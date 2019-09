Primăria Galda de Jos şi-a suspendat site-ul după ce s-a descoperit mesajul „copy-paste” de la Ciugud. Pe cine aruncă vina conducerea instituţiei

La adresa comunagalda.ro apare doar un mesaj prin care reprezentanţii Primăriei aruncă în totalitate vina în sarcina firmei care administrează site-ul.

Pe site-ul Primăriei Galda de Jos, la secţiunea de bun venit a priamrului Romulus Raica, a fost postat un mesaj copiat de pe portalul Primăriei Ciugud. Cei care au realizat transferul ”copy-paste” au uitat însă să înlocuiască cuvântul ”ciugudenilor” cu ”găldenilor” şi au pus un X la cifra care ar trebui să arate suma fondurilor europene absorbite la nivelul comunei. Mai mult, Galda de Jos a devenit, astfel, la fel ca Ciugudul, comuna din România cu cel mai mare grad absorbţie de fonduri europene. De asemenea, primarul din Galda de Jos susţine prin acest mesaj că la nivelul comunei există un parc industrial, lucru care nu este susţinut de realitate. Un parc industrial există, în schimb, în comuna Ciugud.

”Vă comunicăm că informaţiile apărute pe site-ul nostru, în cuvântul de prezentare al primarului comunei Galda de Jos, precum şi modalitatea de citare a surselor bibliografice folosite pentru redactare au fost concepute şi publicate exclusiv de administratorul site-ului, societatea Computerline Soft SRL, cu care avem contract de mentenanţă. Administratorul site-ului, ale cărui date de identificare sunt vizibile în partea de jos a paginii web, a redactat textul de prezentare folosind date ce nu ne aparţin, preluate de pe internet, fără a solicita în prealabil acordul nostru, drept pentru care i-am solicitat întreruperea temporară a accesului public la site până la remederierea tuturor deficienţelor constatate. Având în vedere această greşeală regretabilă, care ne aduce un prejudiciu de imagine şi care sperăm să nu fie făcută cu vreun scop anume, vom lua de urgenţă măsurile ce se impun pentru sancţionarea celor responsabili”, se precizează în mesajul postat după întreruperea site-ului comunagalda.ro.

În continuare este publicată şi o declaraţie a firmei care administrează site-ul: ”Subscrisa Computerline Soft SRL, administrator al site-ului www.comunagalda.ro, în baza contractului de prestări servicii nr. 561 din data de 29.01.2019, ne asumăm responsabilitatea exclusivă pentru toate informaţiile eronate publicate pe site-ul web www.comunagalda.ro la sectiunea de «Bun venit»”.

Mesajul de bun venit al primarului Romulus Raica din Galda de Jos era identic, cu foarte puţine excepţii cu cel de la comuna Ciugud: ”Galda de Jos are acum nu doar avantajul apropierii de oras ci si confortul de la oras. Iar asta s-a tradus intr-o oferta atractiva pentru companii mari, din Romania sau internationale, intr-un parc industrial in care deja au venit primii investitori si si-au stabilit sau relocat afacerile, dar mai cu seama in investitii edilitare ce fac din Galda de Jos comuna din Romania cu cel mai mare grad de absorbtie, cand vorbim de fonduri europene: peste X milioane euro. Cuvintele sunt prea putine si insuficiente sa zugraveasca realizarile ciugudenilor din ultimii ani. Iar aceste lucru ei nu-l povestesc, ci il traiesc cu mandrie, in fiecare zi. Orice am spune despre Galda de Jos, ar depasi cu mult modestia oamenilor, dar ar fi prea putin in comparatie cu ce poti vedea azi, in Galda de Jos”.

