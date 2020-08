Comisari ai Gărzii de Mediu, achitaţi pentru fals intelectual după ce au dat amenzi ilegale unor săteni

La instanţa de fond, cei trei funcţionari au fost condamnaţi, în 2019, la închisoare cu amânarea aplicării pedepselor. Activitatea pentru care au fost trimişi în judecată pentru fals intelectual a avut loc în martie şi iunie 2013. Cei trei inculpaţi au fost acuzaţi că au aplicat 19 de amenzi unor persoane fizice din Scărişoara, întocmind în fals note de constatare prin care au atestat fapte şi împrejurări necorespunzătoare adevărului.

La Judecătoria Câmpeni, C. Horia a fost condamnat la 2 ani de închisoare, acesta find acuzat de săvârşirea a 38 de acte materiale. M. Emil a primit 1 an şi 6 luni pentru 19 acte materiale de fals intelectual, iar E. Ion s-a ales cu pedeapsa de 1 an de închisoare pentru 10 acte materiale. Toate cele trei condamnări au fost amânate din punct de vedere a executării pe un termen de 2 ani. Instanţa a admis şi despăgubirile civile solicitate de persoanele păgubite, cei trei comisari fiind obligaţi să le plătească.

În 29 iulie 2020, Curtea de Apel Alba Iulia a hotărât achitarea celor trei comisari pentru că faptele nu sunt prevăzute de legea penală ori nu au fost săvârşite cu vinovăţia prevăzută de lege. Instanţa a lăsat nesoluţionată latura civilă a cauzei, proprietarii care au plătit amenzile rămânând cu paguba financiară.

Procurorii susţin, în rechizitoriu, că cei trei au săvârşit infracţiunea de fals intelectual în condiţii agravante. ”Deţinătorii de instalaţii de debitat material lemnos au fost convocaţi la sediul Primăriei Scărişoara, de reprezentanţii instituţiei, fiind înştiinţaţi că urmează să se întâlnească cu comisarii Gărzii Naţionale de Mediu, pentru a fi informaţi cu privire la demersurile şi actele necesare obţinerii autorizaţiei de mediu, în vederea intrării în legalitate. Contrar menţiunilor înscrise în notele de constatare şi a susţinerii inculpaţilor, că ar fi efectuat verificări în teren în zilele anterioare întocmirii acestor acte, din probele administrate a rezultat că aceştia nu au fost la faţa locului şi nu au identificat în mod direct instalaţiile de debitat, au aflat de existenţa banzicelor de la reprezentanţii primăriei. La sediul instituţiei, au indus în eroare persoanele vătămate, determinându-le să semneze notele de constatare, după ce şi-au prezentat dispoziţia de a-i susţine şi ajuta să obţină autorizaţia de mediu, în situaţia în care vor avea nevoie”, se afirmă în rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cîmpeni.

Toţi cei 19 proprietari de instalaţii de debitat au fost sancţionaţi contravenţional cu amendă în valoare de 10.000 de lei, cu posibilitatea de a plăti jumătate din minimumul amenzii prevăzut de lege (2.500 lei) în termen de 48 de ore de la data comunicării. De asemenea, s-a mai dispus sancţiunea de suspendare a activităţii până la obţinerea actelor de reglementare. După primirea prin poştă a proceselor-verbale de sancţionare, o parte dintre persoanele vătămate au achitat suma de 2.500 de lei în termenul legal de 48 de ore.