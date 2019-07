Dorelul de la autostradă. Cum a lăsat fără apă potabilă peste 30.000 de locuitori din 10 comune şi un oraş din Alba

O avarie produsă miercuri de către constructorul autostrăzii Sebeş-Turda în zona Oiejdea, la aducţiunea de apă DN1200 (FIR II), a provocat întreruperea furnizării apei potabile în oraşul Ocna Mureş şi comunele Cricău, Ighiu, Galda de Jos, Stremţ, Mihalţ, Bucerdea Grânoasă, Crăciunelu de Jos, Miraslău, Unirea şi Noşlac.

”Din cauza unei avarii produse astăzi, 03.07.2019, la aducţiunea de apă DN1200 (FIR II), de către constructorul Autostrăzii Sebeş-Turda în zona Oiejdea, SC APA CTTA SA ALBA anunţă întreruperea furnizării apei potabile în următoarele localităţi: com Cricău, com Ighiu, com Galda, com Stremţ, Beldiu, com Mihalţ (Obreja), com. Bucerdea Grânoasă, loc. Cistei, com. Crăciunelu de Jos, com Miraslău, Decea, com. Unirea, Noşlac, oraşul Ocna Mureş, cât şi abonaţii racordaţi direct la magistrală", se arată într-un comunicat al societăţii furnizoare de apă potabilă.





Potrivit SC Apa CTTA SA, durata întreruperii furnizării apei este estimată, din cauza lucrărilor ”deosebit de complexe”, la circa 35 de ore, fapt care ar putea afecta şi rezervele de apă existente în rezervoarele altor localităţi.

”La reluarea furnizării pot apărea local depăşiri ale parametrului turbiditate, fiind nevoiţi să procedăm la purjarea apei (spălări locale), până la încadrarea acesteia în parametrii de calitate, situaţie în care rugăm clienţii să folosească apa numai în scopuri menajere”, a mai transmis societatea APA CTTA, ai cărei reprezentanţi îşi cer scuze consumatorilor pentru disconfortul creat.





Lotul 2 al autostrăzii Sebeş - Turda este construita de compania AKTOR din Grecia şi are un procent de finalizare puţin peste 50 la sută. La ultima vizită a ministrului Transporturilor, reprezentanţii antreprenorului s-au angajat că vor finaliza lotul de 24 de kilometri dintre Alba Iulia şi Aiud până la finalul anului 2019.





