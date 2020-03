Începe lupta în PNL pentru Primăria Alba Iulia. Veste proastă pentru Voicu Paul: intră în cursă deputatul Florin Roman. Cum poate da lovitura candidatul USR

Parlamentarul liberal, care este şi lider al aleşilor PNL din Camera Deputaţilor, a transmis duminică, 1 martie 2020, un comunicat prin care anunţă intrarea în competiţia internă pentru funcţia de primar în municipiul Alba Iulia.

Postul deţinut de PNL, respectiv de vechiul PDL, de 24 de ani, a devenit vacant după ce fostul primar Mircea Hava a candidat la Parlamentul European şi a plecat la Bruxelles. În locul acestuia a rămas viceprimarul Voicu Paul, care avea cele mai mari şanse să fie desemnat candidat al PNL. Situaţia pentru Paul se complică prin intrarea în cursă a lui Florin Roman. Voicu Paul este izolat, în prezent, în PNL Alba, partidul fiind controlat de tripleta Ion Dumitrel - Marius Haţegan - Florin Roman. Dumitrel este preşedintele Consiliului Judeţean, iar Haţegan deţine un post de vicepreşedinte şi este şi secretar general al PNL Alba. După plecarea la Bruxelles, Mircea Hava, care încă este preşedinte al PNL Alba, aproape că nu mai există pentru partid, la nivel judeţean.

Această tabără nu ar dori să rişte pierderea municipiului Alba Iulia prin susţinerea lui Voicu Paul. Iniţial, se dorea o candidatură a lui Ion Dumitrel, dar modificarea legislaţiei electorale prin alegerea preşedintelui de consiliu judeţean prin vot direct a dat peste cap planurile celor care controlează PNL Alba. În sondajele realizate de partid, Roman este aproape la aceeaşi cotă cu Voicu Paul. Problema acestora este, însă, faptul că fostul viceprimar Gabriel Pleşa, care a plecat de la PNL la USR pentru a candida la funcţia de primar, este doar la câteva procente în urma lor. Cu o campanie bine realizată, Pleşa poate da ”lovitura”, respectiv să aducă pentru USR funcţia de primar la Alba Iulia, concomitent cu un număr important de consilieri locali. Gabriel Pleşa nu are experienţa administrativă a lui Voicu Paul dar este mult mai popular şi are un potenţial important de creştere în perioada următoare. În plus, mulţi dintre membrii vechiului PNL, activi în partid, îl susţin indirect pe Gabriel Pleşa, supăraţi de stilul promovat de Hava şi Paul.

De celalaltă parte, Voicu Paul moşteneşte imaginea pozitivă a lui Mircea Hava, construită prin campanii media plătite cu ”bani grei” de către Primărie, dar şi imaginea negativă a unui oraş cenuşiu, murdar şi plin de gropi. Concentrarea aproape exclusivă pe investiţiile din Cetate a adus cea mai mare parte a oraşului într-o stare deplorabilă. În plus, anunţata introducere în a doua parte a lunii martie a sistemului de parcare cu plată poate diminua semnificativ încrederea în actualul viceprimar, care îndeplineşte şi atribuţiile primarului. Ar fi o greşeală strategică, cu repercursiuni şi asupra partidului, introducerea unei taxe controversate cu aşa puţin timp înainte de campania electorală. Prin urmare, potenţialul de creştere a lui Voicu Paul pare limitat, PNL Alba riscând enorm cu o candidatură a acestuia. Rămâne de văzut dacă Mircea Hava îşi va asuma acest risc şi va insista ca omul său de încredere să candideze pentru funcţia de primar. Decizia ar urma să se ia în prima parte a lunii martie la nivelul structurii naţionale de conducere a partidului.

Promisiunile lui Florin Roman

În comunicatul prin care Florin Roman îşi anunţă candidatura, acesta susţine că ”atunci când rămâi cu roata blocată într-o groapă, când mergi pe jos sute de metri pentru a lua un autobuz, când te temi să vii seara acasă pe întuneric, când cauţi un job mai bun, pur şi simplu vrei ca problemele tale să fie rezolvate”. Roman afirmă că, ”pentru Alba Iulia şi albaiulieni”, a bătut ”la mii de uşi în Bucureşti şi, aproape de fiecare dată, uşile n-au rămas închise iar problemele au fost rezolvate”.

”E foarte posibil ca decizia mea să fie interpretată de, sper eu puţini, drept alibi pentru recentele isprăvi politice de pe plan local. Nu, nu este aşa. Nu sunt tipul politicianului care crede că o dată în viaţă ai o şansa şi-mi fac datoria înainte de a urmări ocazia. Respect viziunea oricărui contracandidat, fie din interiorul sau exteriorul partidului. Am foarte multe argumente pentru a dovedi că nu sunt aici pentru a întoarce jocul de partea partidului din care fac parte, ci pentru a face ceva în folosul oraşului. O să aduc în faţa albaiulienilor, în următoarea perioadă, câteva dintre lucrurile pe care le-am schimbat în favoarea românilor, din poziţia de deputat, în încercarea de a sprijini admininistraţia publică şi relaţia ei cu cetăţeanul: birou l de acord unic înseamnă reducerea numărului de avize, mai puţine drumuri, mai puţine cheltuieli şi fără întâlniri cu funcţionari birocratici! La fel, tot în următoarea perioadă, voi anunţa câteva dintre propunerile mele pentru dezvoltarea oraşului, fie că vorbim de extinderea zonelor urbane, modernizarea celor existente şi legăturile dintre ele sau aspecte ce ţin de educaţie, sănătate şi economie”, susţine deputatul PNL.

Roman completează că ”viitoarele proiecte semnate de primar trebuie să ţină cont de ce îşi doresc albaiulienii şi de priorităţile lor”.