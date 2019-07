Doi şoferi condamnaţi definitiv pentru că au provocat un accident rutier mortal. Victima era un bolnav transportat pentru dializă

Este vorba despre dosarul unui accident mortal care a avut loc în 23 iulie 2016, la intersecţia DN14B cu DN1, în Teiuş, soldat cu decesul unui bărbat transportat pentru dializă la Alba Iulia şi cu rănirea gravă a altor trei pasageri. Curtea de Apel a respins, prin soluţia din 24 iunie 2019, apelul formulat de patru părţi civile şi unul dintre inculpaţi, menţinând soluţia Judecătoriei Aiud.

C. Eugen, şoferul din Noşlac care conducea autoturismul cu pacienţi a primit 2 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, în timp ce şoferul unui camion (A. Petru), din Vatra Dornei, a fost condamnat la 1 an şi 4 luni, tot sub supraveghere. Persoanele vătămate nu s-au constituit părţi civile, astfel încât instanţa nu a putut acorda despăgubiri acestora.

Judecătoria Aiud a considerat că cei doi şoferi au culpă comună în derularea evenimentului rutier tragic. Potrivit rechizitoriului, în momentul în care a ajuns la intersecţia cu DN 1, şoferul autoturismului s-a oprit pentru a se asigura apoi a pătruns cu autoturismul pe DN 1, fără a respecta semnificaţia indicatorului «oprire», amplasat pe DN 14, neacordând prioritate de trecere unui camion condus de bărbatul din judeţul Suceava.

Una dintre persoanele aflate în autoturism a decedat în aceeaşi zi, iar ceilalţi trei pasageri au suferit leziuni grave. Ulterior a mai decedat una dintre victime, însă, expertiza medicală a stabilit că decesul are legătură cu afecţiunile anterioare accidentului şi nu cu rănile suferite la momentul respectiv. La stabilirea gradului de culpă al fiecărui inculpat instanţa a luat în considerare concluziile raportului de expertiză tehnică auto întocmit de un expertul tehnic şi declaraţia expertului audiat de organul judiciar, potrivit cărora ambii şoferi sunt în culpă dar că neacordarea priorităţii de trecere de către inculpatul C. Eugen se află în relaţie de cauzalitate directă, depăşirea limitei legale de viteză de către inculpatul A. Petru fiind doar un factor favorizant, aflat în relaţie de cauzalitate indirectă.

”Concluzionând sub acest aspect, instanţa apreciază că gradul de culpă aparţine într-un procent mai mare inculpatului C. E., fiind de 60%, iar inculpatul A. P., care, la rândul său ar fi putut evita producerea accidentului dacă ar fi circulat cu viteza legală, are o culpă de 40%”, se susţine în hotărârea judecătorească.





