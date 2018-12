FOTO A crescut şapte copii, dar a rămas singur la bătrâneţe. Gestul emoţionant al unor oameni inimoşi din Alba Iulia

Când au aflat de bătrânul neajutorat, de 84 de ani, care îşi duce traiul chinuit într-o colibă din Vingard, judeţul Alba, băieţii de la Clubul Apulum Bikers au pus mână de la mână şi, cu ce s-a adunat, i-au făcut o bucurie: i-au cumpărat mâncare, ceva haine şi, cel mai important, i-au dus o maşină de lemne pe care i le-au tăiat şi i le-au aranjat în magazia proprie.

Deşi a crescut şapte copii, pe Nicolae Irimie nu-l caută nimeni. Toţi sunt plecaţi şi el a ajuns să trăiască în condiţii mizere, fără mâncare şi fără lemne de foc. Într-o noapte friguroasă, omul nu a mai putut şi şi-a băgat în sobă dulapul.

”Prima dată când s-a adus în atenţia Asociaţiei Apulum Bikers de situaţia în care se află acest om sărman, am aflat că şi-a demontat dulapul ca să îl pună pe foc, sa se încălzească. Când am ajuns la faţa locului cu ajutoare, îşi ardea plapuma în sobă! În data de 29 decembrie, membri ai Apulum Bikers s-au mobilizat si implicat în sprijinul acestei persoane de 84 de ani, cu un ajutor constând în produse alimentare, îmbrăcăminte şi o remorcă de lemne. Am aflat şi de nevoile lui imediate şi sprijinul va continua în zilele următoare”, spune Ciprian Doco, membru al asociaţiei.

Nicolae Irimie şi oamenii de la Apulum Bikers

Fiecare dintre băieţi a pus cât a putut: 50-100 de lei. Cu banii adunaţi, s-au dus la cumpărături pentru Nea Chipăruş, cum îi spune lumea bătrânului din Vingard. ”Este un batrân de 84 de ani din Vingard, are 7 copii care nu-l mai caută… sunt plecaţi cu toţii. El trăieşte în condiţii mizere şi noi nu am putut sta deoparte când am auzit. Am pus câte puţin fiecare să-i luăm ceva de mâncare, lemne de foc, ceva haine”, spune şi Dani Teodosiu, alt mebru al grupului din Alba Iulia (Sursa fotografiilor: Facebook/ Apulum Bikers).