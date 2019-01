Când să-ţi cumperi bilete de avion pentru a beneficia de reduceri de până la 60% şi destinaţiile cu cele mai mici preţuri

În luna ianuarie biletele de avion au preţuri cu până la 60% mai mici faţă de media întregului an. La această concluzie au ajuns specialiştii Vola.ro, care au analizat preţurile tuturor biletelor de avion cumpărate de pe site-ul agenţiei în ultimii patru ani, pentru toate destinaţiile. În toată luna ianuarie orice bilet de avion va fi semnalizat pe Vola.ro sub numele „Ieftinuarie“, astfel încât toţi călătorii să găsească cât mai uşor cele mai mici preţuri şi să compare cu tarifele din restul anului.

Top 5 destinaţii reduse în ianuarie, comparativ cu restul anului

Destinaţiile europene beneficiază de preţurile cele mai avantajoase în luna ianuarie, începând de la 15 euro/ persoană pentru un bilet de avion dus-întors. Fie că sunt în căutarea marilor capitale europene, a oraşelor mai mici şi cochete sau a destinaţiilor de plajă, călătorii vor putea găsi mai uşor tarifele mici întreaga lună ianuarie.

Printre destinaţiile cu preţuri mai mici cu 40% până la 60% faţă de restul anului se numără: Berlin - până la 56% mai ieftin, Milano - până la 55% mai ieftin, Paris - până la 45% mai ieftin, Barcelona - până la 45% mai ieftin şi Bruxelles - până la 40% mai ieftin.

Preţurile încep de la 15 euro pentru un zbor dus-întors la Milano, 20 euro la Bologna, 26 euro la Atena, 28 euro la Bruxelles, 30 euro la Berlin şi 34 euro la Londra.

Din afara Europei, călătorii pot rezerva, spre exemplu, bilete de avion spre Dubai cu până la 40% mai ieftin decât în restul anului.

Tarife reduse şi pentru cei care călătoresc în România

Pentru cei care lucrează sau studiază în afară ţării, ianuarie este cea mai bună lună pentru a-şi rezervă biletele de avion spre casă pentru tot restul anului.

Spre exemplu, un bilet pe ruta Londra-Bucureşti şi retur cumpărat în ianuarie, cu date de călătorie în octombrie, poate fi cu aproximativ 50% mai ieftin decât în altă perioadă a anului. Procentele de reducere se păstrează şi pentru bilete cu destinaţie finală în alte oraşe mari ale României, precum Iaşi, Timişoara, Cluj Napoca.

„Cu toţii vrem să ştim când găsim cele mai ieftine bilete de avion aşa că, la început de an, întreagă echipă Vola.ro a pus umărul la identificarea celor mai bune rute şi preţuri din an. Astfel, Vola.ro a transformat pentru călători luna ianuarie în Ieftinuarie. O simplă căutare de bilete de avion va arată cele mai mici preţuri pentru destinaţia aleasă precum şi evoluţia preţului până la dată de plecare că să evidenţieze faptul că luna ianuarie este, într-adevăr cea mai avantajoasă pentru planificarea întregului an. Dacă în 2018 s-au rezervat în luna ianuarie aproape 30.000 de bilete de avion pentru un total de 4 milioane de euro, în 2019 ţintim la o creştere cu 50% a numărului de bilete de avion vândute în luna Ianuarie. Vrem să încurajăm românii din ţară sau din afară ţării să îşi planifice în avans şi să îşi rezerve călătoriile astfel încât să profite de cele mai bune preţuri din an.” a declarat Claudia Tocilă, Marketing Manager Vola.ro

Premii garantate în valoare de 100 de euro

Toate rezervările efectuate în campania Ieftinuarie pe website-ul www.vola.ro sunt premiate cu beneficii garantate în valoare de 100 de euro.

Printre partenerii campaniei se numără Clever Taxi, Lamonza, Answear.ro. Fiecare rezervare este premiată automat cu diferite cupoane de reducere în valoare cumulată/totală de 100 euro. De asemenea, cei care achiziţionează zboruri BlueAir pe Vola.ro vor intră în tragerea la sorţi pentru a câştiga un premiu în valoare de 10.000 de euro constând în bilete de avion ale companiei aeriene.