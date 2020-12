S-a finalizat procesul de atribuire a mandatelor de parlamentar. Cine sunt noii deputaţi şi senatori din Alba

Lista finală a parlamentarilor de Alba cuprinde trei reprezentanţi ai PNL, doi de la PSD şi câte unul de la USR PLUS şi Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR).

La redistribuire au fost atribuite, în total, un număr de 93 de mandate de deputat şi 83 de mandate de deputat. Dintre acestea, în Alba au fost repartizate două mandate de senator şi tot două de deputat.

Parlamentarii de Alba pentru mandatul 2020 – 2024 sunt următorii:

Partidul Naţional Liberal - Senat: Sorin Ioan Bumb;





Camera Deputaţilor: Florin Claudiu Roman şi Corneliu Olar

Partidul Social Democrat - Senat: Călin Gheorghe Mătieş; Camera Deputaţilor: Radu Marcel Tuhuţ

Alianţa USR PLUS - Camera Deputaţilor: Beniamin Todosiu

Alianţa pentru Unirea Românilor – Camera Deputaţilor: Rusu Daniel Gheorghe

În judeţul Alba, alegerile parlamentare au fost câştigate de PNL. Liberalii au obţinut 38.496 de voturi (36,53%) la Camera Deputaţilor şi 37.975 de voturi (35,97%) la Senat. PSD a fost votat de 21.787 (20,67%) de oameni la Camera Deputaţilor şi 23.058 (21,84%) de alegători la Senat.

USR PLUS are 15.468 (14,65%) de voturi la Senat şi 14.765 (14,01%) de voturi la Camera Deputaţilor. Pe locul al patrulea s-a clasat AUR, care are următoarele rezultate: 12.952 (12,29%) la Camera Deputaţilor şi 13.357 (12,65%) voturi la senatul României.