Sfaturile specialiştilor despre cum să achiziţionezi bilete de avion ieftine

Odată cu apariţia reducerilor din magazinele de haine şi electrocasnice, împătimiţii călătoriilor se gândesc la cum şi când pot achiziţiona cele mai ieftine bilete de avion. Specialiştii Vola au făcut o listă de câteva sfaturi care te vor ajuta să achiziţionezi bilete la cele mai convenabile preţuri:

1. Rezerva biletul cu 6 saptamani in avans – nu te grabi cu achizitionarea biletului cu 8 luni inainte, dar nu lasa nici pe ultima zi. De-a lungul timpului s-a dovedit ca daca rezervi biletul de avion cu aproximativ 6 saptamani inainte de data plecarii, vei obtine cel mai bun pret.

2. Cauta zborurile de marti, miercuri si sambata – daca te vei uita pe graficele cu preturile biletelor de avion, vei observa cu siguranta ca in unele zile din saptamana preturile sunt mai ridicate, iar acest amanunt este de fapt doar rezultatul unei cereri mai mari pentru anumite zboruri. Asadar, fii flexibil cu datele calatoriei! Amatorii de city break-uri tind sa plece in weekend-uri, fie joi seara ori vineri dis-de-dimineata si sa se intoarca duminica seara ori luni in zori, astfel ca atunci biletele automat se scumpesc. Totodata, cei care calatoresc in interes de serviciu, pleaca de obicei duminica seara ori lunea dimineata si se intorc inainte de inceperea weekendului. Drept urmare, zborurile din mijlocul saptamanii, cele de marti si miercuri ori din zilele de sambata vor avea cele mai prietenoase preturi.

3. Gandeste-te la raportul confort/cost si nu ignora caile alternative – analizeaza foarte bine ce este prioritar pentru tine in momentul calatoriei si gandeste-te daca ai fi dispus sa petreci ceva mai mult pe drum, sa ai escale mai multe sau/si mai lungi, dar sa platesti mai putin pe bilete si sa faci altceva cu diferenta de bani. Zborurile directe sau conexiunile cu escale mai scurte sunt cele mai ieftine, dar nici caile alternative nu trebuie ignorate. Spre exemplu, daca ai o escala lunga intr-un oras precum Amsterdam, unde aeroportul este foarte bine conectat cu centrul orasului, poti fructifica la maxim timpul si vizita inca o destinatie.

4. Foloseste serviciul Smart Connection– astfel poti identifica cele mai bune preturi si poti economisi pana la 60% din tariful biletului de avion, pentru ca inglobeaza majoritatea zborurilor si companiilor aeriene disponibile, si iti afiseaza de la prima cautare toate rezultate posibile de zbor. Spre exemplu, poti selecta destinatia in care vrei sa ajungi si luna, iar algoritmii acestor motoare de cautare iti vor arata preturile pentru fiecare zi din perioada aleasa, precum si diverse combinatii de companii aeriene, chiar si concurente ori ore de plecare si de intoarcere, astfel incat sa ajungi la varianta optima.

5. Calatoreste in extrasezon – pe langa faptul ca vei evita aglomeratia si cozile la obiective turistice, poti economisi sume considerabile alegand o perioada considerata in afara sezonului.

6. Alege aeroporturi alternative – mare parte din destinatiile la mare cautare au mai multe aeroporturi pe care se poate zbura, iar pentru zborurile de pe aeroporturile secundare preturile sunt de obicei mai mici. Si pentru aeroportul de plecare poti face o astfel de verificare in cazul in care ai alternative convenabile. In plus, daca folosesti Smart Connection si vei zbura cu cu companii aeriene diferite, serviciul te va notifica referitor la intervalul de timp dintre zboruri si te va anunta de orice schimbare cu privire la data, ora sau chiar aeroport.