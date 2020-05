O româncă şi-a împlinit la 30 de ani visul în Spania. A devenit arbitru asistent şi a ajuns pe lista FIFA

Andrada Aloman a lăsat în ţară un loc de muncă (la o sală de finnes din Timişoara), părinţii şi o carieră de 8 ani în arbitraj, iar acum locuieşte în Madrid şi lucrează într-o sală de fintess şi şi-a reconstruit într-un mod fulminant cariera de arbitru. Acasă, în România, Andrada (32 ani) a practicat înotul, handbalul şi a luat lectii de karate, timp de un an de zile, vrând să devină psiholog sportiv după ce a terminat facultatea de profil în Timişoara.

Pasul spre ţara lui Sergio Ramos nu a fost unul strict legat de fotbal. ”Am venit în Spania în vara lui 2015, pentru un schimb de experienţă. Urma să lucrez ca salvamar la o piscină, iar la sfârşitul verii trebuia să mă întorc în ţară. Mi-a plăcut în Spania atât de mult încât am decis să încerc să-mi construiesc un viitor aici. La început mi-a fost greu, fiindcă nu prea ştiam limba. Mai cunoşteam cuvinte din telenovele, dar când trebuia să vorbesc, nu mă descurcam atât de bine. Dar m-am pus pe învăţat – aşa e când nu ai încotro! Nu ascund că visam să arbitrez aici, eram dispusă să fac orice sacrificiu. Am învăţat legile jocului în spaniolă şi am început să mă pregătesc bine. Ştiam că trebuie să trec un examen fizic şi un test scris din legile jocului. Testele erau extrem de dificile”, spune arbitra româncă.

În Spania, în 2017 a trecut de examenul de promovare în Liga 1 feminină şi a avut norocul să ajungă într-o ligă unde fotbalul e arbitrat doar de femei «Liga Iberdrola». “Am început să călătoresc prin toată Spania. De doua ori pe lună avem meci în această liga şi mă deplasez în diferite oraşe, Barcelona, Valencia, Sevilla, Levante, Tenerife, Bilbao etc. Era mai mult decât un vis. Cunoşteam Spania şi făceam ceea ce îmi place: arbitram”, a spus Andrada. Visul frumos a devenit realitate în noiembrie 2017, când a făcut parte din componenţa brigăzii feminine din Spania, la un meci internaţional în Portugalia, Portugalia – Italia. Iar în ianuarie 2018 a primit vestea femomenală: promovarea pe lista FIFA ca şi arbitrul asistent, reprezentând Spania, între cele mai bune 8 arbitre din Spania

”M-am apucat de această activitate pe când aveam 17 ani, la Alba Iulia. Tatăl meu a jucat mulţi ani rugby. Mergeam pe stadion să vedem meciurile Unirii. Într-o zi am văzut o fată, Irina Mârţ, asistent. Şi mi-am zis că vreau să ajung ca ea! Am făcut cursurile, aşa am ajuns în lumea arbitrajului. Familia mea m-a susţinut, mai ales tata. Am practicat sport de mică, am făcut înot, karate. E cea mai bună decizie pe care am luat-o!”, mai spune tânăra sportivă.

După trei ani de activitate în Spania, au venit primele recompense. ”În 2018, am promovat în Liga II B masculin – nu visam aşa ceva niciodată, să ating fotbalul profesionist din Spania! Dar, cel mai emoţionant moment a fost atunci când comisia de arbitri m-a propus pentru lista FIFA, în 2018. Acel an a fost cel mai fain an din punct de vedere al arbitrajului! A fost anul în care am primit ecusonul FIFA, este visul oricărui arbitru!”, a mai precizat arbitra româncp, potrivit wesport.ro.

