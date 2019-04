O misiune dificilă, dar care acum se va transforma într-o plăcere pentru că pe SensoDays ai o mulţime de cadouri potrivite în această perioadă.

Aşadar, începe pregătirile cu o vizită pe site şi alege din recomandările SensoDays. Ai putea să le oferi celor dragi sau, de ce nu, să le integrezi în decorul şi atmosfera de sărbătoare a casei tale.

Set Villeroy & Boch Spring Awakening Breakfast for Two

Villeroy & Boch are o întreagă colecţie dedicată primăverii şi Sărbătorii Pascale. Realizat din porţelan premium, cu 8 piese diferite, “în trend”, setul Spring Awakening Breakfast for Two va aduce un plus de culoare şi veselie în cadrul oricărei mese luate în doi sau în familie!

Set 4 pahare LSA International Jazz

LSA International propune un cadou sofisticat, elegant şi cu personalitate. Aşa am descrie cele 4 pahare din colecţia Jazz, realizate din sticlă suflată manual, decorate manual şi ambalate deja într-o cutie de cadou. Optează pentru ele dacă vrei un dar ceva mai altfel, care va face senzaţie indiferent de ocazie.

Cupă pentru ou Villeroy & Boch Bunny Tales Anna Giftbox

Dacă eşti în căutarea unui cadou “cu specific”, dar ceva mai vesel şi jucăuş, cupa pentru ou Villeroy & Boch Bunny Tales este perfectă pentru tine! Poveştile iepuraşului vor fi mult mai savuroase, iar copiii se vor bucura şi mai tare de darurile lui când pe masă se va afla o astfel de decoraţiune.

Napron Sander Easter Erika

Seria Erika de la Sander propune produse de o înaltă calitate, din 100% bumbac, cu modele florale şi ouă de Paşte. Fie că îl oferi cadou, fie că îl păstrezi pentru tine, napronul Sander Easter Erika va înveseli atmosfera cu aerul lui vesel şi primăvăratic.

Bol Villeroy & Boch Spring Awakening 18cm Giftbox

Câteva ouă roşii sau încondeiate în acest bol Spring Awakening vor da o notă de culoare şi inedit mesei festive. Realizat din porţelan Premium, cu un model şi design special, bolul Villeroy & Boch este o variantă ideală pentru cadourile de Paşte. Rămâne doar să te hotărăşti dacă îl dăruieşti sau îl opreşti pentru tine.

Set 2 căni Villeroy & Boch Colourful Spring

Alege acest set din colecţia Colourful Spring şi vei aduce primăvara încă şi mai aproape de tine. Setul din cele două căni Villeroy & Boch cu ghiocei şi fluturi este ideal pentru prieteni, colegi sau chiar pentru persoana iubită.

SensoDays vine şi primăvara aceasta cu colecţii noi, în trend, ale căror produse vor da un aer aparte Sărbătorii Pascale. Cu peste 100 de branduri internaţionale în portofoliu, SensoDays este un nume de top în domeniul Home Décor din România. Astăzi, în aproximativ 150.000 de case ale românilor se regăseşte cel puţin un produs SensoDays, obiectivul principal fiind acela de a oferi cât mai multe opţiuni care să exprime personalitatea fiecăruia.