent la Alba Iulia, a fost nevoit să răspundă la o intrebare în legătură cu candidatul de la Câmpeni.

„Respectivul candidat a venit, a avut şi are în continuare un cazier alb. În momentul în care a venit şi am cerut o informaţie legat de lucrul acesta cazierul a fost alb. Ulterior, am aflat într-adevăr că a avut două amenzi penale legate de activitatea profesională. Candidatul respectiv a fost paznic la o firmă, a avut atunci nişte altercaţii pentru care a avut amenzi penale şi nu o condamnare cu executare. Colegii mei l-au evaluat când şi-a depus candidatura, a mai evoluat ca persoană foarte mult şi colegii mei au considerat că poate să-i reprezinte cu cinste, nu a avut nici o condamnare legată de funcţie publică, de felul în care ar fi gestionat resursele, de interes public sau alte situaţii pe care le-am avut şi le avem în ţară şi care au poluat politica românească şi au scăzut încrederea în felul în care se face politică în România”, a afirmat Dacian Cioloş.

