Povestea Negrilesei, legenda poienii cu narcise din Apuseni. Întâmplarea ciobanilor care s-a transmis de generaţii

Ca orice atracţie turistică, are şi o legendă proprie. Povestea Negrilesei a fost transmisă peste generaţii de către ciobani.



Pe vremuri, poienile de pe munte reprezentau locul în care ciobani din toate părţile se întâlneau, îşi povesteau peripeţiile şi se pregăteau pentru un nou an de muncă.

Tot aşa se zvoneşte că a apărut şi legenda Negrilesei, din întâmplarea unor ciobani care mai apoi au povestit totul înaintaşilor lor şi astfel a ajuns până în zilele noastre.

”Se spune că în vremuri îndepărtate o pasăre măiastră care zbura din depărtări, doar odată în an în aceşti munţi, pentru a vesti sărbătorile de cântec şi joc ale anului, a poposit în Poiana Negrilesei, pe când se îngâna ziua cu noaptea, pentru a se odihni după atâta drum. Era vremea când ciobani din zonă pregăteau cina în jurul focului de cetină, iar unul dintre ei, mai bătrân, a văzut pasărea şi prin sunet de tulnic şi-a chemat camarazii ca să o prindă, pentru a-şi împodobi cu penele ei pălăriile.

Pasărea măiastră frântă de obosită aştepta ca păstorii să se aproprie şi le rosti cu grai omenesc şi înţelept: «Ştiu că vreţi să-mi luaţi viaţa, pentru penele mele, cu care să vă împodobiţi pălăriile, dar de mi-ţi cruţa, voi umple aceste poieni cu aceste pene şi an de an ele vor răsări mai frumos şi mai multe pentru voi, astfel încât, copiii, nepoţii şi strănepoţii voştri, vor avea cât vor fi aceşti munţi podoaba penelor mele». La aceste vorbe minunate, ciobanii au lăsat pasărea în viaţă. Şi-a luat zborul şi nu s-a mai oprit decât pe Muntele Găina, dar nu a uitat să îşi scuture penele fermecate, astfel încât de atunci şi până acum, în aceste poieni din Muntele Negrilesei, cresc an de an ca să vestească venirea verii, frumoasele narcise, dezmierdând cu frumuseţea şi mirosul lor pe toţi trecătorii şi mai ales pe cei care vin la sărbătoarea narciselor care are loc an de an în luna mai”, astfel sună legenda Negrilesei.

Poiana Narciselor a fost declarată din anul 1995 arie protejată. Rezervaţia se află în Munţii Metaliferi, la est de Vârful Vâlcoi (1.348 m), între Valea Negrilesei şi Valea Grozei. Poienile cu narcise ocupă culmea şi versantul nord-vestic al Dealului Buciumanilor, la altitudini cuprinse între 1.150 şi 1.250 metri. După o mică întrerupere, ele se continuă pe versantul sud-estic al muntelui Vâlcoi. Rezervaţia are o suprafaţă de aproximativ 45 de hectare.

