A fost înfiinţată Camera de Comerţ a României din Singapore, partener pentru firmele româneşti care vor să ajungă pe pieţele din sud-estul Asiei

Oameni de afaceri români şi singaporezi au înfiinţat Camera de Comerţ a României (RoCham) din Singapore. Inaugurarea a avut loc pe data de 3 iunie 2022, cu participarea fondatorilor, a reprezentanţilor Ambasadei României şi a Enterprise Singapore, agenţia guvernamentală locală care are ca atribuţii dezvoltarea antreprenorială, precum şi a numeroşi alţi oameni de afaceri.

Au fost prezenţi şi trimişi ai Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului din România şi ai principalelor asociaţii comerciale din Singapore, inclusiv Singapore Business Federation, Singapore Manufacturing Federation, SG Association of Small & Medium Enterprises, SGTech, Singapore Chinese Chamber of Commerce & Industry, Singapore Malay Chamber of Commerce & Industry (SMCCI), Meat Association şi Seafood Association.

La ceremonia de inaugurare au participat membri fondatori ai RoCham, respectiv: Sam Ong (preşedinte), Remus Paşca (vicepreşedinte), Michael Goh (secretar de onoare), Jake Lim (trezorier), Henry HL Lim, Kenneth Chia, Ching Hwee Tan, Andrei Popescu, ChenYi, Wenpu Pan, Janson Cheah.

Foto: rocham.org.sg

”RoCham Singapore are ca principal obiectiv promovarea activităţilor economice şi culturale între Singapore şi România. Planurile de viitor se referă la iniţierea unor legături între România şi alte ţări din zona ASEAN (Asociaţia naţiunilor din sud-estul Asiei). În viitor, se vor organiza misiuni comerciale şi sesiuni discuţii online pentru a dezvolta noi parteneriate de afaceri şi pentru a menţine relaţii comerciale puternice între părţile interesate”, spune Remus Paşca, vicepreşedintele organizaţiei.

Foto: rocham.org.sg

De asemenea, prin colaborarea care există între RoCham şi Camera Chineză de Comerţ din Singapore se asigură servicii partenerilor români pentru a intra pe piaţa din China. Membrii fondatori au transmis mulţumiri speciale asociaţilor români ai RoCham prezenţi la eveniment: Imark Sistem (Diamond Member), Enevo Group (Gold Member), Gracel Executive Search şi Synaptiq.io (Corporate Members), care au demonstrat că 10.000 de mile nu este o distanţă uriaşă, ci o mare oportunitate pentru iniţierea de legături şi deschiderea de noi capitole de afaceri pe noi pieţe de desfacere.

Toţi cei interesaţi să fie prezenţi pe piaţa singaporeză şi cea extinsă la întreaga zonă a sud-estului Asiei pot lua legătura cu reprezentanţii RoCham prin email: hello@rocham.org.sg şi telefon +40756092074 (România), +65 86917554 (Singapore). De asemenea, informaţii suplimentare sunt oferite pe site-ul https://rocham.org.sg.