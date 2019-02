FOTO VIDEO Daimler a început la Sebeş producţia noilor cutii de viteză 8G pentru Mercedes. Investiţie de 250 de milioane de euro şi 500 de noi locuri de muncă

Noua linie va produce cutii de viteză în opt trepte intitulate 8G Double Clutch Transmission. Noua unitate de la Sebeş dispune de o suprafaţă de 18.000 metri pătraţi, două treimi fiind alocate ariei de producţie, iar restul zonei de logistică, mentenanţă şi alte funcţii administrative ale Mercedes-Benz Cars. Investiţia a permis crearea a 500 noi locuri de muncă, iar ca valoare este de peste 200 de milioane de euro.

Pentru integrarea acestui nou produs în portofoliul de transmisii, Daimler a construit la Sebeş două noi hale de producţie. “Suntem prima şi singura locaţie din reţeaua de producţie powertrain Mercedes-Benz Cars care produce noua transmisie în opt trepte cu dublu ambreiaj. Pentru această responsabilitate, ne-am pregătit intens şi am făcut toate demersurile necesare pentru a livra cutii de viteze Mercedes-Benz de cea mai înaltă calitate. Angajamentul şi investiţiile grupului Daimler în ceea ce priveşte dezvoltarea locaţiilor din România, de la Sebeş şi Cugir, reprezintă o puternică declaraţie de încredere în echipa noastră extrem de bine pregătită şi devotată, precum şi o recunoaştere a muncii remarcabile”, spune Klaus Eichhorn, Director General Star Transmission şi Star Assembly.





Fabrica din Sebeş este singura capacitate de producţie Daimler din lume care va produce acest timp de cutie de viteză. Aceste vor ajunge de aici în fabricile de producţie autoturisme Mercedes din China, Mexic, SUA, Germania şi Finlanda. Iniţial, transmisiile fabricate la Sebeş vor echipa doar autoturisme din clasa B, urmând ca ulterior să fie asamblate şi pe alte modele Mercedes. Fiecare cutie de viteză are 300 de componente care sunt asamblate pe liniile de producţie de aici. Niciuna dintre aceste componente nu este produsă, însă, în fabriciile Daimler din Cugir şi Sebeş, fiind aduse din Germania.

Noua transmisie automată cu dublu ambreiaj 8G-DCT a fost prezentată pentru prima dată în conexiune cu motoarele diesel care echipează noul model al clasei B, care este livrat clienţilor începând cu februarie 2019. Şi alte modele din noua familie de autoturisme compacte vor fi echipate cu 8G-DCT. Cutia de viteze a fost creată pentru un cuplu de până la 520 Nm. În comparaţie cu transmisia 7G-DCT, greutatea cutiei scade cu circa 3,6 kilograme. Rapoartele de transmisie sunt mai scăzute datorită treptei de viteză suplimentare, care creşte uşurinţa în schimbarea vitezelor şi oferind astfel posibilitatea de a folosi motorul în cei mai buni parametri de funcţionare posibili. În acelaşi timp, treapta a opta are un raport de transmisie mai mare şi, la viteze constante pe şosea, de exemplu, rotaţiile pe minut scad, crescând eficienţa şi atenuând zgomotul. De la lansarea pe piaţă în 2005 şi până în prezent, Mercedes-Benz a produs peste 1,5 milioane de vehicule din clasa B. În 1997, clasa A a iniţiat segmentul actual de automobile compacte Mercedes-Benz; de atunci, mai mult de şase milioane de maşini compacte au fost livrate clienţilor din întreaga lume. În 2018, peste 609.000 de clienţi din toată lumea şi-au primit noile modele din clasele A sau B, CLA, CLA Shooting Brake sau GLA.



“Suntem astăzi martori la încă un rezultat pozitiv al parteneriatului de lungă durată dintre Daimler şi România, ca locaţie de producţie. Salutăm decizia companiei, unul dintre cei mai mari jucători din lume ai industriei mobilităţii, de a implementa un nou proiect semnificativ în România. Profit de această ocazie pentru a exprima, din nou, sprijinul deplin al Guvernului faţă de toate proiectele de investiţie demarate în România”, a declarat Ştefan-Radu Oprea, Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, prezent la eveniment.

Grupul german Daimler este al doilea mare exportator din România după Dacia şi în top zece companii după cifra de afaceri. Compania Star Assembly, filiala din Sebeş a Daimler, a avut o cifră de afaceri de 7,3 miliarde lei în 2017 şi un profit net de 246 milioane lei. Compania germană mai are o filială, respectiv Star Transmission din Cugir. Aceasta a avut afaceri de 303 milioane lei în 2017 şi un profit net de 34,9 milioane lei. În cadrul Star Assembly sunt asamblate cutii de viteze automate cu dublu ambreiaj în şapte şi opt trepte, precum şi transmisii cu nouă trepte de viteză pentru Mercedes-Benz. La sediul Star Transmission sunt produse roţi dinţate, componente prelucrate mecanic pentru motoare, transmisii, ţevi de înaltă presiune şi sisteme de direcţie. În plus, aici funcţionează Centrul de Tehnologii, precum şi un spaţiu de instruire. Subsidiara Star Assembly a fost înfiinţată în anul 2013 la Sebeş, iar lansarea producţiei cutiei de viteze automate cu cinci trepte s-a realizat în acelaşi an.

Grupul Daimler derulează, prin cele două filiale din România, Star Transmission (Cugir) şi Star Assembly (Sebeş), o strategie pe termen lung pentru dezvoltarea durabilă a celor două comunităţi, oferind locuri de muncă pentru cei peste 3.000 de angajaţi. Valoarea totală a investiţiilor realizate la Sebeş depăşeşte 600 de milioane de euro. Star Transmission, o unitate de producţie strategică pentru Grupul Daimler, a luat naştere în 2001, ca rezultat al unui joint-venture româno-german, capitalizând experienţa locală de două secole în prelucrarea metalelor şi expertiza concernului german, unul din liderii pieţei mondiale de maşini premium şi vehicule comerciale. În 2013, Daimler a devenit acţionar unic al Star Transmission Cugir şi a deschis o bază de montaj, Star Assembly Sebeş, consolidându-şi poziţia şi devenind astfel una din cele mai importante investiţii străine în România.

