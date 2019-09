Copy-paste hilar cu mesajul de bun venit de pe site-ul Primăriei Ciugud. Comuna din Alba care a investit ”peste X milioane euro” de fonduri europene

Comuna Galda de Jos este unitatea administrativ teritorială rurală din Alba cu cel mai mare buget. Pe teritoriul acesteia funcţionează investiţii importante, cum ar fi companiile Transavia şi Albalact, plus multe alte societăţi care virează anual sume importante în contul impozitelor şi taxelor. Cu toate acestea, administraţia locală de aici nu a reuşit, nici pe departe, performanţele de la Ciugud, care excelează şi la capitolul de comunicare publică.

Pentru a fi, însă, în ”ton” cu colegul de la Ciugud, primarul din Galda de Jos, Romulus Raica, a copiat mesajul de ”bun venit” de pe site-ul primăriei Ciugud şi l-a postat pe site-ul administraţiei din Galda de Jos. Cei care au realizat transferul ”copy-paste” au uitat însă să înlocuiască cuvântul ”ciugudenilor” cu ”găldenilor” şi au pus un X la cifra care ar trebui să arate suma fondurilor europene absorbite la nivelul comunei. Mai mult, Galda de Jos a devenit, astfel, la fel ca Ciugudul, comuna din România cu cel mai mare grad absorbţie de fonduri europene. De asemenea, primarul din Galda de Jos susţine prin acest mesaj că la nivelul comunei există un parc industrial, lucru care nu este susţinut de realitate. Un parc industrial există, în schimb, în comuna Ciugud.

”Galda de Jos are acum nu doar avantajul apropierii de oras ci si confortul de la oras. Iar asta s-a tradus intr-o oferta atractiva pentru companii mari, din Romania sau internationale, intr-un parc industrial in care deja au venit primii investitori si si-au stabilit sau relocat afacerile, dar mai cu seama in investitii edilitare ce fac din Galda de Jos comuna din Romania cu cel mai mare grad de absorbtie, cand vorbim de fonduri europene: peste X milioane euro. Cuvintele sunt prea putine si insuficiente sa zugraveasca realizarile ciugudenilor din ultimii ani. Iar aceste lucru ei nu-l povestesc, ci il traiesc cu mandrie, in fiecare zi. Orice am spune despre Galda de Jos, ar depasi cu mult modestia oamenilor, dar ar fi prea putin in comparatie cu ce poti vedea azi, in Galda de Jos”.

Mesajul de bun venit de pe site-ul Primăriei Ciugud

”Ciugudul are acum nu doar avantajul apropierii de oras ci si confortul de la oras. Iar asta s-a tradus intr-o oferta atractiva pentru companii mari, din Romania sau internationale, intr-un parc industrial in care deja au venit primii investitori si si-au stabilit sau relocat afacerile, dar mai cu seama in investitii edilitare ce fac din Ciugud comuna din Romania cu cel mai mare grad de absorbtie, cand vorbim de fonduri europene: peste 16 milioane euro. Cuvintele sunt prea putine si neinstare sa zugraveasca realizarile ciugudenilor din ultimii ani. Iar aceste lucru ei nu-l povestesc, ci il traiesc cu mandrie, in fiecare zi. Orice am spune despre Ciugud, ar depasi cu mult modestia oamenilor, dar ar fi prea putin in comparatie cu ce poti vedea azi, in Ciugud”.

Primarul din Galda de Jos este membru PNL, în timp ce primarul Gheorghe Damian de la Ciugud este independent, după ce a fost exclus din PSD.