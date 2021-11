Tronsonul de autostradă dintre Alba Iulia şi Aiud va fi deschis în 2021. Şeful CNAIR, în vizită pe şantier VIDEO

Tronsonul în lungime de 24,25 kilometri va fi deschis traficului în acest an

Pistol a spus pentru prima dată că acest lot cu probelem, ultimul rămas în execuţie din A10, va fi inaugurat, în 2021. Autorităţile locale ar dori ca evenimentul să aibă loc de Ziua Naţională a Româniai, la 1 decembrie.

"Sunt astăzi aici pentru a vedea care este stadiul lucrărilor pe lotul 2 al autostrăzii Sebeş - Turda, în lungime de 24,25 de km. În funcţie de asta urmează să decidem când va putea fi deschisă circulaţia, ceea ce ar permite deplasarea pe întreaga autostradă Sebeş - Turda (A10). Deschiderea traficului rutier pe lotul 2 va face utilizabili încă 1,5 km pană la nodul Alba Iulia (lot 1) şi cca 3 km până nodul Aiud (lot3).

Vreau să reamintesc un aspect extrem de important, din punctul meu de vedere. În urmă cu o lună, când am preluat mandatul, proiectul lotului 2 al autostrăzii Sebeş - Turda, era considerat practic ratat, din cauza întârzierilor şi blocajelor. Astăzi putem să vorbim însă despre deschiderea în acest an a acestui lot. Autostrada Sebeş - Turda (A10) are o lungime de circa 70 km şi leagă autostrada A1 (Sebeş) cu autostrada Transilvania A3 (Turda)”, a declarat Pistol, potrivit paginii de pe Facebook a CNAIR.





Pistol a completat că pe o distanţă de un km, în zona dealului Oiejdea, lucrările vor continua până în luna aprilie a anului viitor, perioadă în care circulaţia se va desfăşură în ambele sensuri, dar pe o cale.

”Vreau ca împreună cu colegii de la minister să deblocăm toate proiectele care ani de zile au trenat din diverse motive. Sunt adeptul muncii in echipa si cred ca doar aşa putem obţine acele rezultate pe care oamenii le aşteaptă de la noi. Vreau să mai adaug doar că în spaţiul public apar frecvent discuţii legate de infrastructură.

Unele pornesc de la interesul justificat al cetăţenilor de a beneficia de o infrastructură rutieră europeană, modernă şi sigură, pe când altele au ca scop mascarea incapacităţii unor Antreprenori. Toată lumea trebuie să înţeleagă că intre cele două planuri trebuie făcută o distincţie clară", a completat directorul general al CNAIR. Surse neoficiale susţin că deschiderea traficului se va produce la 1 decembrie 2021.

Date tehnice: A10 Sebeş - Turda - Lotul 2 - 24,25 km - Alba Iulia Nord (Pârâul Iovului) - Aiud (Km 17+000 – Km 41+250)

Valoare: 549.33 mil. lei (fară TVA)

Constructor: Aktor

Contract: Semnat în 14 noiembrie 2014

Termen de finalizare (contractual): Octombrie 2016

Deschidere posibilă: Decembrie 2021

Stadiu fizic: 91,74% la data de 31.10.2021.