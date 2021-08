Cine sunt liberalii pe care ministrul Claudiu Năsui îi dă afară de la fabricile de armament din Cugir

”Eliberăm din funcţie alţi administratori „speciali”. De data aceasta este vorba de administratorii „speciali” a 3 companii de stat: Uzina Mecanică Cugir, Fabrica de Arme Cugir şi Uzina Automecanica Moreni.

Salariile lor erau de 10.874 lei, 14.630 lei şi 16.142 lei pe lună. Cât de bine au fost administrate aceste companii? Automecanica Moreni face pierderi an de an (între 8 şi 7 milioane de lei) şi are capitaluri proprii negative, adică mai multe datorii decât active.

Celelalte două sunt, de asemenea, pe pierderi. Cu rezultate operaţionale care s-au înrăutăţit anul trecut faţă de 2019. Pe scurt, tipic companii de stat, care trăiesc din banii contribuabililor. Aceşti administratori speciali nu făceau absolut nimic. Conform legii, ei ar fi trebuit să pregătească aceste companii pentru privatizare.

În realitate, statul român nu a mai privatizat nimic de peste un deceniu. Toate sunt „ale noastre”, adică căpuşate în continuu de mafii de partid”, este anunţul postat marţi, 3 august, de ministrul Economiei, Claudiu Năsui.

Cei doi administratori speciali de la fabricile de armament din Cugir sunt liberali cu vechi ”ştate” pe funcţii la companii de stat. Este vorba despre Emil Nicolae Muntean, director general al Parcului Industrial Cugir, societate din subordinea CJ Alba, care îndeplinea şi funcţia de administrator special la Uzina Mecanică Cugir.

La Fabrica de Arme, postul de administrator special era deţinut de Mihai Apolzan, inginer de cadastru, angajat al OCPI Alba. Cei doi au fost numiţi în funcţie în luna martie 2020 şi au înlocuit reprezentanţi ai PSD. De altfel, toate funcţiile de conducere în cadrul celor două companii de stat din Cugir sunt ocupate politic în funcţie de partidul aflat la guvernare, PNL sau PSD.