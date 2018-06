Se modernizează cea mai veche cladire de spital din judeţul Alba, construită în 1913. Proiect de aproape 8 milioane de lei pentru o unitate medicală din Aiud

Miercuri, 20 iunie 2018, la sediul din Alba lulia al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru, a fost semnat contractul de finanţare, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, destinat îmbunătăţirii gestionării eficiente a energiei şi reducerii consumurilor la cea mai veche instituţie medicală din judeţul Alba. Cererea de finanţare "Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud", a cărei valoare totală este de peste 7,7 milioane lei, prevede absorbţia unei sume de peste 1,2 milioane euro (5,5 milioane lei) pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice în clădirile publice, pentru modernizarea acestei unităţi medicale, localizată într-o clădire construită în anul 1913.

"Această investiţie va schimba complet faţa spitalului aiudean. O clădire veche, în care nu s-a mai investit de foarte mult timp, va asigura un confort semnificativ îmbunătăţit pentru bolnavi, dar şi pentru cei care lucrează în această unitate medicală din Aiud. Este important faptul că, în termen de trei ani, se vor reduce cu 80% cheltuielile cu energia primară. Economisim bani, creştem calitatea serviciilor medicale, dar şi confortul termic din acest spital, iată tot atâtea motive să investim şi să folosim cu chibzuinţă fondurile europene pe care le avem la dispoziţie” - a declarat, în momentul semnării acestui contract de finanţare, domnul Ion Dumitrel, Preşedinte CJ Alba.

Cererea de finanţare are ca obiectiv general creşterea eficienţei energetice a clădirilor acestui Spital din Aiud, construcţii care înregistrează un grad avansat de uzură ca urmare a vechimii şi exploatării, unde cheltuielile energetice legate de exploatarea imobilului sunt foarte mari, ca urmare a soluţiilor tehnice existente la momentul edificării clădirii şi datorită faptului că nu au fost realizate investiţii integrate pentru reabilitare termică şi eficienţă energetică. În configuraţia actuală, clădirea principală a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud nu dispune de niciun ascensor pentru transportul bolnavilor pe tărgi/paturi, deplasarea acestora făcându-se pe braţe, în condiţii de disconfort. Pe de altă parte, sub acţiunea factorilor agresivi de mediu componentele imobilului au cumulat degradări fizice şi morale importante, cu efecte defavorabile asupra elementelor structurale, a durabilităţii şi a imaginii civice a clădirii. În plus, acum, utilizarea clădirii se face cu consumuri energetice însemnate, de cca 2,15 milioane kWh/an şi, implicit, cu cheltuieli financiare mari.

Lucrările propuse vor consta în izolarea termică a faţadei – atât parte opacă, cât şi parte vitrată - termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în zona şarpantei, termo-hidroizolarea pereţilor aferenţi demisolului, înlocuirea acoperişului, reabilitarea instalaţiei de distribuţie apă caldă menajeră, inclusive a sistemului de recirculare a acesteia, reabilitarea instalaţiei de încălzire cu corpuri statice, reabilitarea instalaţiei electrice de iluminat, inclusiv a circuitelor, aparatajelor si a protecţiilor aferente, chiar şi a paratrăsnetului, prevederea unui sistem de iluminat de securitate, modernizarea instalaţiei de canalizare pluvială şi reabilitarea instalaţiei de hidranţi interiori pentru incendiu, precum şi realizarea unei instalaţii de detecţie, semnalizare şi avertizare incendiu.

Durata de derulare a investiţiilor se va întinde până la finalul lunii martie 2021, fiind necesare fonduri totale în valoare de 7.726.568,46 lei, din care 5.390.096,76 lei (circa 1,2 milioane euro) fiind fonduri nerambursabile, restul reprezentând contribuţia beneficiarului la cheltuielile eligibile şi neeligibile. Proiectul vizează reducerea consumului de energie primară, cifrată în prezent la 2147618 kWh/an, până la o valoare de maxim 351811,2 kWh/an, după implementare, economia obţinută fiind de peste 83%, precum şi o diminuare cu mai mult de 82% a cantităţii de CO2 emis în atmosferă, de la 437,026 tone anual, în prezent, la 77,884 tone CO2 după implementarea proiectului. În plus, în etapa de proiect tehnic se vor dezvolta detalii de proiectare care să permită o mai bună accesibilizare, prin finisaje şi elemente de paviment, pentru nevoile persoanelor cu dizabilităţi.

"Nu numai în Alba, ci în toate judeţele Regiunii Centru există un interes major pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice pentru toate tipurile de clădiri publice deţinute şi ocupate de instituţiile locale, fie că sunt spitale sau policlinici, şcoli, clădiri administrative etc. În judeţul nostru avem semnate finanţările pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă, precum şi pentru Maternitatea din Cugir, iar cu proiectul de acum, de la Aiud, vorbim de proiecte în valoare totală de peste 37 milioane lei. Alte patru proiecte, aflate în faza de precontractare, au o valoare totală de aproape 18 milioane lei şi în faza de evaluare mai sunt patru proiecte, a căror valoare totală este de aproape 19 milioane lei", a declarat Simion Creţu, director general ADR Centru.