Povestea Flaviei, ofiţer inginer al Armatei Române la 23 de ani: ”Fiecare zi reprezintă un nou mister”

Sublocotenent Flavia - Lorena Hriţuleac are 23 de ani şi ocupă funcţia de ofiţer specialist în Biroul de Mentenanţă Aviaţie din cadrul Bazei 95 Aeriană ”Erou căpitan aviator Alexandru Şerbănescu”. S-a născut în Petroşani, judeţul Hunedoara, iar începând cu vârsta de 14 ani a decis să urmeze cursurile Colegiului Naţional Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia, considerând această decizie ca fiind unul dintre paşii importanţi făcuţi la acea vreme şi care au ajutat-o să se definească astăzi ca om. Următoarea etapă a fost absolvirea Academiei Tehnice Militare ‘‘Ferdinand I” din Bucureşti, specializarea Aeronave şi motoare de aviaţie, iar în prezent este studentă la programul de studii universitare de masterat în Ingineria Sistemelor Aeronautice al Academiei Tehnice Militare ”Ferdinand I”, Bucureşti. Motto-ul după care îşi ghidează existenţa este al lui Albert Einstein: ”Valoarea unui om rezidă în ceea ce dă el, nu în ceea ce e capabil să primească”. Celor care vor să urmeze o carieră militară le transmite să-şi urmeze inima dacă simt că acesta este drumul lor, dar să ţină cont de aspectele ce caracterizeză majoritatea militarilor: disciplină, ambiţie, respect şi devotament.

Povestea Flaviei Hriţuleac relatată de ea însăşi:

”Domeniul în care activez îl pot defini ca fiind unul destul de complex, ce implică o multitudine de provocări şi obstacole. Fiecare zi reprezintă un nou mister, iar soluţionarea încercărilor la care suntem supuşi se finalizează prin resimţirea celei mai mari satisfacţii, momentul acela în care vezi că aeronava este funcţională, efectuază zborul fără nicio problemă, iar echipa aterizează în siguranţă.

Faptul că ai contribuit oricât de puţin în a o vedea zburând, reuşeşte să-ţi ofere doza de bucurie din ziua respectivă. Prin purtarea uniformei militare ţi se acordă de către societate o etichetă, iar pentru mine această etichetă reprezintă apartenenţa la un întreg, disciplină, rigurozitate, patriotism, ordine şi corectitudine, iar acestea din urmă sunt şi valorile pe care le promovez.

Ideea de a urma o carieră militară nu a fost dintotdeauna o opţiune pentru mine. Până în clasa a VIII-a visam să devin medic, însă în acel an perspectiva asupra viitoarei mele cariere a luat o întorsătură puţin diferită. Verişoara mea, absolventă a Colegiului Naţional Militar ‘‘Mihai Viteazul” din Alba Iulia, mi-a insuflat în acea perioadă ideea de carieră militară pe care am primit-o imediat cu mult entuziasm, deoarece ştiam că acest colegiu este unul de prestigiu, unde pregătirea şi performanţa elevilor sunt pe primul loc.

Am păşit în acestă etapă cu gândul de a deveni medic militar, însă începând cu clasa a XI-a aviaţia a început să capete o altă însemnătate pentru mine, de aici şi alegerea mea în prezent. Întrucât sunt o persoană sociabilă, în cadrul activităţii pe care o desfăşor, îmi place că reprezint un element cheie în cadrul comunicării dintre subunităţile bazei, agenţii economici şi alte unităţi militare, astfel încât orice problemă apărută să poată găsi o rezolvare într-un timp cât mai scurt. Ca orice ofiţer, îmi doresc să am o evoluţie frumoasă în carieră, să ajung un stâlp important al acestui sistem, totodată şi un camarad de nădejde.

Îmi doresc să reuşesc să conduc şi să coordonez o echipă de oameni foarte bine, încât să ştie că în orice moment că se pot baza pe mine, la fel cum mă bazez eu în prezent pe oamenii ce mă înconjoară. Iubesc ca profesionalismul şi ambiţia să fie două dintre cele mai importante valori ce mă însoţesc şi de aceea oricare ar fi drumul spre care m-aş îndrepta, viaţa fiind destul de imprevizibilă, îmi doresc să las o amprentă plăcută în urma mea şi de ce nu, într-o bună zi să ajut la crearea unor noi valori, aşa cum îmi doresc să ajung într-o bună zi şi eu.

Deşi nu am foarte mult timp de când am păşit pentru prima dată în această bază, pot spune că într-un timp foarte scurt aceasta a devenit a doua mea familie. Am fost primită călduros în acest mediu şi încă din primele zile am simţit că acesta este un loc prielnic de a mă dezvolta atât pe plan profesional, cât şi personal.

Baza 95 Aeriană repezină punctul de lansare în viitoarea mea carieră şi temelia în formarea mea ca ofiţer inginer. Unul dintre aspectele pe care m-am bazat mereu a fost acele că nu contează unde te afli, ci pe cine ai alături. Cred că aceste cuvinte descriu cel mai bine colectivul din care fac parte. Sunt înconjurată de oameni minunaţi, bine pregătiţi de la care am foarte multe de învăţat”.

