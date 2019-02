Călătoriile omului pe Lună. Câţi astronauţi au păşit până în prezent pe satelitul natural al Pământului

Au existat 12 astronauţi care au păşit până acum pe Lună. Programul Apollo a însemnat o serie de zboruri spaţiale pilotate efectuate de către NASA, asgenţia spaţială a Statelor Unite ale Americii, folosind astronava Apollo şi racheta purtătoare Saturn.

Proiectul s-a derulat între anii 1961 şi 1975 şi a avut ca principal obiectiv "aselenizarea unui om şi întoarcerea lui în siguranţă pe Pământ". Acest obiectiv a fost atins cu Apollo 11, în iulie 1969.

Urmând succesului programelor Mercury şi Gemini, programul Apollo a fost lansat pentru a încerca lucrul în spaţiu şi zborul omului în jurul Lunii, dar nu şi pe Lună. Obiectivele programului Apollo au fost radical modificate ca urmare a anunţului preşedintelui John F. Kennedy din 25 martie 1961, conform căruia Statele Unite ar trebui să trimită oameni pe Lună şi să-i aducă înapoi pe Pământ în siguranţă până în 1970. Astfel Apollo a devenit un program de aselenizare a omului pe Lună. Programul Gemini a fost pornit la scurt timp pentru a furniza un vehicul spaţial care să demonstreze tehnicile necesare pentru mult mai complicatele misiuni Apollo.

Membrii misunii Apolo 14

După opt ani de misiuni preliminare şi incluzând prima pierdere de vieţi omeneşti când astronauţi ai NASA au murit într-un incendiu în timpul testelor modulului de comandă al Apollo 1, programul Apollo şi-a atins scopurile odată cu Apollo 11 care a dus primii oameni pe Lună, Neil Armstrong şi Buzz Aldrin, pe 20 iulie 1969 şi i-a readus în siguranţă pe Pământ pe 24 iulie. Primele cuvinte ale lui Armstrong la coborârea din modulul lunar Eagle au fost: Este un pas mic pentru om, un salt uriaş pentru omenire ("That's one small step for [a] man, one giant leap for mankind."). Doisprezece oameni au pus piciorul pe Lună până la sfârşitul programului Apollo în decembrie 1972. Ceilalţi 10 astronauţi care au ajuns pe lună au fost: Pete Conrad, Alan Bean, Alan Shepard, Edgar Mitchell, David Scott, James Irwin, John Watts Young, Charles Duke, Eugene Cernan şi Harrison Schmitt, acesta din urmă ajungând pe Lună în decembrie 1972. rogramul Apollo a avut în total 24 de astronauţi, dintre care doar jumătate au păşit pe satelitul natural al Pământului.

Harrison Schmitt, ultimul o care a păşit pe lună

Ulterio, planurile NASA pentru proiectele ambiţioase de a construi o staţie spaţială, stabilirea unei baze lunare şi lansarea unei misiuni cu echipaj uman spre planeta Marte până în 1990 nu au mai fost susţinute. Misiunea aproape dezastruoasă a lui Apollo 13, unde explozia unui rezervor de oxigen aproape a condamnat cei trei astronauţi, a ajutat la recaptarea atenţiei şi cu toate că au fost planificate 20 de misiuni Apollo, Apollo 17 a fost ultima misiune de zbor sub emblema Apollo. Programul s-a încheiat din cauza bugetelor reduse (în parte datorită războiului din Vietnam) şi din dorinţa de a realiza un vehicul spaţial reutilizabil.





Programul Apollo a rămas până astăzi cea mai mare mobilizare de resurse pe timp de pace din istoria omenirii. SUA a investit 24 de miliarde de dolari de-a lungul întregului program. În perioada sa de vârf, în programul Apollo erau implicaţi 400.000 de oameni şi avea susţinerea a 20.000 de companii industriale şi universităţi din SUA. În ciuda a numeroase piedici, printre care şi moartea într-un incendiu a astronauţilor ce formau echipajul Apollo 1, SUA au reuşit să trimită primii oameni pe Lună în anul 1969.

