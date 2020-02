Zbor cu peripeţii. O pasageră a născut în avion

Întâmplare fericită în timpul unei curse aviatice între Doha şi Bangkok, capitala Thailandei. O pasageră de origine thailandeză a intrat în travaliu şi a născut un băieţel cu ajutorul membrilor echipajului şi al unui medic ORL aflat printre călători, potrivit The Independent.

Din fericire, printre călători se afla o doctoriţă ucraineancă din Kiev. Chiar dacă era specializată în ORL, ea a contribuit la aducerea pe lume a unui băieţel perfect sănătos.

Avionul a fost nevoit să aterizeze de urgenţă în oraşul indian Kolkata, pentru ca nou-născutul şi mama să fie transportaţi la spital.

A Thailand national on Tuesday gave birth during a flight from Doha to Bangkok.



The woman passenger went into labour and delivered the baby with the help of a cabin crew of Qatar airways at around 3 am.



Both the mother and the baby are doing fine.

