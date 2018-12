Harta completă a pârtiilor de schi din România. Lista staţiunilor montane care sunt pregătite pentru turişti de Revelion

Pe o hartă a domeniilor schiabile din România, unul dintre punctele centrale de interes rămâne în continuare Valea Prahovei.



Sezonul de schi în unele dintre staţiunile turistice cele mai cunoscute în ţară a început oficial în preajma Crăciunului, iar administratorii pârtiilor au făcut publice tarifele pe care le vor plăti turiştii.



Stratul de zăpadă atinge grosimi consistente, iar singura problemă cu care s-ar putea confrunta oamenii care vin în vacanţa de iarnă în perioada următoare ar fi viscolul din zonele de altitudine care blochează temporar transportul pe cablu.



Situaţia în Sinaia



„În zona de la cota 2.000, Valea Soarelui şi Valea Dorului, sunt deschise toate pârtiile, cu un strat de aproximativ 70 de centimetri şi poate chiar mai mult. Gondola Carp, deci instalaţiile de la cota 1.400 la 2.000, funcţionează şi se poate ajunge pe Drumul de Vară şi Pârtia Nouă. În ceea ce priveşte preţurile, acestea au rămas cele de anii trecuţi“, a declarat, pentru „Adevărul“, Maria Floricică, administratorul domneniului schiabil din Sinaia.



Aceasta a precizat că este funcţională şi pârtia Gondola pentru începători, de la Cota 1.000. Pentru a ajunge la Cota 1.400 cu maşina, turiştii trebuie să se intereseze daca drumul este deszăpezit şi deschis.

La Sinaia, o urcare sau o coborâre cu gondola costă 20 de lei pentru adulţi şi 15 lei pentru copii. Cu telescaunul, drumul este tarifat cu 22 de lei pentru adulţi şi 14 lei pentru copii. O urcare cu babyski-ul costă 5 lei. Se poate opta pentru mai multe variante de tarifare. De exemplu, un abonament de o zi ar costa 145 de lei/ adulţi şi 100 de lei/ copii, dar sunt disponibile şi abonamente valabile 3 zile, la preţul de 370 de lei, sau cartele cu puncte.



La Buşteni a fost deschisă o pârtie



La Buşteni este funcţională doar pârtia Kalinderu 1. Pentru pârtia Kalinderu 2, administratorii au optat să mai aştepte creşterea stratului de zăpadă, dar cel mai probabil şi această pârtie va fi deschisă până la sfârşitul anului.



Pentru turiştii care nu schiază, la Buşteni este amenajată o pârtie specială pentru săniuţe şi care funcţionează în paralel cu pârtia Kalinderu 1. Se poate închiria o sanie de la centrul aflat lângă pârtie cu 10 lei pe zi de persoană. O zi de skipass la Buşteni costă 140 de lei pentru un adult şi 70 de lei pentru copii. La fel ca la Sinaia, sunt disponibile diverse alte metode de tarifare.



Toate pârtiile disponibile la Azuga



La Azuga se schiază în condiţii excelente. Sunt deschise pârtiile Kazacu, Sorica Şcoală, Kazacu începători şi Kazacu Variantă. Şi Pârtia Sorica a fost deschisă pe 27 decembrie. Stratul de zăpadă pe pârtiile deschise este între 40 şi 80 de centimetri. Zilele acestea a fost cerul acoperit, iar vântul a bătut din nord, spun administratorii de pârtie din această staţiune, dar telegondola, teleschiul Kazacu începători, teleschiul Kazacu Variantă şi teleschiul Sorica funcţionează. Şi în Azuga preţurile au rămas neschimbate faţă de anul trecut.





Dacă nu aveţi echipamente specifice sporturilor de iarnă, puteţi să le închiriaţi şi din Azuga, unde funcţionează mai multe astfel de centre. Preţurile variază între 30 şi 50 de lei pe zi pentru o pereche de schiuri, clăpari şi beţe. Unele centre oferă în acelaşi preţ şi casca de protecţie. La Azuga s-a deschis o pârtie pentru snow tubing, iar preţul este de 10 lei pe oră de persoană. Un abonament de o zi la Azuga costă 110 lei pentru adulţi şi 85 de lei pentru copii.



Capitala sporturilor de iarnă



Şi celebrele pârtii de schi din Braşov au fost deschise oficial în ultimele zile. La Poiana Braşov, sunt funcţionale două linii de telecabină şi una de telegondolă care asigură accesul spre culmile Postăvarului, la care se adaugă mai multe linii de teleski.



Pentru schiorii care se consideră experimentaţi sunt disponibile Pârtia Lupului (2.860 de metri lungime), Sub Teleferic (1.000 de metri), Slalom Poiana (575 de metri), Pârtia Ruia (540 de metri) şi Pârtia Kanzel (350 de metri). Pârtia Sulinar, de 2.441 metri, este considerată de dificultate medie. Pârtiile Drumul Roşu (3.821 de metri), Bradul (458 de metri) şi Stadion (300 de metri) figurează ca uşoare.



O urcare simplă cu telecabina costă 25 de lei pentru adulţi şi 12 lei pentru copii, iar o urcare şi o coborâre cu telecabina costă 35 de lei pentru adulţi şi 20 lei pentru copii. Cartelele cu puncte pentru telecabine, telegondolă, telescaune şi teleschiuri costă între 45 şi 570 lei pentru adulţi.



Predealul, complet funcţional



La Predeal, turiştii pot schia pe pârtia Cioplea (200 de metri lungime), Clăbucet Şcoală (200 de metri), Clăbucet Sosire (800 de metri), Clăbucet Variantă (790 de metri), Gârbova (900 de metri), Orizon (100 de metri), Polistoaca (2.500 de metri), Sub Teleferic (1.200 de metri) şi Sub Teleferic-variantă (670 de metri) - toate considerate uşoare.



Pârtia Clăbucet Plecare (2.100 de metri) e cotată având un nivel mediu de dificultate. Potrivit site-ului predeal.ro, tariful pentru o urcare cu telescaunul este de 25 de lei pentru adulţi şi 15 lei pentru copii. Costul pentru o urcare şi o coborâre cu telescaunul este de 40 de lei în cazul adulţilor, respectiv 20 de lei pentru copii, iar o urcare cu teleschi este de 15 lei, respectiv 10 lei.





Tot în judeţul Braşov, dar la Bran, se află Pârtia Zănoaga Sub Teleferic (650 de metri) de dificultate medie, Zănoaga Variantă (700 de metri), dificilă, dar şi Zănoaga Baby Ski, care este dedicată începătorilor.



Schi în Banat



Pe Muntele Mic din judeţul Caraş-Severin se poate schia pe trei pârtii: Nordica, Felix şi Vâlşanu. Costurile pentru o zi la schi se ridică la 150 de lei pe zi, preţ în care este inclus transportul din parcarea telescaunului sau de oriunde de pe traseul până la sosirea în parcarea de pe platou şi retur. Pârtiile sunt deschise zilnic între 9.00 şi 17.00.



În staţiunea Semenic din Caraş-Severin un skipass costă 70 de lei pentru o zi de weekend, cu reducere de până la 40 de lei pentru copii, iar în zilele săptămânii costul este de 40 de lei.



În ambele staţiuni zăpada există din belşug, însă viscolul le-a dat mari bătăi de cap administratorilor. De aceea, cei care doresc să schieze în această zonă e bine să urmărească paginile de Facebook: WeSki, pentru Muntele Mic, şi Ponton Casa Baraj, pentru Semenic.



Staţiunile din Hunedoara



La Straja sunt amenajate 12 pârtii de schi, fiecare fiind echipată cu instalaţie de transport pe cablu (teleschi). Cinci dintre acestea beneficiază şi de instalaţie de nocturnă. Pârtiile însumează aproximativ 26 kilometri.



Staţiunea Parâng are nouă pârtii de schi deschise recent, iar domeniul schiabil însumează peste opt kilometri, cea mai lungă dintre ele fiind Pârtia B, de 3,2 kilometri. Două pârtii de schi şi o pârtie de sanie au fost amenajate şi în staţiunea Râuşor.



Patru pârtii la Rânca



În staţiunea Rânca, din Munţii Parâng, funcţionează patru pârtii de schi şi una de săniuş. Stratul de zăpadă este consistent şi condiţiile pentru practicarea sporturilor zăpezii sunt bune. Cea mai frecventată pârtie este M1, care o lungime de 611 metri şi este dotată cu teleski, babysky, instalaţie de nocturnă şi de sonorizare. În Rânca mai este o pârtie de aproximativ 800 de metri, aflată sub vârful Păpuşa.



Unde se poate schia de Revelion în Transilvania



La doar câţiva kilometri de Cluj-Napoca, Pârtia Teleschi Feleacu are 765 de metri lungime şi este dotata cu teleschi. Tariful afişat pentru o urcare cu teleschi este de 5 lei, iar cei care doresc îşi pot închiria la faţa locului echipamentul (clăpari 20 de lei, beţe 10 lei, schiuri 20 de lei).



Pârtia de schi şi snowboard Marişel este situată în creierul Munţilor Apuseni, la circa 70 de kilometri de Cluj. Cele trei pârtii ale domeniului au diferite grade de dificultate, toate fiind dotate şi cu tunuri de zăpadă. Pârtia albastră este facilă şi are o lungime de 1.700 de metri. Pârtia roşie (1.500 de metri) este de dificultate medie, în timp ce pârtia neagră (1.300 de metri) este considerată o pârtie dificilă.





Judeţul Sibiu



Pârtiile de la Arena Platoş se află în apropierea cunoscutei staţiunii Păltiniş. Domeniul dispune de mai multe pârtii, inclusiv pentru săniuş, toate deschise pentru turişti în această perioadă. Pârtiile Panorama Sibiului, Soarelui şi Poiana Poplăcii, fiecare având o lungime de 600 de metri, au un grad mediu de dificultate. Pârtiile Platoş şi D au un grad mic de dificultate şi o lungimea de 520 de metri, respectiv 400 de metri. Pârtia Fun-Park are 400 de metri, este special concepută pentru distracţie, sărituri şi alte trick-uri, cu anumite elemente ajutătoare, instalate sau făcute pe pârtie. În fine, Pârtia de Sanie este special amenajată pentru pasionaţii de săniuş, lungă de 400 de metri.



Tot în judeţul Sibiu, la Bâlea, sunt deschis patru pârtii de schi. Pârtia Bâlea Cascadă are un grad de dificultate mediu şi lungimea de 1.400 de metri. Pârtia Bâlea Cascadă are altitudinea de plecare la 2.200 de metri şi este deservită de un teleski monopost.



Judeţul Bihor



Lungă de 1.108 metri şi împărţită pe grade de dificultate, pârtia de schi Piatra Grăitoare Vârtop are din acest an tun de zăpadă care poate funcţiona la -6 grade Celsius.



Programul pârtiei coincide cu cel al telescaunului, unde tarifele sunt diferenţiate, pentru adulţi fiind de 10 lei pentru o urcare în timp ce pentru copii, tariful este de 5 lei.



În Stâna de Vale, cea mai veche staţiune de munte din Bihor, există două pârtii pentru schiori: Cerbul, lungă de 585 metri şi cu un grad de dificultate mediu, şi Căprioara, de doar 170 metri, pentru copii şi începători. Ambele sunt dotate cu o instalaţie teleschi de transport pe cablu.



Judeţul Alba



Domeniul schiabil din Masivul Şureanu este alcătuit din zece pârtii care însumează aproximativ 11 kilometri. Amenajarea porneşte de la circa 1.700 de metri, iar altitudinea maximă ajunge până la 2.010 de metri, unde se află limita superioară a pârtiilor.



Pârtiile C1 (1.700 de metri lungime) şi S1 (600 de metri) sunt considerate facile, în timp ce A1 (1.650 de metri), A2 (1.430 de metri), A3 (1.850 de metri), C2 şi C3 (ambele de 650 de metri), C4 (800 de metri) şi S2 (1.200 de metri) figurează ca fiind de dificultate medie.



Judeţul Maramureş



În Maramureş sunt deschise pârtiile de la Cavnic, care însumează o lungime de peste 8.000 de metri şi au toate gradele de dificultate. Se schiază în condiţii bune la pârtiile Roata şi Icoana, unde stratul de zăpadă măsoară până la 50 de centimetri. Tarifele la instalaţiile de transport pe cablu sunt de 30 de lei pe oră, sau 90 de lei pe zi.



În staţiunea Borşa turiştii se pot bucura de două pârtii ce însumează peste 3.000 de metri, cu toate grade de dificultate. Pârtia Poiana are telescaun pentru două persoane şi teleschi (vârful Ştiol). Tot la Borşa este şi cea mai lungă trambulină naturală din Europa, de 90 de metri. Instalaţiile de transport pe cablu includ linii de teleferic şi teleschi, care leagă staţiunea de Vârful Runcul Ştiolului (1.611 m).



Judeţul Bistriţa Năsăud



Pârtia Poiana Zânelor din Valea Măriilor este de nivel mediu, cu lungimea de 1 kilometru. Pârtia Valea Blaznei are un grad mediu spre avansat de dificultate, cu lungimea de 1.500 de metri. Pârtia dispune de teleski bipost cu agaţători ficşi.



Judeţele Hargita şi Covasna



Cei care aleg să schieze în judeţele Harghita şi Covasna au la dispoziţie domenii de schi cu numeroase pârtii. Este şi cazul staţiunii Băile Harghita, unde există şase piste de diferite grade de dificultate, Csipike, Miklo, Kossuth 1, 2, 3 şi Tofalvi. Tot în Harghita, dar la Mădăraş, iubitorii sporturilor de iarnă pot schia pe pârtiile Nagy Mihaly, Kicsi Mihaly, Şugo şi Şugo Ocsike. Şi la Borsec există mai multe pârtii, printre care Prichindel (810 metri), Speranţa (680 metri) şi Verofény (726 metri). O pârtie mai este deschisă şi la Băile Tuşnad. În judeţul Covasna, la Şugaş-Băi, se poate schia pe pârtiile Roşu (560 de metri) şi Albastru (250 metri).





Judeţul Mureş



În judeţul Mureş, principalele destinaţii pentru schiori sunt Sovata şi Bucin. În staţiunea Sovata există două pârtii, Aluniş 1 şi Aluniş 2, având 1.100, respectiv 300 de metri. Alte pârtii se află la Bucin Bogdan, Pârtia Bogdan (1.300 de metri) şi la Bucin, Pârtia Bújdosó (600 de metri).



Unde se poate schia în Bucovina



Iubitorii sporturilor de iarnă pot schia din sezonul 2018-2019 şi pe pârtia de schi construită în 10 ani cu 15 milioane de euro la Câmpulung Moldovenesc, la poalele masivului Rarău. Potrivit oficialilor locali, pârtia de schi proaspăt finalizată va fi inaugurată după 28 decembrie, atunci când temperatura exterioară va scădea sub -4 grade Celsius, pentru a putea fi puse în funcţiune tunurile de zăpadă. Cum prognoza meteo indică ninsori abundente în următoarele zile şi temperaturi constante de -6 grade Celsius, pârtia care beneficiază şi de instalaţie de iluminat nocturn va fi disponibilă turiştilor, cel mai probabil chiar înainte de finalul anului 2018. Este cea mai lungă din regiunea Moldovei, cu o distanţă de 2,5 kilometri.



Pârtiile de la Vatra Dornei sunt funcţionale



Turiştii pot schia pe pârtia „Veveriţa“ din Vatra Dornei, care are iluminat nocturn şi este dotată cu instalaţie de producere a zăpezii artificiale. O urcare cu teleschiul costă 4 lei.



Pârtia „Parc 1“ de la Vatra Dornei este destinată schiorilor intermediari, având o lungime de 900 de metri. Pârtia are nocturnă, tunuri de zăpadă artificială, iar accesul la instalaţia de transport se face pe bază de sckipass. La baza pârtiei se află o pistă de snowtubing şi scoala de schi „Euroski“.



Şi în comuna Cârlibaba, aflată la 36 de kilometri de Vatra Dornei, sunt funcţionale două pârtii, cu o lungime totală de 1.600 de metri: Măgura şi Măgura 2. Accesul se poate face cu teleschiul, care costa 3 lei/persoană.

La Gura Humorului se poate schia pe pârtia Şoimul II, destinată începătorilor. Programul de funcţionare este zilnic între orele 11.00 şi 18.00. Deocamdată nu se ştie când va fi redeschisă pîrtia Şoimul I, care este pentru avansaţi.



Două pârtii în Neamţ



Pentru amatorii sporturilor de iarnă, în judeţul Neamţ funcţionează două pârtii de schi. Pârtia Cozla, situată de dealul cu acelaşi nume din Piatra Neamţ este de dificultate medie, având o lungime de 965 de metri, cu o înclinare medie de 27% şi o diferenţă de nivel de 260 de metri. Pârtia are instalaţie de telescaun şi nocturnă. Preţul pentru o jumătate de zi este de 60 lei, iar o zi întreagă costă 100 de lei, copiii sub 14 ani având reducere 50%. Cea de-a doua pârtie din judeţ este situată în staţiunea Durău, la poalele masivului Ceahlău. Dotată cu teleschi, tunuri de zăpadă artificială, instalaţie nocturnă, pârtia are o lungime de 450 de metri.